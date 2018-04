Delovalo je da bi Budućnost i Crvena zvezda pobedama mogli da završe ceo posao u polufinalu ABA lige već posle dve utakmice, ali njihovi protivnici nisu mislili tako. Cedevita je uzvratila udarac i zakazala majstoricu u Podgorici (večeras od 19 časova), a onda je i Mornar napravio veliko iznenađenje i najavio gostovanje u Beogradu u ponedeljak od 21 čas. U oba slučaja rezultat je 1:1 u seriji.

Cedevita i Budućnost su se naigrali ove sezone mečeva jedni protiv drugih, što u ABA ligi, što u Evrokupu.

Izrazito je da u mečevima ovih timova domaćini imaju veliku prednost. Na poslednjih sedam utakmica šest puta je slavio tim koji je igrao kod kuće. Pogotovo je to prednost Budućnosti koja ima vruć domaći teren u Podgorici pa će taj faktor Morače biti veoma bitan i u ovoj majstorici.

To je posebno istakao Aleksandar Džikić, trener Đetića.

"Morača neće biti puna, nego najpunija do sada. Što se nas tiče, mi smo mirni. Sve što treba da uradimo mi smo uradili. Čekamo mirni nedelju. Radili smo cele godine da imamo tu prednost domaćeg terena u polufinalu. U međuvremenu smo igrali tako da smo zaslužili punu dvoranu. Je li to pritisak? Jeste. To smo mi birali. Svi će grešiti. I mi i oni i sudije. Ko najmanje bude grešio, pobediće. Oni su manje grešili u Zagrebu i pobedili, to je jednostavno. Želimo borbu za titulu, borbu za mesto u Evroligi, sve je jasno", rekao je Džikić i najavio da će Lendri najverovatnije biti spreman za ovaj okršaj.

I u prvoj utakmici u seriji bilo je veoma neizvesno tako da Cedevita lako može da pripreti Plavima u ovom duelu u kom se očekuje mnogo naboja. Vrlo često ova dva tima igraju mečeve u kojima se postiže između 160 i 170 poena pa to može da vam bude orijentir ako ste ljubitelj klađenja na broj poena.

Ako volite poene igrača, svakako morate da obratite pažnju na Demetrisa Nikolsa i Čerija u Cedeviti jer su oni igrači koji troše najviše lopti u timu Jura Zdovca. Kod Budućnosti se dosta dobro pokazao Gibson, a standardno je dobar i Nikola Ivanović.

"To je majstorica, treća utakmica u seriji. Već smo puno pričali na tu temu. Nemam nekog posebnog osećaja oko toga šta bi moglo da se dogodi i šta će biti. Mi smo imali svoju priliku da dobijemo dole prvu utakmicu, ali je nismo iskoristili i došli do pobede, tako da će nekako na papiru ovo sada biti još teže. Moramo odigrati mnogo bolje i čvršće nego u prvoj utakmici, tako da mislim da će ta utakmica biti kompletno drugačija nego prva. Biće više nervoze jer je poslednja. Mislim da će igrači dati sve od sebe i neće tu biti velikog taktiziranja. Igramo u teškoj atmosferi. Znamo da je Budućnost ove sezone kod kuće izgubila samo dve utakmice", rekao je Zdovc.

Biće to ljuta borba. A nama preostaje samo da se zavalimo, uživamo i vidimo ko će biti prvi finalista ABA lige za ovu sezonu.

POLUFINALE ABA LIGE

Nedelja

19.00: (1,60) Budućnost (14,5) Cedevita (2,55)

Ponedeljak

21.00: (1,02) Crvena zvezda (30,00) Mornar (13,00)

Foto: Budućnost VOLI