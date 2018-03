Kalinić: Oduvek me je zanimala medicina, dosadio sam doktorima s pitanjima

Nikola Kalinić se oduvek svojim karakterom pa i intelektom odvajao od prototipa običnog sportiste. To je potvrdio i u velikom intervjuu za MOZZART Sport, a i sada kada je govorio za sajt Evrolige.

Otkrio je da ima afinitete prema medicini, pa je i iz tog ugla pratio svog oporavak od povreda koje su ga zadesile.

Kaže da je stalno zapitkivao doktore šta mu se događa.

"Možete da pitate doktore koliko sam im dosadio sa različitim pitanjima i slušao njihova objašnjenja. Nisam siguran koliko su uživali u tome, ali to je nešto što me interesuje i zaista sam želeo da znam šta mi se događa. Ne volim da čujem objašnjenja poput 'uradi to zato što moraš' ili 'zato što se to tako radi'. To su klišei. Želim da znam koji je pravi razlog zašto radim određenu vežbu ili zbog čega uzimam neki lek. Kakav je proces, na koji će mi način to pomoći?", rekao je Kalinić za sajt Evrolige.

Pogodi najveću kvotu i osvoji karte – Final 4 u Beogradu!

Razlog takvog interesovanja je to što Kalinić ima afinitete prema medicini.

"Studiranje medicine je oduvek bilo u sferi mog interesovanja. Dok sam odrastao tražio sam izazove. Osećaj pomaganja drugima, kao i znanje, prestiž, poštovanje i odgovornost koji nosi taj poziv me svakako privlače", rekao je Kalinić.

Naravno, sa svim svojim obavezama Nikola ne stiže da se posveti studiranju i edukaciji koliko bi voleo.

"Trenutno nemam vremena da se posvetim učenju, ali kada budem imao 30 i nešto, kada završim sa košarkom i odmorim se nekoliko meseci, ubrzo će mi doći momenat kada će mi odmor dosaditi. Košarka je fenomenalna dok traje, ali jednom će se to završiti, a ja ću morati da nađem nešto na šta ću trošiti dane. Naravno da je teško vratiti se na fakultet kada ti učenje izađe iz rutine, ali je više nego izvodljivo", rekao je Kalinić.

Foto: Star sport