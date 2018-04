Filadelfija je na korak od prolaska u drugu rundu plej-ofa NBA lige. A do toga je došla zahvaljujući pobedi u gostima protiv Majamija od 106:102. Sada Siksersima treba samo još jedna recka kako bi obezbedili prolazak dalje.

Bilo je vrlo neizvesno sve do samog kraja meča. Na ulasku u poslednji minut Vejd je položio za samo jedan poen zaostatka, a onda je Simons dao koš za prednost Siksersa od 102:99. Važne poene dao je Džej Džej Redik sa linije za slobodna bacanja na 16 sekundi do kraja. I to se pokazalo kao ključno.

Filadelfija je na ovoj utakmici imala više raspoloženih igrača, ali je imala i bolju završnicu. Čak šestorica igrača Siksersa stigla su do dvocifrenog učinka.

Redik je ubacio 24 poena i bio je najefikasnini, ali treba istaći igru Bena Simonsa koji je imao tripl-dabl sa 17 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Džoel Embid je igrao sa zaštitom na licu i ubacio 14 poena uz 12 skokova, Dario Šarić je dao 11 uz osam skokova, a po 10 su ubacili Robert Kovington i Ersan Iljasova.

Kod Majamija ne najviše ubacio Dvejn Vejd - 25, dok je Goran Dragić ubacio 20 poena. Džejms Džonson je dodao 15.

Filadelfija sada vodi s 3:1 u seriji. Odličan posao Siksersa. Najviše zahvaljujući poslednjoj deonici u kojoj su slavili s 27:19.

NBA - REZULTATI

Majami - Filadelfija 102:106

/Vejd 25 - Redik 24/

Foto: Action images