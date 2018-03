Kad igra Ročesti igra i Zvezda! Bogovi trojki uslišili crveno-bele molitve

Zbog samopouzdanja, zbog šansi za TOP 8, zbog izlaska iz rezultatske i svih drugih vrsta kriza koje su nastale posle Kupa... Igrala je Zvezda protiv Unikahe u Evroligi za sve pomenuto i došla do trijumfa od 80:76 . Sada je Zvezda poravnata sa Unikahom sa 10 ostvarenih pobeda i ima dve manje od Makabija na šest kola do kraja.

Sve se rešavalo u poslednjoj deonici u koju je Zvezda ušla s 10 poena prednosti, ali i dosta smušeno. Ipak, iako je Unikaha pretila sve vreme, Zvezda je uspela da sačuva prednost do samog kraja. Veoma bitna je bila trojka Branka Lazića na tri minuta pre kraja, kao i promašaj Salina na minut i 12 pre kraja meča. A Bjelica je odigrao jedan od najboljih mečeva u poslednje vreme i košem na 49 sekundi do kraja trasirao put ka pobedi.

Zvezda je na celom meču dala 10 trojki i to je presudilo.

Glavni košarkaš i prava lokomotiva Zvezde na ovoj utakmcii bio je Tejlor Ročesti. Odlično mu je prijala pauza, malo se regenerisao i pokazao da je najvažniji šraf u timu Zvezde - kada on igra igra i Zvezda. Kada Zvezda gubi, to je često baš kada Ročesti nije na vrhuncu svojih mogućnosti. Na ovom meču je radio sve, bio je vođa u poenima i bio je glavni razlog što je Zvezda došla do trijumfa. Kada je trebalo da postigne koš bio je spreman, da udeli asistenciju - takođe.

Zvezda je dobro otvorila utakmicu preko Lesora i upravo Ročestija, ali je Dragan Milosavljević vratio trojkom iz prvog pokušaja i Unikaha je ušla u egal. Ipak, Zvezda je imala brz odgovor trojkama što je bilo prilično važno oružje crveno-belih. Videlo se da je Ročesti u šutu, ali i Lazić koji je dao trojku iz ćoška za 11:6.

Nije to bila neka užarena atmosfera u Pioniru na koju smo navikli na utakmicama crveno-belih u Evroligi, a zaslužene aplauze prisutnih dobio je Nemanja Nedović koji nije igrao na ovom meču zbog prehlade. Kod Zvezde u 12 nije bilo Nemanje Dangubića i Nikole Jovanovića.

Crveno-beli verovatno neće biti zadovoljni kao su igrali u defanzivi, a u napadu su trojke činili gro datih poena - od prvih 17 bilo je pet datih trojki i jedna dvojka. Mora se reći da je i sudijski kriterijum bio pomalo čudan, navijači svakako nisu bili zadovoljni i to su glasno pokazivali.

Sve to jedovelo do vođstva Zvezde na poluvremenu od 40:37. Koliko se Zvezda oslanjala na šut za tri poena govori podatak da su posle 20 minuta igre crveno-beli šutirali za tri poena 14 puta (dali šest), a Unikaha probala šest puta (dala jednu).

Ročesti je bio Zvezdin najraspoloženiji igrač. Ponovo se pokazalo da kada on igra - da igra i Zvezda. I on je tokom Zvezdine krize rezultata bio u padu forme, ali ova njegova partija može da veseli Zvezdine navijače.

Crveno-beli su dobro otvorili drugo poluvreme i stigli do najveće prednosti na meču do tada od 47:37. Prvi put je Zvezda otišla na dvocifrenu prednost. Veoma važne poene dao je Milko Bjelica i u trećoj deonici, a posebno u četvrtoj, kao i Feldin u završnici treće deonice s velike udaljenosti.

Do kraja ligaškog dela Evrolige igra se još šest kola, a Zvezda u narednom gostuje Barseloni Svetislava Pešića.

Šanse za TOP 8 Evrolige još postoje.

EVROLIGA: Crvena zvezda - Unikaha 80:76 (24:24, 16:13, 22:15, 18:24)

Dvorana Pionir, 4.873

Sudije: Paterniko, Balak, Rajter

CRVENA ZVEZDA: Kešelj,Davidovac 7, Lazić 10, Dobrić, Feldin 11, Janković 5, Ročesti 21, Omić, Lesor 5, Enis 6, Jovanović, Bjelica 13

UNIKAHA: Okuo 1, Mekalum 9, Soluade 5, Dijaz 2, Salin 7, Dijez 1, Milosavljević 12, Šermandini 2, Vaščinski 13, Bruks12, Ogastin 8, Suarez

Piše: Strahinja KLISARIĆ

EVROLIGA - 24. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Barselona 90:74

/Tupan 21 - Oriola 18/

Makabi Tel Aviv - CSKA Moskva 73:93

/Kol 13 - De Kolo 19/

Valensija - Brose Bamberg 86:70

/Abalde 18 - Musli 14/

Milano - Efes 77:64

/Embaj 14 - Vims 19/

Baskonija - Himki 87:77

/Bobua 16 - Šved 23/

Petak

Crvena zvezda - Unikaha 76:74

/Ročesti 21 - Vaščinski 13/

20.15: (1,50) Panatinaikos (14,5) Olimpijakos (2,85)

21.00: (1,50) Real Madrid (14,5) Fenerbahče (2,85)

