Lučić cepao mrežice, Jović delio asistencije - Bajern poveo u četvrtfinalu

Minhenski Bajern ubrzano gazi ka samoj završnici Evrokupa. Ekipa Aleksandra Đorđevića na svom terenu je pobedila ruski Uniks sa 83:75 i povela sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji. Ništa bolje nije prošao ni drugi ruski predstavnik Zenit, koji je u gostima izgubio od Venecije sa 75:61.

Četvrtfinalne serije igraju se na dve pobede, a revanš mečevi na programu su za tri dana u Kazanju, odnosno Sankt Peterburgu.

Bajern je odigrao egal utakmicu, mada je utisak da je ipak imao kontrolu nad onim što se dešavalo na terenu.

Ipak, pitanje pobednika definitivno je odlučeno tek u poslednjoj četvrtini kada je Vladimir Lučić pogodio trojku za plus osam (74:66) dva minuta pre kraja.

Reprezentativac Srbije utakmicu ja završio sa 14 poena i pet skokova. Stefan Jović dodao je četiri poena i podelio osam asistencija, a isti košgeterski učinak imao je Maik Cirbes.

U redovima Uniksa najbolji strelac bio je Kvino Kolom sa 22 poena, a Danilo Anđušić nije uspeo da se upiše u strelca, mada je i igrao kratko, samo dva minuta i 45 sekundi.

Na meču u Veneciji gostujuća ekipa dobro se držala samo do sredine druge četvrtine. Međutim, trio Rejnolds, Dela Vale i Rajt nakon toga potpuno je preuzeo kontrolu na terenu.

Italijani su na veliki odmor otišli sa plus šest, a krajem treće deonice Venecija je prvi put na meču došla do plus 10.

Zenit do kraja nije uspeo da se oporavi od tog udarca, a domaćin je, manje više, rutinski priveo utakmicu kraju.

Marko Simonović je postigao tri poena za Zenit, a Sergej Karašev ubacio je 19. Kod pobednika je Rejnolds postigao 19, Dela Vale 15, a Rajt 12 poena.

EVROKUP - ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Utorak

Lokomotiva Kubanj - Gran Kanarija 79:74

/Kulagin 20 - Radičević 11/

Darušafaka - Budućnost 57:54

/Džonson 17 - Ivanović 12/

Ređo Emilija - Zenit 75:61

/Rejnolds 19 - Karašev 19/

Bajern - Uniks 83:75

/Lučić 14 - Kolom 22/

Foto: Starsport