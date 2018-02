Jokić srušio Golden Stejt Voriorse! (VIDEO)

Nikola Jokić je dok su mnogi spavali srušio Golden Stejt Voriorse!

Fanstastični srpski košarkaš ubacio je 19 poena, imao je devet skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte. Najvažnije od svega je što je ubacio izuzetno bitnih pet poena i tako doveo Denver do trijumfa protiv najjače ekipe sveta - 115:108.

Jokić je prvo pogodio veoma važnu trojku pri rezultatu 104:104 na dva minuta pre kraja, a onda je i iznudo faul i dva slobodna bacanja u sledećem napadu. Odveo je Denver na pet poena prednosti (109:104) i prelomio meč.

Koliko je ovaj meč bio bitan navijačima govori činjenica da je dvorana bila krcata, da se čak navijalo i da su mnogi meč pratili s nogu što za NBA i nije tako česta pojava.

Bio je to egal duel tokom celog trajanja meča, a Ratnici su čak imali i prednost od 13 poena pred ulazak u poslednju četvrtinu. Ipak, tamo je Denver pojačao i stigao do velikog preokreta i pobede koja će im mnogo, mnogo značiti.

Jokić je opet igrao svoju igru. Igru koja mnogima nije jasna. Centar koji je u ulozi plejmejekera i koji se igra košarke. Tako najbolje možemo da ga opišemo. Izluđivao je Golden Stejt svojim potezima kada je jednom rukom kao jabuke u korpu ubacivao lopte.

Opet je dovodio do ludila Drejmonda Grina, imao je malo veće probleme sa Pačuliom, ali je i njega znao da nasamari i izvuče faul.

Opet su Jokića dobro služile trojke, ovoga puta je šutirao 2/3. Generalno je iz igre bio na 43% - 7/16. Sa linije slobodnih bacanja 3/3, bez greške.

Jedini efikasniji od njega bio je Vil Barton s 25 ubačenih poena. Kod Voriorsa je najbolji bio Kevin Durant s 31 datim poenom, šest skokova i sedam asistencija. Stef Kari je dodao 24 poena, a Klej Tompson 16. Grin je dao osam poena, a Pačulija 10. To znači da je Jokić malo popravio i defanzivu.

Na terenu su noćas bili i Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.

Bjelica je zabeležio pobedu s Minesotom, a pao je Nju Orleans rezultatom 118:107. Iskoristili su Timbervulfsi to što u igri nije bilo Kazinsa pa su došli do nove pobede. Bjelica je igrao 14 minuta i za to vreme dao pet piena, imao tri skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.

Bogdanov Sakramento je podbacio i poražen je kod kuće od Dalasa - 99:106. Bogdanović je na parketu proveo 26 minuta i za to vreme je imao sedam poena, šest asistencija jednu ukradenu loptu i jedan skok.

Svakako utakmica koja je veoma vredna pomena je sudar Klivlenda i Hjustona. Rokitsi su razbili Klivlend s 120:88!

Lebron Džejms je igrao ispod svog nivoa, dao je 11 poena i imao devet skokova i devet asistencija. Ali ni to što je bio blizu tripl-dabla nije pomoglo njegovom timu da doživi manju katastrofu.

Hjuston je pokazao koliko je snažna ekipa. Do pobede ih je vodio Pol sa 22 poena i 11 asistencija.

Nešto je ozbiljno trulo u Klivlendu.

NBA - REZULTATI

Detroit - Majami 111:107

/Smit 25 - Dragić 33/

Indijana - Filadelfija 100:92

/Bogdanović 19 - Embid 24/

Orlando - Vašington 98:115

/Simons 15 - Porter 20/

Klivlend - Hjuston 88:120

/Tomas 12 - Pol 22/

Denver - Golden Stejt 115:108

/Jokić 19 - Durant 31/

Minesota - Nju Orleans 118:107

/Batler 30 - Dejvis 38/

San Antonio - Juta 111:120

/Oldridž 31 - Rubio 34/

Sakramento - Dalas 99:106

/Templ 15 - Barns 18/

18.00: (1,80) Boston (12,5) Portland (2,25)

18.00: (2,60) Bruklin (13,00) Milvoki (1,60)

18.00: (1,50) Njujork Niks (13,00) Atlanta (2,95)

18.00: (1,15) Toronto (22,0) Memfis (6,00)

21.00: (3,35) Finiks -(14,0) Šarlot (1,40)

