Mislili smo da ćemo nakon ove "duple nedelje" dobiti odgovore na pitanje ko bi mogao da ode u Top 8 fazu, ali smo se grdno prevarili i umesto toga dobili još veću zbrku. Sve se zapetljalo u veliki čvor i deluje da će se on razvezati tek u finalnom, 30. kolu koje nas očekuje kroz dve nedelje. Večeras će biti kompletirana 28. runda, a neki timovi bi se pobedama značajno približili plasmanu u završnicu.

Naslađe je ostavljeno za kraj, pa nas tako u poslednjem duelu dana očekuje sudar čelo u čelo između dva tima koji će se do poslednje lopte boriti za odlazak u plej-of fazu Evrolige. Olimpija će ugostiti Panatinaikos i nadaće se novoj pobedi nad grčkim timom, pošto su u prvom ovosezonskom duelu odneli tesnu, ali vrednu pobedu.

Ipak, evidentno je da je tim iz "grada mode" u padu forme u poslednjih nekoliko sedmica. U sredu je tesno izgubio od Reala u Madridu u meču u kome je u jednom trenutku imao velikih 18 poena prednosti. Nemanja Nedović je bio jedan od najboljih pojedinaca u italijanskoj ekipi, ali nije uspeo da na kraju proslavi veliku pobedu protiv aktuelnog šampiona Evrolige.

Sa druge strane, Panatinaikos samo ređa pobede u poslednjih nekoliko mečeva i ukoliko izuzmemo dva koja je dobio za zelenim stolom protiv Olimpijakosa, nalazi se u seriji od devet vezanih pobeda u svim takmičenjima. Zeleni su u sredu strepeli protiv Baskonije, jer iako su imali čak 23 poena prednosti sredinom treće deonice, uveli su meč u dramatičnu završnicu u kojoj je španski tim u jednom trenutku čak imao i prednost od dva poena. Uzdigli su se Grci nakon toga i uspeli su da dođu do zlata vredne pobede.

Prošlogodišnji susret u Milanu otišao je u produžetke, a tamo se bolje snašao grčki tim. Ni večeras ne bi bilo čudno da odgledamo dodatnih pet minuta košarke, jer nas sasvim izvesno očekuje gust i neizvestan meč u kojem je teško odrediti ko bi mogao da bude favorit.

Trener gostujuće ekipe, Rik Pitino, srećan je što je njegova ekipa došla do važne pobede protiv Baskonije i želi da se serija dobrih rezultata nastavi u Italiji.

"Olimpija igra veoma dobro, a u sredu je namučila Real u gostima što je dovoljna opomena. Ispred nas je veliki izazov, drago mi je što smo ostvarili pobedu nad Baskonijom i mislim da smo igrali odlično, naročito u prvom poluvremenu. Pokazao sam igračima na treningu koje su greške odvele meč u dramatičnu završnicu i mislim da su i oni sve shvatili... Drago mi je što ćemo nešto naučiti i iz ove pobede, a ne iz poraza", rekao je Pitino.

Srpski košarkaš Vladimir Micov smatra da je svaki meč u Evroligi odlučujući.

"Kada izađete na parket za evroligaški meč, znate da je ispred vas težak posao. Ova utakmica je ključna za oba tima i pobedom bismo načinili veliki korak ka plasmanu u Top 8 fazu".

U Vitoriji nas očekuje veliki španski okršaj gde će domaća ekipa Baskonije tražiti pobedu protiv Real Madrida kojom bi se značajno približila plasmanu u Top 8 fazu i produžila san o igranju Fajnal Fora na svom parketu. Neće joj biti nimalo lako, ali bi mogli da iskoriste činjenicu da je aktuelni šampion već obezbedio plasman dalje i prednost domaćeg parketa, pa večeras neće imati rezultatski imperativ

Zanimljivo je da će ovo biti osmi susret između ova dva tima u Evroligi, a da Baskonija ima bolji međusobni skor. Ekipa iz Vitorije je četiri puta odnela pobedu protiv Kraljevića, dok je Real samo tri puta bacio na leđa ekipu Baskonije. Poslednji ovosezonski duel dobila je ekipa iz glavnog grada Španije, pošto je Real pred svojim navijačima odneo ubeljivu pobedu - 97:79. Tada je navalu Kraljevskog kluba predvodio Serhio Ljulj sa 23 poena, dok je Marselinjo Uertas bio najefikasniji u gostujućoj ekipi sa 14 ubačenih poena.

Trener Baskonije Velimir Perasović kaže da očekuje veoma težak okršaj večeras, ali da se nada pobedi kojom bi se njegova ekipa približila ostvarenju cilja.

"Ovaj meč je zaista odlučujući za našu ekipu. Možda ne možemo odmah posle njega da kažemo da smo prošli dalje ili da smo ispali, ali bi pobeda bila veliki korak napred. Igraćemo protiv Reala koji ove sezone nismo uspeli nijednom da pobedimo ni u Evroligi, ni u španskom prvenstvu. Znamo da će biti izuzetno teško, ali imaćemo veliku podršku navijača i moći ćemo da se uzdamo u našeg ´šestog igrača´. Ne smemo da dozvolimo da padnemo u igri ni u jednom trenutku u toku meča, jer Real ume da uđe u seriju i postigne veliki broj poena za veoma kratko vreme".

Strateg Reala Pablo Laso navodi da će njegov tim ići na pobedu i u ovom susretu, bez obzira na to što on nema toliki rezultatski imperativ.

"Svi sem Deka biće na raspolaganju večeras. Oporavili smo se i odmorili od napornog meča protiv Olimpije iz Milana u sredu i spremno dočekujemo Baskoniju. Obezbedili smo treće mesto na tabeli pred Top 8 fazu, ali se nećemo tu zaustaviti. Moraćemo da budemo borbeni do samog kraja, ali verujem da će momci večeras pokazati zašto je Real jedan od najboljih timova u Evropi. I Baskonija ima svog keca u rukavu, pa neće biti lako".

Demoralisana ekipa Makabija gostuje u Moskvi gde će odigrati meč protiv Himkija u kom poraz znači samo jedno - oproštaj od borbe za Top 8 fazu. Ponos Izraela je izgubio u ključnom susretu protiv Žalgirisa sredinom ove nedelje i time se značajno udaljio od plasmana u završnicu.

Himki je u užasnoj seriji rezultata, a poraz od fenjeraša Darušafake dovoljno govori o stanju u kojem se trenutno nalazi ruski tim. Nije pomogao mnogo ni povratak Alekseja Šveda koji ne može sam da vuče rusku ekipu napred, pa i pored njegovih dobrih igara Himki i dalje nastavlja da veže poraze u Evroligi.

U prvom delu sezone, Makabi je uspeo veoma lako da dobije Himki pred svojim navijačima, pa će priželjkivati nešto slično i večeras u "prvom od tri finala", jer svaki meč je finale za Izralece - ako izgube ispadaju iz konkurencije za odlazak dalje.

Za kraj, u Litvaniji nas očekuje još jedan susret u kojem neki od timova može biti eliminisan ukoliko izgubi. Žalgiris, koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus, jednostavno mora da dođe do pobede večeras kako zna i ume protiv fenjeraša Darušafake ukoliko želi da ostane u borbi za odlazak u Top 8 fazu.

Ako budu odigrali onako kako igraju u poslednjih pet kola, biće ovo mačiji kašalj za Litvance koji imaju četiri pobede u tih pet susreta. Jedini poraz došao je protiv Baskonije u gostima, ali ni tu Žalgiris nije bio bez šanse za pobedu.

Darušafaka je u prethodnom kolu uspela da prekine veliki rezultatski post i upiše iznenađujuću pobedu protiv Himkija. Ipak, teško je očekivati da bi turska ekipa mogla da dođe do novog trijumfa na izuzetno teškom gostovanju u Kaunasu. Prvi ovosezonski susret u Turskoj je takođe dobila litvanska ekipa, mada se Žalgiris dosta namučio i preokrenuo sve u svoju korist tek u poslednjih nekoliko minuta utakmice.

EVROLIGA - 28. KOLO

Četvrtak

CSKA Moskva - Fenerbahče 70:68

/Klajburn 16 - Kalinić 17/

Budućnost - Anadolu Efes 84:91

/Džekson 17 - Micić 18/

Bajern Minhen - Barselona 73:71

/Koponen 14 - Ertel 13/

Gran Kanarija - Olimpijakos 90:67

/Erikson 24 - Veber 13/

Petak

18.00: (2,30) Himki Moskva (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

19.00: (1,15) Žalgiris (20,0) Darušafaka (6,00)

20.30: (2,15) Baskonija (14,5) Real Madrid (1,80)

20.45: (1,60) Olimpija Milano (14,5) Panatinaikos (2,55)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama





Foto: Star Sport