Nikola Jokić je bio gost Mega Bemaksa na meču protiv Partizana u Braće Jerković. NBA igrač je došao da podrži svoj tim odakle je otišao u Denver, a tom prilikom je stigao da razmeni koju reč s prisutnim novinarima.

Naravno, glavna tema bila je igranje u reprezentaciji.

Nije mnogo želeo da komentariše negativne komentare zbog propuštanja Evropskog prvenstva prethodne godine.

"Bilo pa prošlo, eto", kratko je odgovorio Jokić novinarima.

Nikolu nećemo gledati u kvalifikacijama ovoga leta.

"Pričao sam sa Saletom, rekao mi je da me ne planira. Zna kakva je moja situacija sa ugovorom i sve to, pa me ne planira", rekao je Jokić.

O planovima...

"Počinjem za devet dana da treniram. Dolaze mi treneri iz Amerike, spremam se polako. U Srbiji želim što više vremena provodim u Somboru. U avgustu bi trebalo da se vratim u Ameriku. Sad koristim slobodno vreme da se odmaram i uživam", rekao je Jokić.

Foto: Action images