Finalni okršaj Evrokupa igra se na dve pobede, a kako je Darušafaka došla do brejka u Krasnodaru jasno je da večeras ima meč loptu u svojoj dvorani protiv Lokomotive. Dobije li četa Saše Obradovića majstorica bi se odigrala u ponedjeljak, 16. aprila u Krasnodaru.

Prvi meč u borbi za drugorangirano kontinentalno takmičenje bio je ujedno prvi međusobni duel turske Darušfake i ruske Lokomotive u okviru ovog takmičenja, a okončan je tek posle produžetka i to trijumfom istanbulskog tima s 81-78 (72:72).

Popularna Dačka je serijom 9:2 u samom finišu uspela da izbori dodatnih pet minuta, potom i slavlje, i tako dođe do odlične prilike da osvoji prvi evropski trofej u istoriji kluba, kao i prvi trofej još od 1962. godine. Trofej Evrokupa, još važnije, ekipi trenera Dejvida Blata osigurava povratak u Evroligu. U doigravanju Eevrokupa Darušafaka je slavila u pet odigranih utakmica, i to sve prilično gusto. Od plus tri, do plus sedam.

Ove sezone u ovom takmičenju Dačka je ostvarila 18 pobeda i samo tri poraza, a u Istanbulu su padale ekipe poput Bajerna, UNIKS-a i Andore.

"Ništa i sve me brine, jer je to moj posao. Ja sam trener. Znamo da igramo protiv veoma dobrog i jakog tima. Pokušaćemo da odigramo na najvišem nivou i zabeležimo još jednu pobedu. Ne mislim da će biti velikih promena u oba tima, jer se to radi sredinom sezone, a ne sad", istakao je Blat.

Sa druge strane, Lokomotiva je posle svih 20 ovosezonskih trijumfa poražena u najvažnijem meču na svom terenu i tako ostala bez rekorda Evrokupa. Što je još tragičnije po ruski tim, vrlo je moguće da ostane i bez trofeja i povratka u Evroligu. Bio bi to strašan udarac za tim koji je ovo takmičenje osvojio 2013. godine, a 2016. čak bio učesnik Fajnal fora Evrolige.

Sastav iz Krasnodara ponovo će biti desetkovan, pošto će mu nedostajati povređeni šuter Rajan Broehof, koji je izabran u najbolju petorku takmičenja.

"Vrlo je važno da se psihološki oporavimo od šokantnog poraza u prvoj utakmici. Ovo je veliki izazov za nas. Moramo da učimo iz sopstvenih grešaka, da iskoristimo kvalitet i izbegnemo individualne propuste. Samo tako možemo da pobede u Istanbulu", istakao je Obradović.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 19:15 7092 EVKPF Darussafaka - Lok.Kuban ki 2 2,10 Ukupna kvota 2,10

EVROKUP, FINALE - 2. UTAKMICA

Petak

19.15: (1,85) Darušafaka (14,0) Lokomotiva (2,10) /u seriji 1:0/

