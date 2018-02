Mnogo grešaka, mnogo pogrešnih odluka! Srbija pala u Frankfurtu

Srbija nije uspela. Želela je pobedu u Frankfurtu, ali nije mogla do nje. Nemačka je iskoristila faktor nedovoljne protivnikove uigranosti, ali i sopstvene psihičke snage i slavila rezultatom 79:74 (20:25, 20:15, 17:18, 22:15).

Nije tragedija, jer ostaje susret u Beogradu koji će zasigurno otkloniti dilemu ko će na prvo mesto, ali pošto se u drugu fazu prenose bodovi iz mečeva sa preostale dve ekipe koje prođu dalje - loš poraz.

Utakmica se dugo lomila, gotovo celim tokom bila je tesna i neizvesna, ali je na kraju Nemačka bila smirenija, koncentrisanija, bolja. Sve je počelo sredinom poslednje deonice, posle koševa Jošika Saibua sa linije slobodnih bacanja za novo vođstvo (64:62), posle čega je Nemačka odigrala dobru odbranu i zaustavila Srbiju, a nagradu je pokupio Bastijan Doret u obliku mnogo bitne trojke.

Mada je Dejan Todorović već u narednoj akciji uzvratio istom merom, nekoliko vezanih grešaka omogućilo je Nilsu Gifaju da iskoristi lošu postavku Stefana Birčevića tokom brze kontre, izvuče faul od njega, pogodi i dobije još jedno bacanje. Što je bez problema iskoristio. Mada je ulazak Miroslava Raduljice posle duže pauze zbog problema sa ličnim greškama doneo traženu opciju više u napadu, što je umalo dovelo do rezultatskog zaokreta, Srbija je donela previše loših odluka u napadu, što ju je na kraju skupo koštalo.

Možda i ključni trenutak utakmice viđen je na 42 sekunde pre kraja, kada je Todorović izvukao bitan faul od Saibua, što ga je odvelo na crtu kod vođstva Nemačke rezultatom 75:72. Ali, osim što je oba puta bio neprecizan, Todorović je posle drugog promašaja u žaru borbe oterao Ismeta Akpinara na drugu stranu terena, a plejmejker Nemačke nije bio tako „darežljiv“ kao krilo Bilbaoa. Njegova dva pogotka podigla su Nemačku na prag trijumfa, a posle novog ćorka Marka Simonovića sa distance - sve je bilo rešeno.

Trijumf domaćeg sastava potvrdio je ujedno i najbolji igrač i strelac Robin Bencing sa penala, pa je tako utakmicu završio sa 17 poena.

Kod Srbije najefikasniji bio je Miroslav Raduljica sa 22 koša za šesnaest i po minuta na parketu. Igrao bi, verovatno, i mnogo više, da već u ranoj fazi utakmice nije izgubio bitku sa ličnim greškama, što ga je dugo zakucalo za klupu. Inače, bio je daleko najbolji srpski igrač. Solidan je bio i iskusni Ivan Paunić, prinudno često i jedini raspoloženi organizator igre. Na kraju je upisao 11 poena, četiri asistencije, ali i tri izgubljene lopte.

Prevario se onaj ko je verovao da će Srbija lako do pobede u Frankfurtu. Uticaj novog selektora Henrika Redla na psihološku snagu kompletnog tima doveo je da Nemačka izgleda smirenije, razigranije i u nekim segmentima bolje na parketu. Uostalom, od celog tima uspeo je da izvuče više. A, što je bilo možda i presudno - najviše od igrača sa klupe.

Srbija je posle ozbiljne inicijative u uvodnim minutima utakmice dozvolila protivniku da se razigra i potpuno uzme dirigentsku palicu u svoje ruke. To je dovelo do toga da domaćin nametne igru koja mu je više odgovarala - bržih napada, sa dosta šuteva i poseda. Bila je to kobna greška za aktuelnog evropskog vicešampiona, koji se u takvim okolnostima nije snašao, a svaka naredna greška samo je uvećavala nervozu u i ovako nedovoljno uigranom timu.

Mnogo grešaka - mnogo pogrešnih odluka. A Nemačka je sve to znala da kazni. Mada je Srbija uspela da pokvari takmacu šut sa distance (9/25), loše odbrambene rotacije i nedostatak komunikacije ostavile su Majka Cirbesa, Isaiju Hartenštajna i Danila Bartela nekoliko puta usamljene u reketu. Narodski rečeno - bili su sami kao duhovi. To je u ovakvom meču bilo nedopustivo.

Srbija je ispustila previše šuteva sa penala (15/24), a ovaj susret ponovo je u fokus stavio momenat izostanka plejmejkera sa iskustvom. Stefan Peno, Ilija Đoković i donekle Ognjen Jaramaz bili su uhvaćeni u klopku iskusnijih protivnika. Ivan Paunić i Milenko Tepić su donekle uspevali da ih rasterete velikog tereta, ali je nemačka odbrana imala dobar plan - tražila je da lopta ide kod mladih srpskih igrača, a onda ih terala da istu predaju njima. Prvenstveno, dobrim udvajanjima i preuzimanjima.

Stefan Jović je ovom timu mnogo nedostajao. Baš kao i kapiten Milan Mačvan, koji je svojim kvalitetom često donosio prevagu i znao da "izmisli" poene onda kada je to bilo najpotrebnije. Takođe, bio bi adekvatna pretnja gotovo neuhvatljivom Bencingu na obe polovine terena, iako je novajlija Stevan Jelovac položio prvi test. Levoruki Novosađanin odigrao je solidan meč na debiju, pa je utakmicu završio sa devet poena i dva skoka.

Nemačka je izbila na čelnu poziciju tabele Grupe G. Narednu utakmicu Srbija igra u nedelju (RTS, 20.20) u Šehvatu kraj Beča.

NEMAČKA - SRBIJA 79:74

/20:25, 20:15, 17:18, 22:15/

Dvorana: Fraport Arena.

Gledalaca: Oko 11.000

Sudije: Manel Maconi (Italija), Fernando Kalatrava (Španija), Gentijan Cici (Albanija).

NEMAČKA: Akpinar 9 (5sk), Bartel 4, Bencing 17, Bonga -, Gifaj 8, Hartenštajn 11, Obst 5, Saibu 7, Sajfert 6, Tada -, Cirbes 8.

SRBIJA: Birčević 4, Đoković 6, Gagić 2, Jaramaz -, Jelovac 9, Lešić 2 (7sk), Paunić 11 (4as), Peno 2 (2sk, 2as, 3iz), Raduljica 22, Simonović 6, Tepić 2, Todorović 8 (6sk).

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Izrael - Velika Birtanija 82:75

Bugarska - Češka 76:78

Belorusija - Španija

Grčka - Estonija 87:75

Hrvatska - Rumunija 56:58

Austrija - Gruzija 64:78

Letonija - Ukrajina 68:52

Litvanija - Mađarska 80:75

Švedska - Turska 59:58

Poljska - Kosovo 90:62

Nemačka - Srbija 79:74

20.00: (1,80) Crna Gora (14,5) Slovenija (2,15)

20.00: (1,35) BiH (16,0) Belgija (3,50)

20.15: (1,15) Italija (20,0) Holandija (6,00)

20.45: (1,25) Francuska (17,0) Rusija (4,40)

20.45: (3,05) Island (15,0) Finska (1,45)

Foto: FIBA Basketball