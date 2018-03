Pred očima Valensija (TV Sportklub, 18.45), na horizontu - Mornar.

Crvena zvezda stigla je pred vrata najvažnijeg dela sezone, kada će borba za titulu u Jadranskoj ligi biti ispred svega i iznad ostalih izazova na repertoaru. U narednih deset dana crveno-bele čeka tačno pet utakmica, a uvodna tačka nadolazećeg okršaja s Mornarom jeste evroligaški susret s Valensijom.

Isti je u očima Zvezdine uprave okarakterisan kao "mnogo važan", ali ne toliko iz rezultatskog aspekta, iako bi pobeda donela novih 37.000 evra u klupsku kasu, koliko zbog jačanja samopouzdanja i pravilne psihičke pripreme za nedelju, ali i fizički iscrpljujući period koji dolazi.

"Evroliga nam je dala mnogo i svakoj ekipi daje na kvalitetu. Definitivno niste isti igrač, niti ekipa kada odigrate toliki broj mečeva u Evroligi. Ta konkurencija, to rivalstvo među igračima daje vam na kvalitetu, ali sada Evroliga kada nemamo šansi za prolazak u osam ona postaje fizičko pražnjenje. Ne mislim da utakmica s Valensijom dolazi u lošem trenutku. Baš suprotno. Nama treba dobra partija, pristup i energija upravo pred Mornar", uveren je trener crveno-belih Dušan Alimpijević.

Meč sa Slepim miševima Crvena zvezda dočekuje u oslabljenom sastavu, pošto u rotaciji neće biti rovitog Nemanje Dangubića. Njegov povratak na teren ne očekuje se pre naredne sedmice, a možda se dogodi da propusti i susret sa Panatinaikosom. Sve će, naravno, zavisiti od toga kako će noga reagovati na terapiju. Dangubićev izostanak u ovom trenutku sezone predstavlja veliki gubitak, jer ne samo što ostaje odličnog defanzivca i ove sezone pouzdanog šutera, već i bez igrača čija je energija znala da razmrda timske „vijuge“, kao i kvalitetnog čoveka u rotaciji kojoj je sada potrebno što više raspoloženih činilaca. Baš zbog već pomenutih pet utakmica u deset dana.

U odnosu na prvi sudar ovih takmaca u decembru, situacija u oba kluba se značajno izmenila. Zvezda je pobedu u Valensiji ostvarila pod naletom dobrih rezultata, kada je ekipa izgledala najbolje tokom dosadašnje sezone, dok je Valensija bila pod teškim udarima negativne serija, koja se završila sa deset uzastopnih evropskih poraza. Uprkos dobroj igri protiv Cibone i strašnom šuterskom izdanju (17/29 za tri), igrači Crvene zvezde se i dalje bore da se iščupaju iz kandži turbulentnog perioda, sa dosta uspona i padova, te utakmica gde su pokazali svoju tamniju stranu. Valensija i njen trener Čus Vidoreta iz crnog perioda uspeli da izvuku neke bitne lekcije i preguraju težak period sinhronizacije sa novim sistemom i uslovima evroligaške košarke.

Odlazak Pedra Martineza posle najuspešnije sezone u novijoj klupskoj istoriji (titula ACB i finale Evrokupa) značio je da Vidoreta okrene novu stranicu i počne sve ispočetka, što nije bilo lako. Najveći teret padao je na leđa Erika Grina, ali kako je sezona odmicala, Vidoreta je uspeo da složi sve kockice i Valensiji povrati određeni sjaj. Nemanja Dubljević ponovo je onaj stari, a svojim atipičnim stilom igre ume da bude izuzetno nezgodan za čuvanje. Veliku podršku imaće u Tiboru Plajsu, koji zbog svoje visine predstavlja dominantu figuru u reketu. Poslednjih nekoliko sedmica dobar kontinuitet ima prekaljeni Fernando San Emeterio, dok je Alberto Abalde igrač momenta. Ako promaši nekoliko vezanih šuteva, teško nalazi pravi ritam. Ali, ako ga krene odmah na početku, postaje mnogo odvažniji i uzima velike šuteve. Giljem Vives se prošle sedmice protiv Baskonije vratio posle višemesečne pauze zbog operacije levog skočnog zgloba i mada je njegov napadački učinak ove sezone daleko od očekivanog, zbog dobrog pregleda igre trebalo bi dodatno da rastereti Erika Grina zadataka u organizaciji i ostavi mu da zatrpava koš. Vil Tomas gotovo redovno poslednjih nedelja pronalazi svojih deset poena i pet skokova, što ekipi daje na raznovrsnosti, a ako nešto krene po zlu tu će biti kapiten Rafa Martinez da pokrije.

"Imate situaciju da više igrača postavlja napade, po trojica-četvorica su na mestu plejmejkera, isti broj igrača na pozicijama krilnih centara i centara. Sada imaju svestranost i ozbiljnost u oba polja igre. Najveća razlika u odnosu na prvi deo sezone jeste odbrana, gde je Valensija mnogo bolja, pre svega zbog tako podeljenih uloga", ističe Alimpijević.

Zbog toga je ovaj izazov i te kako bitan. Pobeda, uz što manju fizičku potrošnju bila bi savršena, ali svakako najbitniji momenat biće jačanje timskog duha pred Mornar i vraćanje pojedinaca u dobar ritam. To se, pre svega, odnosi na Džejmsa Feldina, koji je u Valensiji blistao i meč završio sa 26 poena. Tada su on i Tejlor Ročesti pogodili celu seriju bitnih slobodnih bacanja u finišu, s tim da je Feldin blistao u trećem kvartalu i trasirao Zvezdin put do pobede. Bio je sinonim Zvezdinog uspona u decembru, ali je u međuvremenu izgubio taj sjaj. Ovakva utakmica mogla bi da bude baš njegova, jer će Zvezdi biti potreban u danima kada se sezona bude "lomila".

"Želimo da pobedimo, kao i svaki put kada igramo u svojoj kući. Želimo da se spremimo za početak plej-ofa. Značajno je za nas na kakav ćemo način odigrati ovu utakmicu, da nastavimo ono što smo uradili protiv Cibone, u smislu pristupa igri i izvršavanju određenih zadataka", jasan je Zvezdin strateg.

NAREDNIH PET ZVEZDINIH UTAKMICA

15. mart

CRVENA ZVEZDA - Valensija (26. kolo Evrolige)

18. mart

CRVENA ZVEZDA - Mornar (prva utakmica polufinala plej-ofa)

20. mart

Panatinaikos - CRVENA ZVEZDA (27. kolo Evrolige)

22. mart

CRVENA ZVEZDA - Fenerbahče (28. kolo Evrolige)

25. mart

Mornar - CRVENA ZVEZDA (druga utakmica plej-ofa)

EVROLIGA - 26. KOLO

Utorak

Armani - Real Madrid 77:88

/Džerels 18 - Ajon 15/

Četvrtak

18.45: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Valensija (2,55)

20.00: (1,60) Brose Bamberg (14,5) Efes (2,55)

20.00: (1,30) Olimpijakos (16,0) Barselona (3,90)

20.05: (1,50) Makabi (14,5) Himki (2,85)

20.45: (1,45) Baskonija (14,5) Žalgiris (3,05)

Petak

18.45: (1,80) Fenerbahče (14,5) CSKA (2,15)

21.00: (2,30) Unikaha (14,5) Panatinaikos (1,70)

* Kvote su podložne promenama

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport