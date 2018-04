Trener Mornara Mihailo Pavićevević rekao je da je zadovoljan izdanjem u ovoj sezoni. Ipak, on je svestan da se večeras u Pioniru pitala i Zvezda, pa nije previše tugovao zbog poraza.

„Krenuću s onim što je najkorektnije - čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Mi smo dali sve od sebe, ali pokazalo se ono što sam rekao - da ne zavisi sve od nas, nego od Zvezde. Ali, mi smo zadovoljni. Pola mojih igrača nije igralo u ovakvom ambijentu i ovo je najlepši završetak sezone za nas, posebno jer smo imali tako dobre utakmice sa Crvenom zvezdom“, poručio je Pavićević.

On je istakao da ne želi da prognozira finale, jer je iz Crne Gore.

„Moram da čestitam celom klubu, igračima i stručnom štabu, kao i celoj upravi i mom bratu koji je uspeo sve ovo da organizuje. Nadamo se da će klub moći da napravi još veći iskorak u budućnosti i da će Bar postati košarkaški centar u narednom periodu“.

Potanko je analizirao dešavanja na parketu.

„Zvezda ima 10 načina kako da nas dobije, mi imamo samo jedan. Ako nam oduzmete šut spolja, u velikom smo problemu. Mi imamo roster kakav imao, ne želim da pričam o budžetima, mi na konto onoga što imamo dovodimo igrače i s tim igračima smo se borili cele sezone i protiv Crvene zvezde. Protiv Zvezde su padali mnogi evropski velikani, a ne jedan Mornar“.

O povredi Lukovića.

„Uroš Luković je imao trening na njegovu veliku želju. Prvi trening je imao u nedelju veče, izrazio je želju da igra, ispoštovao sam njegovu volju. On je bio mesec dana van trenažnog procesa i to se osetilo. Mi ne maštamo o nerealnim ciljevima. Nama je bio cilj plej-of, to sam rekao na početku sezone, a neki su nam se podsmevali. Sada smo to ostvarili, što je veliki uspeh za nas. Nadamo se da ćemo naredne sezone napraviti i manji korak, a nadamo se i velike“.

Da li ću ostati ovde i naredne sezone?

„Gledajte, ja sam prvi strani trener koji je otišao iz Kine i dao otkaz. Svi znamo zašto treneri idu u Kinu, svake godine po 2.000 trenera aplicira za posao tamo. Ja sam se vratio kako bih pomogao klubu i bratu. Videćemo šta budućnost nosi“.

(Foto MN Press)