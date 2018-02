Lebron ne ide iz Klivlenda, zasad...

Da li će Lebron Džejms i naredne sezone biti u Klivlendu?

Pitanje koje se sve ćešće postavlja u košarkaškoj javnosti s one strane Atlantika moglo bi u najskorije vreme da dobije konačni odgovor. Doduše, ne ove zime, već po završetku sezone. Kavsi ne izgledaju dobro, a posle još jednog čudnog poraza u kojem je prokockano vođstvo od 21 poena priče o rastanku ponovo su aktivirane.

"Ovde sam dugoročno, sigurno do kraja sezone. Moramo da shvatimo kako da se takmičimo. Ne mogu tek tako da odustanem od saigrača. Ne bih mogao to da uradim", rekao je Džejms i tako jasno stavio do znanja svima da u finišu prelaznog roka neće biti senzacionalnog transfera.

"Previše truda ulažemo u svaku utakmicu. Pobedimo, izgubimo, igramo nerešeno. Na kraju dana svi smo braća, svi razumemo situaciju. Saigračima dugujem da sezonu završimo zajedno, kako god bilo. Nikada ne bih mogao da odbacim svoju 'no trade' klauzulu", kaže Lebron.

Još prošlog leta moglo je da se nasluti da je rastanak blizu, nekoliko puta pominjalo se da Los Anđeles Lejkersi žele Džejmsa, a nedavno je provejala bombastična priča da bi uprava Golden Stejta mogla da krene u čišćenje sastava kako bi se stvorio prostor za potpis koji bi zasigurno obesmislio celu ligu.

Tu nije kraj spekulacijama o sve izvesnijem Lebronovom odlasku na leto. Pojedini američki mediji tvrde čak i da Džejms nije u dobrim odnosim s delom svlačionice, ali ni sa Generalnim menadžerom Kobijem Altmanom. Podsetimo, prvi čovek Kavsa Den Gilbert letos je doneo pomalo začuđujuću odluku da otpusti tadašnjeg GM Dejvida Grifina i Altmana postavi za naslednika. To je, navodi se, pogodilo Džejmsa koji je bio u dobrim odnosima sa Grifinom.

Dileme nema, čeka nas vrlo zanimljivo leto u NBA ligi.

