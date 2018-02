Malina poslao Rogašku na dno Morave

Duel Marinovića i Dejvisa

U 17. kolu 2. ABA lige Borac je pred brojnom domaćom publikom slavio u duelu sa ekipom Rogaške rezultatom 92:78. Kao u mnogim utakmicama do sada, Balaban je odlično otvorio susret, postigavši prvih šest poena Borca. Trojkom Marinovića sa zvukom sirene domaćin je otišao na 9:0, što je trenera Novakovića primoralo da zatraži tajm aut. Tek je u četvrtom minutu igre Rogaška uspela da probaci loptu kroz obruč. Gostima prosto nije polazilo za rukom da odgovori na brz tempo i sjajnu odbranu Čačana. Sredinom prve deonice Borac je prvi put poveo sa dvocifrenim brojem poena (16:6) i od tog momenta prednost je samo rasla. Borac je odigrao možda i najbolju četvrtinu ove sezone kod kuće.

Rogaška je trojkom Šantelja započela drugu četvrtinu, nagovestivši nešto bolju igru. Ali Marko Marinović, koji je susret završio sa čak 24 poena na kontu već u narednom napadu uzvraća istom merom, tek da pokaže gostima ko je glavni. Međutim, nakon te startne euforije ritam igre je malo usporio. Ipak, Borac je bio tim koji je sve konce igre držao u svojim rukama. Iako je Rogaška pokušavala da do velikog odmora smanji zaostatak, Čačani su iskusno umeli da zadrže značajan suficit.

Slovenci su na početku drugog poluvremena pokazivali nešto više želje i borbenosti od protivnika. Takođe, podigli su i nivo odbrane. Posle duže vremena, uspeli su da spuste zaostatak na jednu cifru (57:49). Ali Borac ne bi bio Borac kada na sve to ne bi odgovorio pogotkom van linije 6,75. U tim momentima i publika se probudila, dajući vetar u leđa domaćim košarkašima. Nošen sjajnim navijanjem Borac je lako uspeo da vrati dvocifrenu prednost. Ponovo je sve bilo na svom mestu, te je poslednja četvrtina bila stvar formalnosti. Istina, Rogaška, u čijim redovima se istakao Dejvis sa 21 poenom. je pokušavala da nešto promeni, gostujući igrači su se trudili i za to im se mora odati priznanje. Međutim, Borac je bio tim koji se od početka do kraja pitao za sve.

Prednost stečenu još u prvim minutima utakmice nije ispuštao, čak je uvećavši. Suma sumarum, ekipa Raška Bojića je potpuno zasluženo trijumfovala nad gostima iz Slovenije, tako ostavši neporažena kod kuće u 2. ABA ligi. Naravno, treba pohvaliti brojnost i navijanje čačanske publike. I oni su ponovo bili na visini zadatka.

ABA 2 liga – 17. kolo

Utorak:

Vršac - Sikst Primorska 74:68

Borac - Rogaška 92:78

Sreda:

17.00: AV Ohrid – Dinamik

19.00: Krka – Teodo

Četvrtak:

18.00: Bosna – Split

Utorak, 13.2.

18.00: KK Lovćen 1947 – Zrinjski

* Prikazane kvote podložne su promenama

pišu: Đurđe Mečanin/Nikola Minović

(foto: ABA2/Duško Radišić)