Završene su prve runde četvrtfinala Evrolige, a večeras se bitke za Beograd nastavljaju. Moskovski CSKA pokušaće da udvostruči prednost nad gradskim rivalom Himkijem uoči dvoboja u Mitišćiju, dok će istoj misiji biti i Panatinaikos koji bi sa 2:0 želeo da ode u Madrid. Sudeći prema svemu viđenim u prvim utakmicama, bilo koji drugačiji scenario od maksimalnog učinka Armejaca i Zelenih bilo bi veliko iznenađenje.

Naime, iako je Himki bio blizu podviga i brejka u prvom meču, CSKA je utakmicu prelomio u poslednjoj deonici, kada je dodao gas i na čist kvalitet preokrenuo utakmicu. Aleksej Šved se svojski trudio da izraste u heroja velikog brejka, mnogo je šutirao, mnogo i promašio, ali je na kraju bio najefikasniji igrač gostiju sa 22 postignuta poena, uz pet skokova, šest asistencija, ali i pet izgubljenih lopti. Bila je to četvrta pobeda ekipe Dimitrisa Itudisa ove sezone na duelu sa lokalni rivalom. Ipak, CSKA bi mogao da se nađe u velikom problemu, pošto se u prvom duelu povredio Nando De Kolo, koji je tada u prvom poluvremenu napustio igru i nije se vraćao. Poslednje informacije glase da je Francuz sigurno izgubljen za ostatak četvrtinala, a pod znakom pitanje je i njegov nastup na Fajnal foru u Beogradu ako se CSKA tamo nađe. Koliko je De Kolo važan šraf u Armiji svedoči podatak da u Evroligi postiže blizu 17 poena u proseku, kao i da je po broju indeksnih poena treći najkorisniji igrač takmičenja. Na sve to povređen im je odranije i Kajl Hajns. Treba imati u vidu da je CSKA i bez Francuza uspeo da savlada Himki, kojem je ovo pro učešće u plej-ofu Evrolige, tako da bi upravo to neiskustvo moglo da bude presudno.

U drugom meču dana Panatinaikos, odmah da vam kažemo, sasvim sigurno neće moći da ponovi partiju iz prvog duela sa Realom, jer teško da PAO može da ponovi takvo izdanje. Predsednik Dimitris Janakopulos je uspeo je navijače Panatinaikosa da digne na noge optužbama na račun Evrolige, pa je šestostruki prvak Evrope bio nemilosrdan prema najtrofejnijem klubu Starog kontinenta Real Madridu. Nema sumnje da će atmosfera u dvorani OAKA ponovo da bude paklena, ali Pablo Laso bi morao da pronađe neko rešenje za najbrže bekove u Evropi, Majka Džejmsa i Nika Kalatesa. Luka Dončič bio je odsečen u prvom susretu i svakako da je njegovo dobro izdanje preduslov za bilo kakvo nadanje brejku.

Na kraju, pomenućemo vam anegdotu koje su se prisetile španske kolege, a datira još iz daleke 1996. godine. Naime, Real Madrid je tada poražen od Olimpijakosa sa 20 poena razlike u utakmici četvrtfinala Evrokupa, a tadašnji šef struke kraljevskog kluba Željko Obradović rekao je svom plejmejkeru Pablu Lasu da ga nimalo ne boli taj neuspeh, jer su bolji od Pirejaca i da će to da pokažu u narednom meču. Takav scenario se i dogodio, Real je prošao u narednu fazu, a sada se postavlja pitanje da li je Laso nekom svom adutu rekao istu stvar...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 19:00 7002 EL PF Cska - Khimki ki 1 1,20 Čet 20:15 7004 EL PF Panathinaikos - Real Madrid ki 1 1,55 Ukupna kvota 1,86

EVROLIGA - ČETVRTFINALE

Četvrtak

19.00: (1,20) CSKA (19,0) Himki (5,00) /u seriji 1:0/

20.15: (1,55) Panatinaikos (14,5) Real Madrid (2,70) /u seriji 1:0/

Petak

19.45: (1,30) Fenerbahče (16,0) Baskonija (3,90) /u seriji 1:0/

20.15: (1,45) Olimpijakos (15,0) Žalgiris (3,05) /u seriji 0:1/

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images