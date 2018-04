U noći između petka i subote odigrana su tri plej-of meča u NBA ligi: Toronto je izborio plasman u polufinale Istoka savladavši Vašington u gostima s 102:92 (4:2 u seriji), Juta je prošla u polufinale Zapada jer je bila bolja od Oklahome s 96:91 (4:2 u seriji), a Indijana je izjednačila na 3:3 u seriji protiv Klivlenda u vrlo ubedljivom trijumfu od 121:87.

Krenimo redom...

Juta će u polufinalu Zapadne konferencije igrati protiv Hjuston Rokitsa. Do tog duela stigla je tako što je uspela da izađe na kraj sa Oklahomom. Tačnije, sa Raselom Vestbrukom. Neverovatan je podatak da je Rasel uzeo 43 šuta iz igre na ovom meču! Od toga je pogodio 18 šuteva. Ukupno je dao 46 poena. Ali to mu ništa neće značiti.

Inače, ceo tim Oklahome osim Rasela imao je ukupno 50 pokušaja iz igre. Pa vi vidite. Nije ni čudo što je Vestbruk bio neraspoložen posle utakmice pa se malo kačio s navijačima. Neuspeh Tandera. Dodajmo i da je Pol Džordž dao pet poena, a Karmelo Entoni sedam. Za takva dva imena - mizerno.

Sa druge strane, Jutu je do velike pobede vodio odlični Donovan Mičel. On je za 40 minuta na parketu ubacio 38 poena, šutirao je 14/26 iz igre, 5/8 za tri poena. Pomagali su mu Derik Fejvors sa 13, i Rudi Gober i Džo Ingls sa po 12 poena.

Očekivalo se da će Klivlend možda u gostima protiv Indijane doći do trijumfa koji bi ga odveo dalje, međutim desilo se suprotno, Indijana je potpuno razmontirala Lebrona Džejmsa i drugare i slavila sa ubedljivih 121:87!

Odlučujuća je bila treća četvrtina u kojoj su Pejsersi napravili prednost od 15 poena prednosti (35:20) i tu su prelomili meč. Koliko je domaćin bio dominantan govori i činjenica da je dobio svaku četvrtinu ponaosob protiv Klivlenda.

Glavni igrač Pejsersa na ovoj utakmici bio je Viktor Oladipo. On je stigao do tripl-dabl učinka od 28 poena, 13 skokova, 10 asistencija, a imao je i četiri ukradene lopte. U redovima Klivlenda jedino je iskočio naravno Džejms sa 22 poena, pet skokova i sedam asistencija, mada je i to slabo za ono što Kralj može da uradi na parketu.

Klivlend je u ozbiljnom problemu posle ovakvog poraza...

Ono što Kavalirsi nisu uspeli da urade, uspeo je Toronto. Napravio je brejk u Vašingtonu i tako se plasirao u polufinale Istoka. Vizardsi su mnogo bolje započeli meč, i dugo su se dobro držali, ali je onda u poslednjoj deonici Toronto ugledao šansu i ukrao pobedu za veliki uspeh.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Kajl Lauri sa 24 poena. Imao je i pet skokova i šest asistencija. Demar Derozan je dodao 16 poena i četiri asistencije, Jonas Valančijunas je imao dabl-dabl - 14 poena, 12 skokova. To je osovina koja je nosila Toronto do trijumfa.

Kod Vašingtona je najbolji bio Bredli Bil sa 32 poena, a pratio ga je Džon Vol sa 23.

Epilog...

Toronto čeka pobednika serije između Klivlenda i Indijane, dok Filadelfija čeka boljeg iz duela Boston-Milvoki. Na Zapadu se znaju dva polufinalna para: Hjuston - Juta i Golden Stejt Voriors - Nju Orleans Pelikans.



NBA - REZULTATI

Vašington - Toronto 92:102 /2:4 u seriji/

/Bil 32 - Lauri 24/

Indijana - Klivlend 121:87 /3:3 u seriji/

/Oladipo 28 - Džejms 22/

Juta Džez - Oklahoma 96:91 /4:2 u seriji/

/Mičel 38 - Vestbruk 46/

Foto: Action images