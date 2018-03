Nikola Jokić ponovo teroriše protivnike po NBA ligi! Denver Nagetsi na svom terenu su pregazili Sakramento Kingse sa 130:104, a Jokić je izašao kao apsolutni pobednik u malom srpskom derbiju u kojem je na drugoj strani bio Bogdan Bogdanović.

Centar Nagetsa upisao je još jedan tripl-dabl, sedmi u sezoni, a 13. u karijeri i to za samo 17 minuta. Inače, ukupno je na parketu proveo 29 minuta!

Sjajni Jokić je postigao 20 poena (šut 8/10 iz igre, 4/4 za tri), uz 11 skokova, 10 asistencija, dve ukradene lopte i blokadu. Valjda je i tih 18 minuta bilo sasvim dovoljno Denveru da trasira put ka ubedljivoj pobedi.

Za razliku od Jokića, Bogdanović je pružio partiju koju baš i neće dugo da pamti. Igrao je 23 minuta, postigao šest poena poena (2/10 iz igre, 1/7 za tri, 1/2 slobodna bacanja), a imao je još i tri asistencije i skok.

Nagetsi su, manje-više imali kontrolu tokom celog meča. Sakramento se držao do sredine druge četvrtine, ali je Denver posled toga ubacio u višu brzinu i otišao na plus 19 do poluvremena.

Najveća prednost Denvera na ovoj utakmici bila je 36 poena, s tim što je u poslednjoj deonici trener Nagetsa Majk Meloun odmorio najvažnije igrače jer ih tek čekaju prave borbe za mesto u plej-ofu.

NBA rezultati

Njujork - Toronto 106:132

/Hardavej 25 - Valančijunas 17/

Atlanta - Čikago 122:129

/Prins 38 - Portis 21/

Minesota - Golden Stejt 109:103

/Tauns 31 - Durent 39/

Nju Orleans - Juta Džez 99:116

Denver - Sakramento 130:104

Dalas - Hjuston

Bosto - Indijana

Bruklin - Filadelfija

LA Lejkers - Klivlend

