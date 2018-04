Al Horford pogađa

Drama i iščašeni zglobovi! Mada je drama preblaga reč za košarkaško ludilo kojim su nas večeras častili Boston i Milvoki. U meču punom preokreta, meču u čijem je finišu skoro svaki potez konkurisao za najbolji u ovoj rundi plej-ofa, Seltiksi su imali čvršće živce. Povredama hendikepirani Boston slavio je sa 113:107, ali tek pošto je posle produžetaka slomio otpor Baksa i pokazao im da nisu bili u pravu kada su po nekim mišljenjima namerno izgubili poslednju utakmicu regularnog toka baš da bi naleteli na osakaćene Seltikse.

Međutim, u odsustvu Gordona Hejvorda, Kajrija Irvinga, Danijela Tajsa - izgubljeni za sezonu - te Markusa Smarta (barem za seriju sa Milvokijem) isprsili su se neki drugi igrači. Pokajnici, koji su iz minuta u minut uspevali da prvo greškama svoje navijače dovedu na ivicu infarkta, da bi ih potom preveli u stanje euforije.

Uvodnih 47 minuta da i ne pominjemo, iako je svega tu bilo. Ali samo taj poslednji minut regularnog toka dovoljan je za dokumentarni film. Al Horford je bacanjima nekako uspevao da drži Boston na odstojanju, ali mu je matematikiu pokvario Malkolma Brogdon trojkom 10 sekundi pre kraja. Jeftino je tada ispao Teri Rozije, koji je Brogdona ostavio samog na šutu, a to se ne radi. Već u sledećem napadu Rozije je uradio još nešto što se ne radi. Nije pristojno. izlomio je zglobove Eriku Bledsou pre no što je pogodio čudesnu trojku za 99:96 sekund i po pre kraja!

Činilo se da je gotovo. Da je konačno kraj. Nemoguće je vratiti se posle takvog koša. Kris Midlton je sišao s neba među smrtnike da pokaže da to nije tačno. Lopta sa strane, pola sekunda do kraja, Bostonova odbrana utegnuta do granice pucanja. Midlton je na osam metara sigurno, možda i više.

Pljus! Još jedno čudo u Bostonu.

Ušlo se potom u produžetak, a tamo još jedno pročišćenje domaćih. Izgubljena lopta Džejsona Tejtuma mogla je skupo da košta Seltikse, ali i on je - kao nešto ranije i Rozije - znao kako da se iskupi. Anatomski neizvodljivo izvijanje prilikom polaganja, Milvoki je otišao na bezbednih tri poena razlike, pa blokada da odbije nalet Baksa. Tejtum je inače 1998. godište. Debitovao je večeras u plej-of utakmici.

Ni tu nije bio kraj, ali Milvoki već nije imao snage za novo vaskrsenje. Boston je prvi potegao i vodi sa 1:0 u seriji. Petorica igrača Seltiksa ubacila su barem 19 poena, Al Horford je prednjačio sa 24, uz 12 skokova. Rozije se zaustavio na 23, Markus Moris na 21, Džejlen Braun na 20, a Tejtum na 19. Imao je i 10 skokova, tek da postane najmlađi plej-of debitant sa dabl-dabl učinkom.

Seltiksi ni večeras nisu imali rešenja za Janisa Adetokunba, koji je ubeležio 35 poena uz 13 skokova i sedam asistencija, Midlton je pogurao sa 31 košem i osam uhvaćenih lopti, ali dvocifren je bio samo još Brogdon sa 16. Nije bilo dovoljno.

