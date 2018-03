Predsednik košarkaškog kluba Partizana Ostoja Mijailović rekao da je ipak neće da se razgovara sa Duškom Vujoševićem oko duga oko 100.000 evra zbog kojeg je trofejni stručnjak tužio klub i dobio spor pred arbitražnim sudom FIBA (BAT).

"Obaveze koje mi plaćamo danas su nastale iz perioda Duška Vujoševića. Nismo se videli. Nemam potrebu da razgovaram sa njim. On je rekao šta je njegov stav i šta je njegova želja... Ne pada mi na pamet da razgovaram sa njim. Ja njega ne vređam kao što on vređa mene. Sa 22 godine otvorio sam servis, a danas imam kompaniju koja je prošle godine dobila nagradu za najbolju u Istočnoj Evropi po svim parametrima. To je moja referenca. A to što će neko da kaže da sam samo član neke stranke i da nisam to što jesam, to je njegova sramota, a ne moja”, rekao je Mijailović za Sport Klub.

Prvi čovek Partizana ističe da klub sigurno neće ostati dužan bivšem treneru.

“Ne želim da ga komentarišem apsolutno. Mi ćemo se protiv njega boriti na svoj način. Ne želim da Partizan njemu ostane bilo šta dužan. Borićemo se i sa BAT. Vujošević ima svoja prava, mi imamo svoja. On ima određenu podršku, što mislim da i zaslužuje, u javnosti, ali na ovakav način funkcionisati stvarno nema smisla" kaže Mijailović.

On je dodao da je Vujošević praktično ostao dužan sam sebi.

"Ispada da je meni pripalo da do 2018. moram da vratim dugove koji su nastali u proteklih deset godina. On verovatno razmišlja da bi ja trebalo iz svoje kompanije da uzmem jedno 7.000.000 evra kako bih ispeglao sve njihove gluposti koje su napravili. I to onda nema nikakve veze sa njima, nego ima sa mnom. Ja sam dužan njima, a ne oni meni. To nije istina, oni su sami sebi ostali dužni."

Koliki je dug kluba prema bivšim igračima i trenerima, a koliko prema poveriocima?

"Pregovaramo sa jednom grupom igrača i bivših trenera. Obaveza prema njima je u ovom trenutku oko 2.400.000 evra. Smatram da bi Partizan u naredne četiri godine mogao da plati oko 1.500.000 miliona evra, odnosno oko 400.000 po sezoni iz budžeta bismo koristili za pokrivanje starih dugova. Cilj mi je da ne idemo na sudske postupke i BAT jer oni prozvode dodatne troškove. Mnogo njih je oprostilo deo potraživanja, neki i celokupna, ali neki nemaju razumevanja. Uskoro ćemo znati konačnu situaciju. Ta pozicija isključivo zavisi od njih, ne od nas”, zaključio je Mijailović.

Foto: Starsport