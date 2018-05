Košarkaši Mega Bemaksa u nedelju od 20:30 u okviru 7. kola Superlige u hali "Mega Factory" dočekuju Crvenu zvezdu.

Trener Mege Dejan Milojević neće moći da računa na trojicu igrača koji se još oporavljaju od povreda, među kojima su Ognjen Jaramaz, Kostja Mušidi i Mihailo Jovičić.

Milojević je pred meč sa Crvenom zvezdom istakao da je to lepa prilika da vidi gde je Mega u odnosu na najkvalitetnije ekipe.

"U nedelju nas očekuje meč protiv Crvene zvezde koja je prvi favorit za titulu. Mi se nalazimo u boljoj poziciji nego što je to bio slučaj do pre dva kola. Pobede su nam unele samopouzdanje i nalazimo se u uzlaznoj formi. Ovakvi mečevi gde nemamo šta da izgubimo su najlakši za igru i puno će nam značiti da vidimo gde se nalazimo u odnosu na najkvalitetnije ekipe. Bitno je da odigramo agresivnu odbranu i da probamo da ih uvedemo u naš ritam, a za šta će to biti dovoljno na kraju, videćemo", rekao je trener Mege.

Posle šest odigranih kola Super lige, Mega Bemaks ima skor 3-3 dok Crvena zvezda ima pet pobeda i jedan poraz. U poslednjem susretu koji je odigran u okviru 2. kola Super lige, Crvena zvezda je slavila sa 91:64.

Foto: Mega Bemax/Ivica Veselinov