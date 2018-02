Krenula prodaja karata za Kup Radivoja Koraća

Prodaja karata za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća u Nišu počela je u četvrtak, a kao i prethodnih godina one će ići u kompletima čije će cene iznositi od 2.000 do 4.000 dinara.

Turistička organizacija Niš će prodavati komplete karata za sva četiri dana takmičenja u svojim info centrima. Cene ulaznica su:

– Komplet karata za tribine – 2.000 dinara

– Komplet karata za parter – 4.000 dinara

Jedna osoba, uz ličnu kartu na uvid, može da kupi najviše šest kompleta.

Adrese i radno vreme info centara:

– Info centar u ul. Obrenovićeva 38 radi svakog radnog dana od 08.00 do 20.00 časova i subotom od 09.00 do 14.00 časova (nedeljom ne radi).

– Info centar u ul. Voždova 7 radi svakog radnog dana od 08.00 do 19.00 časova i subotom od 09.00 do 14.00 časova (nedeljom ne radi).

– Info centar u Tvrđavi, ulaz beogradska kapija, radi svim radnim danima od 09.00 do 18.00 časova, a subotom i nedeljom od 09.00 do 14.00 časova (ponedeljkom ne radi).

Karte će se takođe prodavati i na Biletarnici ispred dvorane Čair počev od 13. februara 2017. od 11.00 do 17.00.

Dnevne i pojedinačne karte moći će da se kupe od 15. februara, samo ako ne budu rasprodati kompleti ulaznica. Dnevne ulaznice za prvi četvrtfinalni dan koštaju 500 za tribine i 1.000 danara za parter, a ista je cena i za drugi dan četvrtfinala. Tribine su 700 dinara, a parter 1.200 po utakmici za polufinala (karta NE VAŽI za obe polufinalne utakmice, već je svaka posebno), dok je ulaznica za tribine za finale 1.000, a za parter 2.000 dinara.

Kup Radivoja Koraća igra se od 15. do 18. februara u niškom Čairu.

(FOTO: MN Press)