Jokić: Čudno mi je da savetujem Bogdana i Tea

Košarkaš Denvera, Nikola Jokić, rekao je za ,,Glas Amerike” da mu je želja da ostane u tom klubu, pošto su sve češće priče o novom ugovoru koji će mu klub ponuditi, prenosi ,,Sport klub”.

Nikola Jokić je ove sezone glavni igrač Denvera i na njega se sa razlogom obraća više pažnje, što od strane protivničkih timova, što od medija.

„Ima razlike u odnosu na prve dve godine, možda baš zbog tog napretka koji sam napravio u drugoj godini, imao sam 16 poena u proseku. Valjda sada obraćaju više pažnje na mene, osećam da je drugačije, osećam da na niskom postu brže stiže udvajanje i da više pomažu sa svojih igrača. Jeste, čuvaju me malo bolje. Ali to je naša igra, imamo brze igrače koji trče na bek-dor i dobro menjaju ritam, protivnički centri izlazi da bi sprečili moj šut i dodavanja, ali mi to i hoćemo“, rekao je Jokić.

Iako je od svih srpskih košarkaša koji nastupaju u najjačoj ligi sveta, najmlađi, Nikola je i najiskusniji.

„Jeste malo čudan osećaj. Baš sam pričao sa Bogdanom i on traži savet od mene, kako sam proveo leto, da li sam pravio pauze itd. Nije toliko velika razlika u godinama (tri), ali on je igrao i u Partizanu i u Fenerbahčeu, osvojio je Evroligu, pa mi je čudno što ja kao najmlađi treba da dam savet kako nešto treba da se radi. Stvarno je čudno, i Bobi i Teo i Bjelica, svi su igrali u velikim klubovima i ostvarili nešto veliko u Evroligi i za reprezentaciju, a onda sam ja ovde najiskusniji“, dodaje Jokić.

Na kraju tekuće sezone Nagetsi će verovatno srpskom centru ponuditi novi ugovor kako ne bi došli u situaciju da on na leto 2019. bude potpuno slobodan igrač. Očekuje se ugovor od 146 miliona dolara.

„Stvarno ne razmišljam o tome. Ako ja budem pravi i nastavim da igram onako kako tim želi, mislim da neće biti problema. Moja želja jeste da ostanem u Denveru – sviđaju mi se grad, trener, uprava, navijači, klima je odlična, porodica mi se navikla ovde, tako da mi mnoge stvari odgovaraju. Lepo mi je“, kaže Nikola Jokić.