Oduševljenje: Džo Ingls i Donovan Mičel fascinirani Rikijem

NBA plej-of dobio je svog prvog polufinalistu u dve konferencije - Nju Orleans! Pomalo iznenađujuće, ali Pelikansi su poslali Portland u prošlost prvim metlanjem u istoriji franšize iz Luizijane - 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36).

Da li je, zapravo, uopšte bilo sumnje da li će Pelikansi završiti ceo posao u svom Smuti King Centru? Posle dva ogromna brejka u Portlandu, izabranici Alvina Gentrija napravili su veliki podvig i završili celu seriju, narodski rečeno - kao metlom počišćeno.

Od samog početka utakmice stvari su bile jasne - ili će Portland uspeti da preživi još jednu utakmicu, ili će pasti zasluženo čišćenje. Gosti iz Oregona jesu pružili dobru borbu, ali su prosto naleteli na mnogo jačeg takmaca od sebe i bili su primorani da potpišu kapitulaciju.

Kakve su samo role imali Entoni Dejvis i Džru Holidej! Tako nešto dugo nije viđeno. Dvojica ponajboljih igrača Pelikansa zajedno su ubacili neverovatnih 88 poena! Dejvis je, kao i obično, bio fantastičan sa 47 poena (15/24), čime je postavio lični, ali i klupski rekord u plej-ofu. Dopisao je još 11 skokova i tri blokade za samo 38 minuta na parketu. Pazite sad - 33 od 47 poena ubacio je u drugom poluvremenu, uz čak 12 poena u završnih pet minuta utakmice!

Kada imate takvog Dejvisa na parketu, morate da budete nezaustavljiva sila! Holidej ga je odlično ispratio sa 41 poenom i osam asistencija za 40 minuta u igri. Doduše, i sedam izgubljenih lopti od ukupno četrnaest timskih. Mnogo više od same statistike - Holidej je bio udarna igla cele odbrane koja je Demijana Lilarda zaustavila na samo 19 poena i tek 7/16 iz igre. Nije Trejlblejzersima pomoglo ni to što je Si Džej Mekolum konačno odigrao jednu dobru partiju u ovoj seriji, pa će 38 njegovih poena biti samo upisani kao deo statistike.

Nikola Mirotić je ponovo bio među najboljima sa 10 poena i 11 skokova, dok je Ražon Rondo bio zadužen isključivo za razigravanje saigrača. Imao je ukupno 16 asistencija, uz po sedam poena i skokova. Kod gostiju Al Faruk Aminu je imao 27, a Jusuf Nurkić 18 poena uz 11 uhvaćenih lopti.

Portland je uradio sve što je mogao da ostane u životu. Minus od 15 poena s početka drugog poluvremena gosti su uspeli da „skrešu“ na samo jedan poen na samo pet minuta do kraja utakmice. Ali, Dejvisova eksplozija sa pomenutih 12 poena u preostalom vremenu jednotavno je učinila svoje. Na sve to nadovezao se i Holidej sa još šest koševa u poslednja tri minuta utakmice, a sve je zapoelo važnom trojkom. Bio je to jedan od onih pogodaka koji su definitivno upropastili Portland.

Velika je šteta što je Portlandova fantastična sezona morala da se završi na ovakav način. Trejlblejzersi su postali prvi trećeplasirani tim posle pet godina koji je eliminisan iz plej-ofa već u prvoj rundi.

Riki Rubio je imao jedno od svojih najboljih večeri otkako je u NBA! Bila je to jedna od onih utakmica kada je španskom plejmejkeru apsolutno sve polazilo za rukom! Šepurio se dvocifrenim brojkama u tri glavne statističke kolone protiv kralja tripl-dablova! Eto, toliko je bio domintantan, a Juta je to iskoristila i povela sa 2-1 u seriji protiv Oklahome - 131:123 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27).

Riki je meč završio sa 26 poena, 11 skokova i 10 asistencija! Nadigrao je Rasela Vestbruka koji je imao prilično loše veče za svoje standarde - 14 poena (5/17 iz igre). Jednostavno - Juta ovo nije mogla da izgubi.

Juta je još jednom pokazala svoje najjače oružje na kojem je bazirala igru cele ove sezone - snagu uma!

Gledajući kako je Donovan Mičel eksplodirao i od rukija postao superzvezda praktično preko noći, izgledalo je da je Juta prevazišla te elelemente. Ali, odbranom koja zna da uguši i najmoćnije ofanzive, te Mičelovim problemima sa faulovima, utakmica je postala „rođena“ za Rubija.

Kritični trenuci Rikijeve karijere viđeni su u drugoj četvrtini kada je Oklahoma polako preuzimala kontrolu utakmice na oba kraja - otišla na 12 poena viška i dominantno gazila prema brejku i trijumfu. Juta nije izgledala posebno dobro na terenu, ali je kod Rubija prosto - kliknulo! Prihvatio je opasan ples sa Tanderima, počeo da pogađa šuteve s poludistance čime je pokrenuo talas preokreta.

Posle Oklahominog vođstva od 19 poena razlike, uzrokovanog serijom 18:2 s početka utakmice, Rubio je pokazao možda i najkvalitetniju ofanzivnu košarku na koju gosti nisu bili spremni. Sa čak 67 poena u drugoj i trećoj deonici, Juta je otišla na velikih 14 poena viška pred završnih 12 minuta utakmice, što je samo dovelo do toga da rastojanje bude maksimalnih 20 poena (106:86).

Minesota je prepolovila zaostatak za Hjustonom i slavila na svom terenu rezultatom 121:105. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džimi Batler sa 28 poena, dok je Džejms Harden na drugoj strani imao 29 poena. Nemanja Bjelica je na terenu proveo svega tri minuta i ubeležio samo jedan skok.

NBA - REZULTATI

Majami - Filadelfija 102:106

/Vejd 25 - Redik 24/

Nju Orleans - Portland 131:123

/Dejvis 47 - Mekolum 38/

Minesota - Hjuston 121:105

/Batler 28 - Harden 29/

Juta - Oklahoma 115:102

/Rubio 26 - Džordž 23/

