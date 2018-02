Manekeni u Beogradu - sprema im se klizava staza

Crvena zvezda je u finišu ligaškog dela ABA lige zajahala na prvo mesto. To joj je apsolutni i primarni cilj. Ipak, tim Dušana Alimpijevića ima obaveze i u Evroligi gde kasni četiri pobede za Makabijem koji je na 8. poziciji koja vodi u plej-of. Crveno-beli će večeras od 19 časova dočekati Olimpiju Milano u meču 22. kola najjačeg evropskog klupskog košarkaškog takmičenja.

Možda Manekeni dolaze u Beograd ne baš u najbolje vreme zato što su u Evroligi vezali čak tri pobede na poslednja četiri meča. U tom nizu pali su Unikaha, Baskonija i Barselona. Tako da tim Simonea Pjaniđanija stiže sa velikim samopouzdanjem u glavni grad Srbije.

Zvezda ima skor od četiri poraza na poslednjih pet mečeva u Evroligi i tako gledajući nije u dobroj formi. Ali, objektivno, ima ulogu favorita protiv Olimpije zato što igra na svom parketu i pokazala je da je kvalitetniji sastav od gostiju.

Ako ćemo da sagledamo realno situaciju, Zvezda je trenutno 12. na tabeli i ove utakmice do kraja Evrolige više će služiti crveno-belima kao poligon za podizanje forme za završnicu ABA lige, nego što će crveno-beli biti u realnoj trci za plej-of Evrolige. No, to ne znači da ne treba da probaju i da neće ići na pobedu na svakom okršaju do kraja Evrolige.

Šansa još postoji.

Koliko je već Pionir postao mesto gde niko ne želi da gostuje dovoljno pokazuju Pajniđanijeve izjave.

“Dolazimo na ovaj meč iz dve pobede na poslednja dva gostovanja u Evroligi, ali gledajući sa tačke atmosfere u dvorani, Beograd je već neka sasvim druga priča! Navijači konstantno guraju svoje igrače da daju dodatni atom snage", rekao je Pjaniđani u najavi utakmice.

I to pokazuje koliko će Zvezda biti u prednosti što igra kod kuće pred svojim navijačima odakle malo ko izađe neporažen. Na ovom meču ne bi trebalo da očekujemo tvrdo jezgro navijača Zvezde koji su najavili štrajk zbog Alena Omića.

Atmosfera je i bez njih bila jako dobra u derbiju protiv Partizana, pa se nešto slično očekuje u sudaru s Manekenima.

"Radujemo se novoj utakmici u našoj dvorani pred našim navijačima. Milano je odličan tim sa puno talenta i odličnih individualaca. Igraju zaista jako dobro u ovom trenutku i u poslednjih nekoliko kola Evrolige. Ova, i nekoliko arednih utakmica koje nam slede su vrlo važne za ciljeve koje smo postavili pred nas na početku sezone. Ono što je najvažnije je da budemo sve bolji kao tim i da učimo iz prošlosti. Očekujem dobru utakmicu dva tima koji će se žestoko boriti za važne bodove. Ono što nam je važno je da navijači budu uz nas, da ispune dvoranu jer očekujem tesnu utakmicu" rekao je Ročesti.

Pozabavimo se malo statističkim parametrima dve ekipe.

Olimpija je efikasnija ekipa sa 82 poena u proseku, dok Zvezda daje 78. Crveno-beli su bolji u skokovima, posebno ofanzivnim, i to može da bude velika prednost za Alimpijevićev tim na ovoj utakmici. Asistencije su na strani Olimpije, dok su ukradene lopte na strani Zvezde.

Najefikasniji Zvezdini pojedinci su Tejlor Ročesti (14 poena), Džejms Feldin (12 poena) i Milko Bjelica (10 poena). Kod Olimpije su najbolji Endrju Gaudlok (13,5 poena), Džordan Tiodor (12,6) i Vladimir Micov (10,7 poena).

Posebno je Manekenima legao dolazak Mindaugasa Kuzminskasa koji je svakako uticao na bolje igre Olimpije u prethodnom periodu.

Sudije na ovom duelu biće Danijel Erezuelo (Španija), Spiros Gontas (Grčka) i Are Haliko (Estonija).

Čeka nas dobra utakmica.

EVROLIGA - 22. KOLO

Četvrtak

Makabi - Barselona 94:82

/Kol 14 - Ertel 18/

Panatinaikos - Baskonija 80:76

/Gist 15 - Šengelija 15/

Valensija - CSKA 103:99

/Grin 19 - De Kolo 30/

Unikaha - Efes 81:68

/Vašinski 20 - Mekolum 16/

Petak

18.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Bamberg (6,00)

19.00: (1,45) Crvena zvezda (15,0) Armani (3,05)

19.00: (1,50) Žalgiris (14,5) Himki (2,85)

20.45: (1,35) Real Madrid (16,0) Olimpijakos (3,50)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Strahinja Klisarić

