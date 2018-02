Muka oko Stefana Jovića: Udarac u reklamu, oteklina na nozi i hod na štakama...

Odahnula je košarkaška javnost u Srbiji kada je ugledala Stefana Jovića kako vodi minhenski Bajern ka svom prvom trofeju u Kupu posle ravno 50 godina čekanja.

Bio je to znak nade i putokaz u pravom smeru da bi osvajač svetskog, olimpijskog i evropskog srebra mogao da povede reprezentaciju Srbije u naredne dve utakmice kvalifikacija za Mundobasket u Kini naredne godine - u petak protiv Nemačke u Frankfurtu, a onda dva dana kasnije protiv Austrije u Švehatu kraj Beča. Ali, onda je selektor Aleksandar Đorđević otkrio neprijatnu vest...

"Jović je meč sa Albom završio šepajući. Posle jedne ukradene lopte u igri udario je u LED reklamu i samo mu je otekla noga, pa je utakmicu završio šepajući. Posle, kada je izašao iz autobusa u Minhenu bio je na štakama", otkrio je Đorđević srpskim novinarima u Beogradu.

I to sve pošto je uspeo da se oporavi od dobro poznate povrede leđa, koja ga je mučila pre samo nekoliko dana. Stvar nije uopšte naivna, što potvrđuju i selektorove sledeće reči...

"Odmah je uradio magnetnu rezonancu, već smo u kontaktu s doktorom Radovanovićem. Lekari iz Minhena poslali su mu sve analize. Plan je da u sredu napravi još jednu analizu i da se onda priključi nama u četvrtak. To je moj razgovor s njim danas i on je zato ostao u Minhenu, kako bi sve uradio da se oporavi i pomogne nam u kvalifikacijama".

Otkrio je Đorđević još neke pojedinosti.

"Ostao je sa našim fizioterapeutima u klubu. I bolje je što je ostao, jer ovde ne bi imao šta da radi, a tamo ima punu negu, dva puta dnevno će ići na terapiju. Videćemo da li će moći da nam se priključi da odigra meč protiv Nemačke. Sistem mu je poznat, tako da ne bi imao problem sa uklapanjem, a svima nama bi mnogo značilo kada bi zaigrao i pomogao nam, a pre svega da uspe da se oporavi. Za mene je sve to bilo jako veliko iznenađenje", priznao je Đorđević.

Reprezentacija bi put Frankfurta trebalo da krene u četvrtak, što znači da bi Stefan trebalo ekipi da se priključi u Nemačkoj.

