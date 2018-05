Od istoka do zapada, sve je spremno za NBA finala!

Još i pre nego što je kazaljka na satu označila početak sezone, bilo je praktično jasno kako bi finale Istočne konferencije moglo da izgleda i koji su učesnici. Ali, verovatno niko nije mogao da pretpostavi kakve će priče ispratiti dva najmoćnija kluba s atlantske strane Sjedinjenih Američkih Država. Boston bez Gordona Hejvorda i Kajrija Irvinga. Klivlend s radikalnom sečom kadra i velikim promenama poslednjeg dana prelaznog roka.

Ali, evo nas ponovo na istom mestu. U reprizi prošlosezonskog finala. Na početku završnog poglavlja koji će nam doneti odgovor na pitanje - koji je najbolji tim Istoka?

POBEDNIK ISTOČNE KONFERENCIJE

BOSTON - 3,30

Klivlend je ponovo favorit, uprkos tome što Boston ima prednost domaćeg terena. Ali, ne očekujte prošlogodišnji ishod, kada su kasniji vicešampioni rutinski preslišali Kelte. Ne. Igrači Bostona sazreli su u ovoj sezoni prepunoj izazova. Godinu danas su stariji, igraju s mnogo više discipline, na znatno višem nivou od prošlosezonskog. Stariji je, iskusniji i bolji trener Bred Stivens, koji je ove sezone pokazao da izrasta u pravu klasu. A tek mu je 41.

Ako ćemo iskreno, verujemo da Boston ima realnu šansu da postane šampion Istoka.

Za Kelte je stvar prilično jasna: Ukoliko zaustave Lebrona Džejmsa - idu u veliko finale! To je, opet, mnogo lakše reći, nego izvesti.

Lebron Džejms igra najbolju košarku svog života u ovogodišnjem plej-ofu i tu nema nikakvog spora. U prilog tome idu statistički parametri i prosek od gotovo 35 poena, 10 skokova, devet asistencija, dve blokade i jednom ukradenom loptom, uz čak 57 odsto realizovanih šuteva iz igre. Na sve to, Lebron u dosadašnjem toku plej-ofa izgleda apsolutno nezaustavljivo. Ni u jednoj utakmici nije imao manje od 22 poena, a i taj broj koševa viđen je samo jednom. Više od 30 poena ubacio je u šest navrata, od toga 43+ poena u čak četiri navrata!

Zbog toga se postavlja jasno pitanje - mogu li u Bostonu da nađu lek za Lebrona? U prethodne dve faze doigravanja Boston je ulazio s namerom da pusti protivničke prve zvezde da nabijaju poene - Janis Adetokunbo i Džoel Embid - po cenu da svi ostali budu utišani. Dobar je to plan, koji je i Toronto pokušao da implementira u seriju sa Klivlendom. Ruki O Dži Anunobi odradio je skroman posao (koliko je i moglo da se očekuje), ali Retporsi nisu uspeli da zaustave Kevina Lava, Kajla Korvera i Džej Ar Smita.

MOZZART KVOTE

7184: (2,15) Boston (12,5) Klivlend (1,85)

Ukoliko bi Boston u ovo finale ušao s istom filozofijom, mogao bi da završi kao Toronto. Jer, Lebron Džejms je strašno inteligentan košarkaš i talentovan asistent. Ključ ovog finala mogao bi da leži u Bostonovoj timskoj disciplini u odbrani, koja je u svakom trenutku spremna za sve vrste transformacija i znatno pokretnije centre nego lane. Za Seltikse biće mnogo važno da izvuku pouke iz grešaka koje su pravili Toronto i Indijana u prvoj rundi. Ako bi uspeli da umanje Lebronov napadački učinak i ograniče ga na šuteve s poludistance - mogli bi da naprave veliki posao.

Opet, upitno je i to koliko najbolji i najspremniji igrač današnjice ima goriva u sebi? Nije tajna da Lebron na godišnjem nivou izdvaja čak nekoliko miliona dolara za nutricionistu, zdravu ishranu i treninge koji mu telo čine svežim kao jutarnja rosa. Nestvaran je košarkaš, pokazao je to nebrojano puta dosad, ali u okršaju s verovatno najtežim protivnikom na dosadašnjem putu moraće da ima podršku ostalih. I tu bismo mogli da dođemo do potencijalnog problema.

Šta ako loše defanzivne navike sustignu Kavse? Ne treba da podsećamo učinak Bostonove odbrane tokom sezone i činjenicu da je bila pri samom vrhu NBA lige. Poređenja radi, Klivlend je tokom sezone protivnicima dozvoljavao 109,5 poena na 100 poseda, a u doigravanju je na 108,4 poena (deseti u konkurenciji šesnaest timova). Klivlendova odbrana se jeste popravila, ali komunikacija i anticipacija se nisu poboljšale.

To je upravo nešto što bi Boston mogao da iskoristi i eksploatiše, jer Kelti imaju širi spektar napadačkih opcija i nije u krugu timova koje protivnici mogu ciljano da „napadaju“ jakom odbranom na jednog ili dvojicu aktera (Viktor Oladipo, pa Kajl Lauri i Demar Derozan).

Bostonov napadački sistem funkcioniše na principu poverenja, gde svih petorica igrača imaju loptu u svom posedu, pravovremeno istrčavaju kroz reket i tako opterećuju isti, pa tako stvaraju napadački višak.

Opet, odbrana kojom se vodi Bred Stivens radi na principu - u stanju pripravnosti sve 24 sekunde. Klivlendova odbrana to nema. Često se „upetlja“ na pik'n'rol situacijama, pogotovo onim gde centar prvo dobije loptu, a onda telom pravi blok i stvara svom šuteru prostor za egzekuciju, što je Bostonovo oružje.

Takođe, Klivlend će morati da obrati mnogo pažnje na Bostonovu vedetu Ala Horforda. Biće zanimljivo videti kako će Kavsi čuvati vremešnog dugajliju - da li će za njega biti zadužen Kevin Lav ili Tristan Tompson? Odgovor najviše zavisi od toga za šta će se Tajron Lu odlučiti, da li će razmišljati napadački ili odbrambeno?

Sa Lavom Klivlend bi napadački dodatno opteretio Boston i naterao Horforda da se izvuče iz reketa, što su Kavsi radili i protiv Reptorsa. Opet, Tompsonov defanzivni učinak protiv Indijane u prvoj rundi, te na ofanzivnom skoku - dokazao se kao vrlo važan za Klivlend. Dobra stvar za Boston je što Horford ima tu dozu samopouzdanja da podjednako dobro brani reket, ali i napravi iskorak i izađe van svoje zone komfora.

Odgovor ćemo dobiti vrlo brzo. Očekujemo ozbiljno taktičko nadmudrivanje.

NBA - FINALA KONFERENCIJA

Istok, nedelja:

21.30: (2,15) Boston (12,5) Klivlend (1,85)

Zapad, utorak:

03.00: (1,85) Hjuston (12,5) Golden Stejt (2,15)

*** Kvote su podložne promenama