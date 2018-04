Do tri pobede pa ko bude bolji! Crvena zvezda i Budućnost odmeriće snage u finalu ABA lige. Pobednik pored titule prvaka Jadranske lige dobija i promociju u Evroligu tako da se očekuje velika borba. Baš velika. Mnogo strasti, mnogo znoja i bitke do poslednjeg daha. U finaliu ćemo gledati dve najbolje ekipe, koje su pokazale najviše, a veliki udeo u celoj seriji imaće domaći teren jer su i Pionir i Morača neosvojive tvrđave.

Zvezda će biti domaćin u prve dve utakmice koje se igraju večeras od 19 časova i u utorak od 18.30, a kasnije se serija seli u Podgoricu. Budućnost će biti domaćin u petak (20 časova), a onda opciono i u subotu (21 čas), dok bi se eventualna majstorica igrala u ponedeljak (19 časova).

Budućnost igra svoje prvo finale Jadrana, dok Zvezda brani titulu osvojenu u prethodne tri sezone.

Crvena zvezda na početku finalne serije neće moći da računa na Nemanju Dangubića i Pera Antića, dok je kod Podgoričana rovit Filip Barović.

Veliku ulogu na poziciji četvorke kod Zvezde imaće Stefan Janković koji će se na toj poziciji menjati sa Milkom Bjelicom.

"Finale je finale. Mi se spremamo maksimalno, da odigramo maksimalno, dobro, i borbeno. Treniramo puno. Očekivanja znamo, biće borbeno, čvrsto, kako i treba kada se igra finale i za trofej. Oni su jako dobra ekipa, očekuju nas teške utakmice, ali nema šta tu mnogo da se priča, finale je finale i znamo šta želimo" rekao je Janković.

Ove sezone Zvezda i Budućnost igrali su dva puta i oba puta su Plavi slavili. O tome je govorio pred ovu utakmicu i trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević, ali i dodao da se do sada nisu sastajali u Pioniru, koji daje novu dimenziju

"Budućnost nas je jedina pobedila dva puta u ABA. Te utakmice su nam dolazile u momentima kada smo se vraćali sa gostovanja ili velike potrošnje u EL, što ne umanjuje njihove pobede, one su na mestu, sa mnogo trojki i ubačenih šuteva. Mi ove sezone igramo protiv njih u dvorani Aleksandar Nikolić prvi put. Oni i mi smo svesni da nemamo poraz u Pioniru ove sezone, on je nešto što donosi dodatnu energiju i samopouzdanje za naše igrače", rekao je Alimpijević.

Budućnost je ove sezone pokazala da igra odličnu košarku, i u ABA ligi i u Evrokupu. Dugo su Đetići bili prvi na Jadranu, ali je Zvezda uspela da ih preskoči. I ta prednost domaćeg terena može da se pokaže ključnom u ovoj seriji.

Ko god da izgubi meč kod kuće biće u velikom problemu.

Kada pogledamo meč u Podgorici, poslednji koji su ova dva tima igrala, možemo da dođemo do zaključka da će šut za tri poena biti izuzetno bitan u celoj seriji. Budućnost je tada pogađala nerealnih 70 odsto za tri i došla do pobede. Imala je Zvezda ove sezone i u Evroligi mečeve gde je bukvalno ubijala protivnike trojkama (Real u Madridu), tako da kome bude išlo u ovom aspektu imaće veliku prednost.

"Zvezda je odlična, zaslužila je 11 pobeda u Evroligi. Skinuli smo veliki teret koji je nametnut godinama, prolaskom u finale. To nam je veliki plus na polju samopouzdanja. Ne bojimo se Zvezde, jedva čekamo da počne finalna serija. Protiv kvalitetnih igrača treba da bude koncentracija i fokus na najvišem nivou. Što se svakog igrača tiče za kojeg se spremamo, bio velika zvezda ili ne, da im znamo i kvalitete i mane“, rekao je košarkaš Budućnosti Petar Popović.

Finalna serija je upečatljiva i po tome što eventualno može da se igra pet utakmica za sedam dana. Prva dva meča igraju se dve večeri zaredom. I tu će umor biti veliki faktor. Zvezda je konačno završila sa Evroligom koja joj je "muzla" veliki procenat energije, što zbog utakmica, što zbog putovanja kao što je bilo poslednje u Moskvu. Zato će i širina rotacije i dužina klupe igrati veliku ulogu u ovom obračunu.

A igraće i sudije, o kojima se nekoliko dana pred finale dosta govorilo. Prvi meč će suditi trojka u sastavu: Matej Boltauzer, Sreten Radović i Tomislav Hordov.

Vrhunac sezone je tu. Najbolja košarka nam kuca na vrata.

Zvezda ili Budućnost? Ko će u Evroligu sledeće sezone?

Foto: Star sport, MN Press