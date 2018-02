Kit Lengford se nudi Olimpijakosu!

Problemi sa povredama i manjak igrača u rotaciji naterali su upravu Olimpijakosa u potragu za pojačanjima uoči nadolazećih borbi za Fajnal for Evrolige, ali i titulu šampiona Grčke.

Kao jednog od glavnih imena poslednjih dana najčešće se pominje jedan od najboljih šutera Evrolige poslednjih godina - Kit Lengford!

Nekada najbolji strelac Evrolige, sada član Šenžen Leopardsa zapalio je maštu navijačima kluba iz Pireja izjavom da bi mu bila čast da obuče crveno-belu opremu. Ali, nije potvrdio da je transfer pred realizacijom.

„Ne znam da li su istinite priče koje se pojavljuju poslednjih dana“, diplomatski odgovara Lengford i nastavlja:

„Bilo bi neverovatno, idealno da igram u klubu kakav je Olimpiajkos. Igrao sam protiv Olimapijakosa nekoliko puta u karijeri i oduvek sam poštovao klub. Moj agent i ja imamo dobar odnos i on dolazi kod mene onda kada zaista postoji nešto ozbiljno za razgovor. Ne pričamo o spekulacijama i milionima kombinacija koje mogu da se dogode. Nije to uvek dobro, ali kada nekome veruješ, potrebno je da budeš strpljiv“.

Ali, onda je otkrio svoje želje...

„Voleo bih kada bi se krug zatvori, pošto mi Fajnal for i titula šampiona Evrolige nedostaju. Bio sam blizu nekoliko puta - dva puta u plej-ofu, ali mi nedostaju delići puzle. To me ponekad drži budnim noću“.

Govorio je Lengford i o tome da li bi se i kako uklopio u Olimpijakosov defanzivni sistem, posebno sada kada je sezona bliža kraju nego početku.

„Iskreno, ja mogu da se uklopim u svaki tim. Čini mi se ponekad da se ljudi ponašaju kao da ću početi da šutiram loptu na koš čim izađem iz aviona. Naravno da bih mogao da se uklopim u Olimpijakosov sistem. Ako najveće zvezde NBA mogu da igraju zajedno u jednom timu, mislim da bih i ja mogao u Evropi“.

Bila bi to prava košarkaška bomba...

