Imaju mnogo razloga za zadovoljstvo Denver Nagetsi. Imaju sezonu iz snova, kakvoj se ni sami nisu nadali, pa trenutno, posle pobede nad Njujork Niksima, dele prvu poziciju sa Golden Stejtom na skoru od 49 pobeda i 22 poraza.

Nikola Jokić je u Njujorku dao 21 poen i imao 17 skokova, a posle meča je prokomentarisao da je imao dosta promašaja, ali i da njegova ekipa ima najveće domete ove sezone.

"Borimo se, borimo se za sve, borimo se da budemo prvi, borimo se za titulu. Jednostavno, želimo da izađemo na teren i pobedimo svakoga", rekao je Jokić posle utakmice.

Potom je napravio malu analizu cele utakmice. Odbrana nije bila idealna kod Nagetsa, ali je bila dovoljno dobra da Denver odnese trijumf.

"Činjenica je da sam mnogo šuteva promašio, nije to bila dobra partija, ali najvažnija je pobeda. Dozvolili smo im samo 93 poena, to je razlog trijumfa. U napadu smo se mučili svi, ali smo se borili izvanredno, skakali dobro i u napoadu i u odbrani. Kontrolisali smo utakmicu, to je najvažnije", rekao je Jokić.

Inače, Jokić je šutirao ispod 50%, pa je verovatno nezadovoljan tim podatkom. Potrudiće se sigurno da to poboljša, mada je i ovako glavna lokomotiva Denvera.

