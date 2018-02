MVP, MVP, MVP!!!

To nije čudo - to je Bogdan Bogdanović!

Samo noć pošto se Nikola Jokić zlatnim slovima upisao u almanahe NBA lige, Bogdan Bogdanović je postao MVP prve večeri Ol star vikenda posle sudara košarkaških zvezda u usponu! Los Anđeles je video sirovu moć najboljeg srpskog košarkaša na delu, koji je svojim potezima ostavljao krcati Stejpls Centar bez daha! Nestvaran uspeh za momka koji iza sebe ima godinu ispunjenu samo najlepšim uspomenama - posle evropske, na svoju glavu stavio je i krunu najkorisnijeg igrača u jednom od najvećih događaja NBA sezone! Ne samo što je postao prvi Srbin koji se okitio jednim od najvažnijijh priznanja u NBA košarci, Bogdan Bogdanović je postao tek drugi Evropljanin kome je tako nešto pošlo za rukom posle litvanskog centra i nekadašnjeg igrača Klivlenda Zidrunasa Ilgauskasa 1998. godine.

Skup svetskih zvezda razbio je najbolje mlade igrače Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 155:124 (40:32, 38:27, 40:29, 37:36), a vođa ove dominantne pobede bio je upravo srpski general Bogdanović! Možda je rezultat bio u drugom planu, ali Bogdanović je svojim potezima učinio da košarkaški zaljubljenici zaista uživaju. Odigrao je 21 minut i skupio je fantastične brojke - 26 poena (9/16 iz igre, 7/13 za tri) i bio treći strelac kompletnog događaja! Na sve to dopisao je šest asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Pogađao je dalekometne hice odakle je želeo - sa osam, devet, pa čak i preko deset metara, čime je podizao temperaturu u velelepnom zdanju u Gradu anđela. Zbog toga je na kraju utakmice dobio gromoglasne aplauze svih učesnika elitnog susreta i zasluženo pokupio najvažnije priznanje!

Najponosniji tim prethodne večeri definitivno je bio Sakramento, pošto je uz Bogdana dominirao i Badi Hild! On je utakmicu završio sa 29 poena (12/22 iz igre, 5/14 za tri), po tri skoka i asistencije, uz dve ukradene lopte. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić je takođe imao zapaženu rolu sa 18 poena, pet završnih dodavanja i tri uhvaćene lopte za 21 minut na parketu. U timu SAD daleko ispred svih bio je Džajlen Braun sa 35 poena (14/21 iz igre) i 10 skokova i jasno je da bi on bio najkorisniji igrač utakmice, da Bogdanović nije zasijao punim sjajem i vodio mlade svetske asove do pobede. Pored Brauna odličan je bio i Kajl Kuzma sa 20 poena i sedam uhvaćenih lopti, dok je Džejson Tejtum skupio 15 poena, četiri skoka i po dve asistencije i ukradene lopte.

Koliko je zapravo veliki uspeh srpske vedete govore i ocene uglednih američkih novinara, koji su posle utakmice sami priznali da je domaća publika došla da vidi Džoela Embida, Bena Simonsa, Denisa Smita Džuniora, Donovana Mičela, Džajlena Brauna, Brendona Ingrama, Kajla Kuzmu i ostale, a dobila šansu da upozna njima manje poznatu zvezdu u usponu - Bogdana od Srbije!

I imali su šta da vide, zbog toga su mu i pružili stojeće ovacije na kraju! Videli su kako to radi najbolji od najboljih! Verovatno ni legendarni as Sakramenta Kris Veber i čovek koji je zasladio mnoge noći provedene kraj malih ekrana dok su se pratili Kingsi iz doba Peđe Stojakovića i Vlada Divca nije mogao da pretpostavi da će morati da izgovori ime i prezime momka iz njemu dobro poznate zemlje tokom uručivanja MVP nagrade, jer je to izveo pogrešno. Ali, niko mu ne zamera, jer je trofej predao u prave ruke. Bogdanove ruke!

Pamte se ona stara vremena, kada je Peđa Stojaković harao i uzeo dve titule najboljeg šutera za tri poena na Ol star vikendu pre više od deceniju i po (2002. i 2003. godine), sada će se srpska košarkaška publika najradije sećati bravura momka koji predstavlja jedan od simbola novog uspona Orlova na svetskoj mapi!

Bogdane, kapa dole! Ti si naš ponos!

(FOTO: Action Images)