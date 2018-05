Igor Kokoškov ispisao je istoriju tako što je postao prvi Evropljanin koji je postao prvi trener NBA franšize. On je danas imenovan za prvog trenera Finiks Sansa gde je i predstavljen.

Naravno, prvo pitanje bilo je vezano upravo za to što je kao evropski trener seo na klupu NBA tima. Međutim...

"Ne smatram se evropskim trenerom. Ja sam NBA trener", rekao je Kokoškov.

Igor je napravio i nekoliko šala na konferenciji...

"Uvek se trudim da prebacim slabosti u prednost. To je neverovatno. U Americi me zovu stranim trenerom. U Evropi čujem komentare da sam okrenuo uši ka Americi, da sam uzeo američko državljanstvo. Da sam jedan od vas. Tako da me trenutno niko ne želi", našalio se Kokoškov.

Potom se opet uozbiljio.

"Ako ovo ne uspe, američki mediji će reći - vidite, oni ne mogu da budu NBA treneri".

Igor je rekao da se u Finiksu oseća kao kod kuće.

"Ovo je moj dom- Finiks je moj dom gde radim. Osećam se ugodno. Ovde se sve radi zbog pobeđivanja. Nije bitno odakle si. Ipak, sve ovo meni daje dodatnu odgovornost", rekao je Kokoškov.

Istorija je ispisana.

A sada je vreme sa posao.

Foto: Action images