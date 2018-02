Kada glavne figure zakažu

"Moderna košarka je poput šaha", reče Duško Savanović, a nama ne preostaje ništa drugo nego da se usaglasimo. Zaista je u košarci sve više taktike, šablona i kretnji da zaista izgleda da su treneri ništa drugo do šahovski majstori koji umesto figura pomeraju - košarkaše. Razlika je, naravno, što su figure u ovom slučaju dosta kompleksnije, mogu same da donose odluke i od njih mnogo zavisi.

Kako izgleda trenutno Zvezdina šahovska postavka? Pa da smo ovo pitanje postavili pre tačno 15 dana dobili bismo odgovor - vrlo dobro. Ali, dve nedelje kasnije, izgubljeno finale Kupa kasnije, 24 poena u minusu u Bambergu kasnije - izgleda dosta anemično.

Tejlor Ročesti kao najjača figura izgleda prilično iscrpljeno i umorno, što je i logično. On je najbolji igrač ekipe koji vuče od početka sezone sve za sobom, ima najveću minutažu u Evroligi (610 minuta, samo je Bjelica odigrao dva minuta više, ostali daleko ispod) i ubedljivo najveću minutažu u ABA ligi (477 minuta).

A radi se o igraču koji ima 32 godine, dakle nije baš u cvetu mladosti. Nije možda bilo ni realno da odigra ovako dobro dosadašnji deo sezone, ali Tejlor je pokazao kako treba da igra i da se ponaša pravi profesionalac. Pošteno zarađuje hleb i tu se ne može ništa prigovoriti. Ali, u poslednje vreme kao da mu nedostaje daha i to se vidi na učincima. Recimo u finalu Kupa protiv Partizana dao je sedam poena, protiv Brosea 11. Može on to daleko bolje. A kada on kao "kraljica" igra dobro, protivničke figure nemaju šanse. To nije bio slučaj na poslednjih nekoliko mečeva.

Taj njegov energetski pad se možda ne bi video da ostali ne "trokiraju". Recimo, Džejms Feldin igra u "minus fazi" u poslednje vreme. Učinak na poslednjih šest utakmica u Evroligi mu je sedam poena i to je mali doprinos za tako važnog igrača. Imao je i mečeve gde je davao dva poena kao protiv Žalgirisa, ili sinoć - četiri. A troši dosta lopti. Sedam poena je dao i Partizanu. Nedovoljno...

Problem za Zvezdu je i učinak drugog Zvezdinog "topa" - Pera Antića. Kod njega svakako nije sporan ni kvalitet ni znanje, ali biologija radi svoje i nije slučajno Pero najavio da mu je ovo poslednja sezona u karijeri. Ima dosta problema s povredama, a kako sezona odmiče i učinak na parketu je sve skromniji.

Jako ga retko viđamo na parketu, probao je Dušan Alimpijević da ga spremi za finale Kupa, ali je Pero tu za period koji je proveo na parketu dao samo dva poena.

Loše igre glavnih pojedinaca svakako su uzrok loših igara tima, ali treba reći da i ostali igrači moraju bolje. Imaju ogromne oscilacije. Od Enisa, preko Jankovića, Davidovca, Dangubića, Lazića, Bjelice, Dobrića, pa preko Omića koji, iako je prošao period adaptacije, ne pruža baš igre koje su se od njega očekivale. Nikako da niko od pomenutih uzme i odigra pet mečeva zaredom kako valja. Konstantno su tu oscilacije.

Naravno, ključna odgovornost je na onome ko pomera figure.

Zato je Dušan Alimpijević bio vrlo pošten posle meča u kome je Zvezda poražena od Brose Bamberga s 24 razlike.

"U lošem smo periodu i moja je odgovornost što smo izgledali tako loše večeras. Moramo da pronađemo način da izađemo iz ovog lošeg perioda što pre možemo. Izgledali smo kao jedna ekipa pre Kupa, a sada izgledamo drugačije. Imamo priliku da treniramo do petka i da se spremimo za Unikahu. Moramo da pronađemo način da se vratimo i da krenemo da igramo onako kako smo igrali pre ovog lošeg perioda", rekao je Alimpijević posle utakmice u Nemačkoj.

Dakle, jasno je da se oseća drugačija, lošija, energija još od Kupa, nikako ne uspevaju igrači Zvezde da igraju sa osmehom i da igraju dobro, kao da su nabacili sebi preveliki pritisak i to im se vraća na parketu.

Jedna ili dve pobede u nizu svakako mogu da promene puls i da spreme crveno-bele za izazove u ABA ligi koji su najvažniji za celu ekipu i moraju da budu apsolutni prioritet. Samo, treba biti junak pa do njih doći kada kola krenu nizbrdo.

A krenula su u poslednjih 15 dana.

Piše: Strahinja KLISARIĆ

Foto: MN Press