Seriju od sedam uzaastopnih gostovanja, verovatno presudnih u borbi za mesto u plej-ofu, Denver je počeo na neslavan način. Položio je oružje pred jednim od najlošijih timova NBA lige. Sve do sinoć Memfis je imao čak 19 uzastopnih poraza, a onda mu je u goste došla ekipa iz Kolorada i Grizliji su je ogrebali - 101:94.

Nije pomogla ni još jedna efikasna partija Nikole Jokića. Naš as zabeležio je dabl-dabl od 17 poena i 12 skokova - ovoga puta zakazao je u asistencijama, samo dve - ali je ekipa Makla Melona u potpunosti podbacila. To se moglo naslutiti početkom utakmice, Memfis je već u prvoj četvrtini stekao prednost od 20 poena, pa je Denver još i dobro prošao.

Za 35 minuta na parketu, ne može se reći da je Jokića služio šut, ubacio je samo pet od 15 pokušaja iz igre, dok je uspešniji bio sa linije penala (šest od osam). Na ovaj način Nagetsi su umanjili šanse da se domognu osme pozicije na Zapadu, mada im na ruku ide što je jedan od konkurenata, Nju Orleans, poražen od ubedljivog lidera na tabeli Hjustona.

Rakete su slavile 107:101, uz izvanredan učinak Džejmsa Hardena (samo dve asistencije su mu nedostajale do tripl-dabla). Popularni Bradonja je ubacio 32 poena, uhvatio 11 lopti, podelio osam pasova saigračima i doveo tim iz Teksasa do 55. pobede u sezoni. Kako igra Hjuston čini se da je prvi favorit za naslov prvaka, čak i pored vladajućeg šampiona Golden Stejta. A u odustvu glavnih zvezda - Stefona Karija, Kevina Durenta i Kajla Tompsona - konce igre preuzeo je Drejmond Grin i sa 25 poena, i 11 skokova, plus osam asistencija usmerio Ratnike ka trijumfu na ne toliko zahtevnom gostovanju Finiksu.

Da u velikoj formi igra i Juta uverio se i Bogdan Bogdanović. Džezeri su savladali Sakramento (103:97) i tako zabeležili devetu uzastopnu, a ukupno 21. pobedu u poslednje 23 utakmice. Bolji od njih u tom peirodu bili su samo lideri konferencija, Hjuston i Portland.

Do novog slavlja Jutu je predvodio Donovan Mičel sa 28 pena, a pratio ga je Rudi Gober dabl-dabl učinkom od 22 poena i 13 skokova, dok je Džo Ingles ubacio 179. trojku u sezoni i tako postao rekorder franžize u toj kategoriji.

Kingsi su se nosili nekako do sredine treće deonice, ali za nešto više nisu imali snage. Bogdanović je postigao 12 poena, zabeležio dve asistencije i jedan skok za 27 minuta. Poput Jokića, ni njega nije služio šut, pa je od 17 pokušaja ubacio samo pet. Doduše, trojke je pucao dva od tri.

Što se Nemanje Bjelice tiče, u porazu Minesote od San Antonija (101:117) za 37 minuta postigao je sedam poena, i uhvatio osam lopti, uz šut iz igre tir od sedam. Meč će ostati upamćen po činjenici da su Mamuze završnice prve četvrtine realizovale 19 uzastopnih napada (u pitanju su šutevi iz igre), što je drugi najduži niz u NBA ligi u poslednjih deset sezona. Neuhvatljiv je bio Lamarkus Oldridž sa 39 poena i deset skokova.

Veče će se pamtiti po dostignućima Andrea Dramonda (prešao granicu od 6.000 skokova u karijeri) i Krisa Pola (2,000 ukradenih lopti), ali najviše po - Lebronu Džejmsu. U situaciji kad njegov Klivlend igra po sistemu toplo-hladno, Kralj je odlučio da bar igra malo i za sebe. I te kako.

U trijumfu nad Čikagom u gostima (114:109) ubacio je 33 poena, zabeležio 13 skokova i 12. asistencija i stigao do 15. tripl-dabla u sezoni. Ukupno 70. u karijeri. Otkako se igra košarka u Sjedinjenim Američkim Državama samo pet igrača pre njega uspelo je da dođe do te kote.

Čekamo novi.

