Još korak (jedna pobeda) i - Evroliga! Turska Darušafaka tukla je Lokomotivu Kubanj našeg Saše Obradovića u prvom finalnom meču Evrokupa (81:78) i napravila verovatno ključni brejk! Kroz tri dana Turci će imati priliku da pred svojim navijačima slave i osiguraju povratak u elitno košarkaško takmičenje. Meč sa mnogo obrta i nijednom većom razlikom od sedam poena rešen je u produžetku. Tako je Dejvid Blat posle Saše Đorđevića dobio i okršaj sa Obradovićem, s tim što se u ovom drugom slučaju za sada radi samo o izgubljenoj bici, ne i ratu.

Domaćin je imao velikih 70:63 na 120 sekundi do kraja, ali proćeradao je dva napada i Dačka prilazi na 70:67. Lokosi loše organizuju jedan od poslednjih napada, međutim Australijanac Rajan Brokof hvata loptu u napadu pod košem rivala i poentira za 72:67. Izgledalo je tada da je sve gotovo. Samo izgledalo... Za preostale 22 sekunde Turci uspevaju na čudesan način da dođu do izjednačenja. Vil Kamings na 15 sekundi do kraja pogađa za dva (72:69); posle tajm-auta gosti kradu loptu, a Skoti Vilbekin ubacuje svoju petu trojku na utakmici i odvodi meč u produžetak.

Dve ekipe su se često smenjivale u vođstvu tokom 40 minuta. Gosti su imali najveću razliku na startu (14:8), domaćin u nekoliko navrata plus sedam (40:33, 70:67), no sve je to palo u vodu i postalo nevažno posle Vilbekinove trojke na šest sekundi do kraja...

Psihološki jača Blatova četa posle onakvog povratka u život ušla je kao blagi favorit u produžetak, što je znalački iskoristila. Rusima je bilo potrebno previše vremena da se oporave od šoka, pa su tako postili četiri minuta u nastavku, postigavši samo jedan poen sa linije bacanja do minut pre kraja. Dačka je stekla pet poena viška, Lokosi prišli na jedan, ali u penal završnici gosti su bili u boljoj poziciji i odneli trijumf.

Dmitri Kulagin bio je najbolji u poraženom sastavu sa 18 koševa. Pratili su ga Mardi Kolins (14), Kris Bab (13) i Džo Regland (10). Na drugoj strani blistali su Skoti Vilbekin sa 24 poena i Vil Kamings sa 19. Zanimljivo da su samo njih dvojica vcečeras pogađali trojke za Dačku. Vilbekin pet i Kamings jednu...