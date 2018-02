Kakve pohvale za Nikolu: Jedan od najboljih igrača na svetu! On je za Ol star, u MVP konkurenciji

Od 27. januara pa do danas Nikola Jokić je imao pet tripl-dabl učinaka! Od toga je treći u nizu imao u pobedi Denvera nad San Antoniom (122:119) - 28 poena, 11 skokova, 11 asistencija. Posle meča trener Nagetsa Majkl Meloun bio je, blago rečeno, oduševljen partijom svog najboljeg igrača.

To je sve nateralo Melouna da Jokića nazove jednim od najboljih igrača današnjice, kao i da pomene njegovo ime u svrhu MVP nagrade i Ol star utakmice.

"On je jedan od najboljih ol-raund igrača u igri. Ne mladih igrača. Ne visokih igrača. Ne malih igrača. On je jedan od najboljih igrača u NBA ligi danas i to pokazuje protiv najboljih timova i najboljih igrača svake noći", rekao je Meloun.

Dosta se u izjavama Denvera pominje to javno priznanje ekipe kao bitnog faktora. To očigledno nedostaje Nagetsima.

"Ovo su utakmice u kojima zaslužujete respekt", rekao je Nikola Jokić posle utakmice i dodao da "igra na isti način kao kada je stigao u Denver".

Kada smo kod sveopšteg prihvatanja, o tome je govorio i Majkl Meloun.

"U jednom trenutku će naš tim dobiti respekt koji zaslužuje, ali ga trenutno ne dobijamo. Ako nastavimo da dobijamo i nastavimo da igramo ovako uzbudljivu, dobru košarku, ljudi će početi to da primećuju", rekao je Meloun.

Denver je dobio 10 od poslednjih 13 utakmica i nalazi se na deobi šeste pozicije na tabeli Zapadne konferencije. Nagetsi do sada imaju 33 trijumfa, koliko ima i Portland.

Foto: Action images