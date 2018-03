U derbiju 24. kola Košarkaške lige Srbije Borac će ukrstiti koplja sa ekipom Dinamika. Koji od pomenutih sastava bude trijumfovao u ovom susretu najverovatnije će završiti ligaški deo kao lider domaćeg takmičenja.

Borac igra maestralno ove sezone, i može se slobodno reći da je ovo jedna od najuspešnijih sezona u prebogatoj istoriji čačanskog kluba. Uzgred, sjajnu uvertiru za predstojeći duel Borac je napravio u sredu, kada je prilično ubedljivo savladao Bosnu u ABA 2 ligi (87:68), tako zadržavši oreol nepobedive ekipe na domaćem parketu u regionalnom takmičenju.

Član stručnog štaba Dejan Tomašević želi da Borac sačuva prvu poziciju u KLS, jer bi to bila lepa satisfakcija za sve dobro urađeno u prethodnom periodu.

"Očekuje nas jedna od važnijih utakmica u ovom delu sezone jer želimo da zadržimo prvo mesto u KLS. Ovo je sigurno derbi kola. Mi smo od Dinamika pretrpeli poraz u Beogradu sa četiri poena razlike, tako da bi pobedom od barem pet koševa obezbedili to željeno vodeće mesto. To je cilj svih u klubu, a posle svih ovih dobrih igara u poslednjih mesec dana smatram da to i zaslužujemo. Imamo par sitnih povreda u timu, Popović je malo povredio kuk, ali treniraće, Pešaković je bolestan, ali biće u sastavu. Dinamik je odlična ekipa, skup dobrih igrača, ali slabo igraju u poslednje vreme. Međutim, sigurno je da žele da eventualnom pobedom preuzmu vođstvo. Ali uz podršku sa tribina, u koju ne sumnjam, verujem u novu pobedu“, reči su Tomaševića.

Iskusni krilni centar Nemanja Todorović naglašava da je pre svega dobra odbrana potrebna Borcu u duelu sa Dinamikom.

"Dolazi nam u goste Dinamik, ekipa koju jako dobro poznajemo, tako da nam je jasno šta činiti. Planiramo da kao svaki put utakmicu otvorimo agresivno u odbrani, i ako sprovedemo u delo sve planirano verujem da neće doći do nekih iznenađenja. Želimo da pobedom protiv Dinamika osiguramo prvo mesto u KLS, koje nam objektivno i pripada“, izjavio je Todorović.

Košarkaš koji je u evidentnom usponu forme, Miloš Dimić, napomine da se Dinamik ne sme potceniti. Takođe, poziva publiku da ponovo podrži njegov tim u novim podvizima.

"Očekuje nas susret sa Dinamikom, timom koji se nalazi u lošoj formi. Međutim, drugi su na tabeli tako da ih ne smemo potceniti. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju da nas podrži, a ja im obećavam da ćemo opravdati njihovo poverenje i da ćemo zadržati prvu poziciju na tabeli", jasan je Dimić.

KLS - 24. kolo

Petak:

OKK Beograd - Radnički 82:89

Vojvodina - Beovuk 88:92

Subota:

16.00: (2,55) Spartak Subotica (14,5) Metalac Valjevo (1,60)

19.00: (1,30) Borac Čačak (16,0) Dinamik (3,90)

19.30: (2,70) Sloga Kraljevo (14,5) Mladost Zemun (1,55)

20.00: (1,20) Tamiš (19,0) Dunav (5,00)

20.00: (1,60) Zlatibor (14,5) Vršac (2,55)

Pišu: Đurđe Mečanin / Nikola Minović

Foto: Nikola Minović