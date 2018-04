Ljudi vole priče sa srećnim krajem, košarkaši Mičigena imali su priliku da stvore najlepšu bajku i ispišu najlepše stranice u istoriji ovog univerziteta, ali... Vilanova je ta zbog koje se bajka pretvorila u tužnu pesmu - 79:62 (37:28).

Martovsko ludilo je završeno, a novi šampion je Vilanova! Drugi put u poslednje tri sezone, treći put u istoriji Vajldketsi su zaseli na NCAA tron i pokazali da su stvarno najbolji košarkaški univerzitet u poslednjim godinama. Vilanova je postala jedan od onih univerziteta koja u kontinuitetu pokazuje šampionski mentalitet, sklopljen u paket neobičnog kvaliteta koji nikada svojim navijačima nije kratio živce. Pomalo neobično zvuči, ali mišljenje košarkaških kritičara s one strane Atlantika govori da su navijači Vilanove ovu finalnu utakmicu ispratili s jednakim intenzitetom i bez straha, kao kada je ne bi ni gledali. A zašto? Verovatno zato što su Vajldketsi svih šest pobeda na turniru ostvari s dvocifrenom razlikom. Gotovo rutinski. Vilanova je tako postala drugi univerzitet posle Nort Kerolajna iz 2005. koji je do titule stigao kao tim s najboljim napadom u državi.

Ali na putu sastavljenom od šest džinovskih koraka imali su šta da vide. Glasnu grupu momaka vođenu legendom Džejem Rajtom, koja je u treptaju oka pokazala klasu i odnela najvažniju pobedu jedne koledž sezone!

Nije to bila dominantna partija Vajldketsa od prvog do poslednjeg minuta, pošto je nešto sporiji početak doveo do toga da Vulverinsi posle devet minuta dođu do opipljive prednosti i povedu sa 21:14. Sve se, ipak, promenilo neverovatno brzo! I to od momenta kada je na teren ušao momak skromnog nadimka - Majkl Džordan Delavera. Radi se o rezervisti Donteu Divinćencu!

Može se reći da su ljubitelji NCAA košarke imali priliku da gledaju zabavnu utakmicu tokom uvodnih deset minuta, ali posle se ista pretvorila u Divinćenco šou! Američki šuter i momak sa druge godine studija odigrao je jednu od najupečatljivijih partija u istoriji NCAA finala. Mladi bek je sa klupe napravio pravo malo čudo i skrojio šutersko veče o kakvoj mnogi sanjaju. Imao je 31 poen, uz gotovo nestvarnih 15/17 iz igre i 5/7 za tri poena (ostatak tima 5/20), na šta je još dopisao pet skokova, tri asistencije i dve monstruozne blokade! A na šampionsku titulu prišio i zvanje najkorisnijeg igrača celog turnira!

Koliki je Divinćencov uticaj na zaista bio govore isključivo brojke. U prvom poluvremenu ubacio je čak 18 poena (7/10 iz igre) i potpuno je kontrolisao igru u rezultatskom preokretu kod serije 23:7! Na sve to u nastavku utakmice dodao je još 13 koševa i tako postao tek drugi igrač u istoriji NCAA finala sa 30+ poena i 5+ trojki posle kasnijeg NBA šampiona Glena Rajsa, kome je tako nešto pošlo za rukom davne 1989. godine upravo u dresu Mičigena.

Mičigen je pred sobom imao priliku kakva se retko pruža. Bili su toga svesni svi u svlačionici Vulverinsa, od trenera Džona Bajlejna, do poslednjeg igrača u timu. Početak utakmice bio je gotovo savršen, pravi šampionski za Mičigen. Igrali su žestoku odbranu, pogađali šuteve sa svih pozicija, igrali snažno i pametnou svakom delu terena i čini se da su ispratili plan utakmice savršeno. Ali zauvek će ostati misterija šta se to desilo s Vulverinima, zašto se plamen ugasio. Verovatno je u zvezdama bilo zapisano da Divinćenco mora da ispiše istoriju...

Kod Vilanove posebno se izdvojio Mikal Bridžis sa 19 poena i bio je jedini starter u timu s dvocifrenim brojem poena. Kod Mičigena najbolji je bio budući NBA kalibar Muhamed Ali Abdur Rahman s 23 poena.

Tako se ugasila iskra koja je pretila da postane prava buktinja. U timu koji je imao emotivnog nemačkog centra (Mortica Vagnera), momka dovedenog iz Divizije 3 (Dankana Robinsona) i beka za koga su svi govorili da je previše nizak (Zavijea Simpsona - 183 centimetara)... Svi oni imaće lepe uspomene, ali ne i najlepše sećanje na finale u San Antoniju koje je moglo da bude samo njihovo...

MIČIGEN - VILANOVA 62:79 (28:37)

Dvorana: Alamodom, San Antonio.

Gledalaca: Oko 30.000

MIČIGEN: Teske 2, Livers -, Vagner 16 (7sk), Dejvis -, Bejrd -, Puli 3, Simpson 10, Metjuz 6, Simons -, Bruks -, Ali Abdur Rahman 23, Votson 2, Robinson -.

VILANOVA: Kozbi Raundtri -, Spelman 8, Pašal 6, Semjuels -, Dilejni -, Branson 9, Gilespi 4, Divinćenco 31, But 2, Bridžis 19.

