"Zdravo Stevane, dobro došao u tim".

Kao i na svakom okupljanju reprezentacije Srbije, nepisano je pravilo da selektor Aleksandar Đorđević srdačno pozdravi svakog člana stručnog štaba i igrače koji će izneti teret na parketu, ali je posebnu dobrodošlicu imao za novajliju u dresu Srbije - Stevana Jelovca.

Srpski krilni centar, oko koga su se vodile brojne diskusije oko toga da li je poziv da zaduži opremu aktuelnog evropskog, svetskog i olimpijskog vicešampiona trebalo da dobije ranije, sada je dobio svoju šansu da pokaže selektoru Đorđeviću, njegovom stručnom timu i saigračima šta zna i da je njegovo mesto zaista u ovoj ekipi.

"Mnogo mi je drago, osećam se neverovatno. Verujem da će taj osećaj biti još izraženiji na treningu u utorak. Stvarno sam počastvovan što sam s ovim momcima, što ću trenirati i raditi s njima i sa ovakvim trenerskim veličinama u timu. Nadam se da će sve proći u redu", uveren je levoruki dugajlija i novajlija u srpskom timu, zbog čega je čak morao i da se upoznaje s nekim saigračima:

"Da, da, istina. Nisam znao Raduljicu, nisam znao još nekoliko mlađih momaka, ali ostale momke poznajem. Igrao sam sa njima ili protiv njih".

Pred Srbijom su okršaji sa Nemačkom u Frankfurtu u petak, a onda dva dana kasnije protiv Austrije u Švehatu kraj Beča, pa smo pitali Jelovca za očekivanja pred dva važna meča u kvalifikacijama za Mundobasket naredne godine?

"Daćemo sve od sebe. Nemamo mnogo vremena da se spremimo, ali verujem da smo svi u dobrom ritmu, da smo zdravi i da smo spremni za izazove pred nama. Pokušaćemo da se spremimo što bolje i onda odemo u Nemačku i Austriju da pobedimo".

Podsetili smo Stevana na utakmicu koja ga je uvela u istoriju VTB lige, odnosno susret protiv Kaleva gde je imao 49 poena, 15 skokova i 55 indeksnih poena, čime je postao dvostruki rekorder najjače regionalne lige u Evropi. Odnosno, da je ona došla neposredno posle razgovora sa Aleksandrom Đorđevićem...

"Tako se potrefilo. Na početku utakmice sam ubacivao neke teške šuteve, što mi je u trenutku donelo veće samopouzdanje i dao sam nekoliko bitnih trojki. Najbitnije od svega je da je ekipa dobro igrala i da smo pobedili".

Njemu je pošlo za rukom nešto što, opet, nije uspeo možda i najveći „privatnik“ Evrope - Aleksej Šved...

"Šved ipak igra u Himkiju i njegovi zadaci su jači od mojih. Ja se trudim da pomognem ekipi i sad - da li ću ubaciti 40, kao što se desilo sada ili 10-15 poena, nebitno je. Bitno je da timski uđemo u bolji ritam, da se plasiramo u plej-of i da vidimo kako će stvari ići dalje".

Otkrio nam je Stevan Jelovac i neke detalje koji nisu bili poznati dosad, a ni vidljivi čak ni u televizijskom prenosu - dešavanja iz svlačionice koja su prethodila njegovoj rekordnoj utakmici.

"Imali smo dosta tenzije na poluvremenu. Imao sam nekoliko loših šuteva, nerezonski. Sa trenerom je bilo malo tenzije, on je bio dosta nervozan, ljut na mene. U drugom poluvremenu sam pokušao to da ispravim i mislim da sam to uspeo da uradim. Dobro je sve na kraju ispalo. Posle utakmice smo popričali, on mi je čestitao na dobroj utakmici i rekao mi je da moram da budem smireniji, da ne smem toliko da igram srcem. Pokušaću da ispravim to u narednom periodu", zaključio je Jelovac.

PIŠE: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

(FOTO: MN Press)