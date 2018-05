Trener novog šampiona Evrope Reala iz Madrida Pablo Laso bio je presrećan i veoma ponosan na svoj tim, koji je u Beogradskoj areni pobedio Fenerbahčeom sa 85:80.

"Kako ostati pribran posle ovog trijumfa”, bilo je prvo što je Laso rekao posle finala za televiziju Sport klub.

Kraljevskom klubu je ovo bila deseta titula prvaka Evrope, čime je Real potvrdio da je najveći na Starom kontinentu.

"Ponosan sam, ne samo na današnju pobedu, već na način na koji je tim ostao zajedno i rešavao probleme nakon svih nedaća koje su snašle tim tokom sezone", rekao je 50-godišnji trener.

Podsetio je trofejni stručnjak na sve probleme sa kojima sa Real suočavao tokom sezone.

"Ostali smo zajedno - jedan sa drugim i postajali bolji svakim danom. U decembru smo imali šest poraza i mnogi su mislili da nemamo šta da tražimo na Fajnal foru Evrolige. To je velika moć koju timski rad može da iznedri - veliki uspeh. Povrede nam nisu mogle ništa, neki igrači nisu mogli da budu sa nama, drugi su se žrtvovali za njih, nisu se odmarali i došli su do ove velike povrede. Znali smo da je ovo naša šansa, imali smo to u glavi sve vreme", zaključio je Laso.

Foto: Starsport