Prošlo je 10 utakmica od kako je Jovica Arsić seo na klupu Borca. Za to vreme Čačani su u Superligi zabeležili fenomenalnih osam pobeda, uz samo dva poraza. I ne samo to. Borac je dva puta iznenadio Megu, jednom šokirao Zvezdu, demonstrirao silu protiv Mladosti. Sve su to bili mečevi koji su pokazali i dokazali da čačanski tim ima snagu i kvalitet, da je spreman da čini velike stvari, i da su se dani stare slave ponovo vratili u hram košarke kraj Morave.

Dobar posao koji je započeo Raško Bojić uspešno je nastavio Jovica Arsić. Ali najvažnije tek predstoji. Valja ponovo obezbediti igranje u ABA 2 ligi. To je najmanje što Borac zaslužuje, ako se uzme u obzir sve pokazano u dosadašnjem delu sezone.

Kratku pauzu između ligaškog dela i četvrtfinalnih utakmica iskoristili smo da malo porazgovaramo sa trenerom Čačana Jovicom Arsićem.

Od Vašeg dolaska na kormilo tima čini se da Borac igra mnogo čvršće u odbrani. Da li ste zadovoljni zalaganjem igrača, ali i ostvarenim rezultatima?

,,Što se tiče zalaganja, svakako da sam zadovoljan, nema tu nikakvih problema, sve funkcioniše odlično. Odbrana može i mora da bude bolja, ali ni tu nemam nekih velikih zamerki. Svi ciljevi su do sada ispunjeni, ali ništa nije gotovo, moramo nastaviti u istom ritmu“, reči su stratega Arsića.

Smatrate li da ima prostora za napredak?

,,Sigurno je da uvek ima prostora da ekipa napreduje. Moramo igrati dobro u kontinuitetu. Naravno, da bi se to desilo, tim mora ostati na okupu duže vreme, kako bismo nastavili da radimo dobar posao“, dodao je trener Borca.

U dosadašnjem delu Superlige Borac je uspeo da uzme skalp Crvenoj zvezdi i Mega Bemaksu. To ekipama iz KLS lige gotovo nikad nije pošlo za rukom. Slažete li se da su te pobede dodatno podigle moral, ali i ambicije?

,,Naravno, pomenutim pobedama smo pokazali prvo sebi, a zatim i košarkaškoj javnosti koliko možemo i vredimo. Sigurno je da se ovde nećemo zaustaviti. Što se tiče ambicija kluba, one su potpuno svima jasne. Najvažnije je ponovo obezbediti učešće u ABA 2 takmičenju“, napomenuo je šef struke.

Nekoliko puta do sada ste naglasili da od četvrtfinala kreće najvažniji deo Superlige. Recite nam, da li verujete da Vaša ekipa može da napravi nove senzacije?

,,Iskreno, ne opterećujemo se previše tim stvarima. Sada je fokus na četvrtfinalnim duelima. Svu snagu i koncentraciju usmeravamo ka tim susretima. Nema tu previše kalkulacija, moramo ostvariti dve pobede, i tačka“, jasan je Arsić.

U četvrtfinalu igrate protiv Dinamika, veoma kvalitetne ekipe. Kako Vam se čini naredni rival?

,,Dinamik je izuzetan protivnik. Ima iskusan tim, sa sjajnim individualcima. Pored toga, sjajno je vođen. Miroslav Nikolić je iskusan trener. Takođe, Dinamik je doveo dobra pojačanja pred Superligu. Sve u svemu, očekuje nas dobra košarka“.

Sa Dinamikom su ove sezone vođene velike borbe. Nekad je Borac izlazio kao pobednik, a takođe su i Dorćolci znali da trijumfuju.

,,Nekoliko puta smo se sastali tokom sezone. Oba tima su znala da pobeđuju, čak i u gostima. Recimo, do poslednjeg kola KLS lige nije bilo poznato ko će biti prvi. Na kraju je to nama pošlo za rukom. Pored svega pomenutog, treba reći da za Dinamik nastupaju neki igrači koji su ranije igrali za Borac, tako da velikih nepoznanica nema. Dobro se poznajemo“, konstatovao je Arsić.

Za sam kraj strateg Borca je dodao:,,Sve u svemu, verujem u naš tim, i to da možemo ispuniti ciljeve kluba“.

Prva četvrtfinala utakmica Borca i Dinamika zakazana je za 21. maj, biće odigrana u Čačku sa početkom u 19 časova. Drugi susret igraće se u Beogradu 23. maja. Ukoliko bude potrebe, treća utakmica odigraće se 25. maja, a domaćin će biti Borac. Da podsetimo, Čačani su u grupi A završili kao drugoplasirani, i zbog toga imaju prednost domaćeg terena.

PIŠU: Đurđe MEČANIN/Nikola MINOVIĆ

FOTO: Star Sport