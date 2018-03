Završnica trke za NBA plej-of u Zapadnoj konferenciji nosi sa sobom dramu kakva dugo nije viđena. Da ne otežemo previše, nego direktno u glavu: Od trećeg do desetog mesta - sve karte su otvorene!

Portland Trejlblejzers, Oklahoma Siti Tander, Nju Orleans Pelikans, San Antonio Spars, Minesota Timbervulvs, Juta Džez, Denver Nagets i Los Anđeles Klipers... Svi oni gaje svoje nade za doigravanje. Naravno, kada to tvrdimo - ne mislimo da svih osam ekipa mogu do trećeg mesta, pošto je razlika između prvog (Portland) i poslednjeg (Klipersi) u ovoj mini-tabeli čak šest pobeda. Ali, svi u poslednjih osam do deset utakmica mogu do plej-ofa, a konačni raspored na tabeli može da bude potpuno izmešan.

Zato smo rešili da vam iznesemo kakav raspored imaju klubovi do kraja prvog dela sezone, ko ima najteži raspored, kome šta treba i koliko je kome utakmica ostalo do kraja.

Počećemo sa tri ekipe najinteresantnije srpskim poklonicima NBA košarke - Timbervulvsima, Nagetsima i Klipersima.

Vukovi su dobili ozbiljan vetar u leđa. Posle važne pobede nad direktnim konkurentom Los Anđeles Klipersima, Minesota je izvukla i važan trijumf na gostovanju Njujorku koji je, uz Jutin poraz u San Antoniju, drugi u poslednja tri kola, uneo veliku dozu optimizma. Sada lakše mogu da dišu Tom Tibodo i njegovi izabranici. Dobra vest za Vukove je da zaostaju samo dve pobede za četvrtoplasiranom Oklahomom, koja ima i utakmicu više, i u slučaju da na kraju imaju isti skor - Minesota će biti ispred zbog boljeg skora. Ali, ima i samo dve recke više od Denvera, prvog tima ispod plej-of crte. Pred Minesotom je devet utakmica, od čega pet kod kuće i, reklo bi se, možda i najlakši raspored od svih konkurenata. Jer, igraće protiv otpisanih ekipa poput Memfisa (dva puta), Atlante, Dalasa i Lejkersa. Interesantno, Nemanja Bjelica i društo odigraće do kraja dve utakmice sa Denverom, po jednu kod kuće i na strani, a ugostiće i Jutu.

Šta reći za Denver, koji ima baš težak raspored do kraja?! Sinoćnom pobedom nad Vašingtonom Nagetsi su prešli tek polovinu puta u nimalo lakoj seriji gostovanja od čak sedam utakmica! Ostaju još tri vezane utakmice van Pepsi Centra (Filadelfiji, Torontu i Oklahomi), ukupno šest do kraja sezone!

Dva možda i neočekivana poraza (Memfis i Majami) donela su snažnu reakciju i brejkove u „srpskom“ Čikagu i Vašingtonu. Situacija je jasna, da bi se Nagetsi stvarno vratili u plej-of grupu moraju da urade ono što nisu dobrim delom sezone - da nastave da pobeđuju na strani. Denver ima skor 13-23 na strani, najlošiji među konkurentima za plej-of na Zapadu. Nagetse protivnici nadigravaju za gotovo pet poena na 100 poseda kada igraju kao gosti, a nije tajna da imaju četvrtu najlošiju odbranu u ligi.

S druge strane, ni utakmice kod kuće neće biti nimalo lake - Indijana, Milvoki, Minesota i Portland. Činilo se da bi povratak Pola Milsapa mogao da pojača plej-of šanse, a zapravo se dogodilo suprotno. Denver ima 5-5, uključujući i katastrofalne poraze od Grizlija, Dalasa i Lejkersa na strani.

Opet, Jutin poraz u Teksasu nije samo dobro došao Minesoti, već i timu iz Kolorada, koji sada zaostaje samo pobedu za Džezerima. Tačnije, dve pobede, pošto Juta ima bolji skor u međusobnim okršajima.

Jako, jako težak posao je pred Nikolom Jokićem i ostatkom ekipe...

Klipersi su imali veliku šansu da umanje zaostatak za Jutom, ali jedini praktično nisu iskoristili ovaj poklon.

Iako bi svaki iskren ljubitelj košarke u Srbiji voleo da vidi Miloša Teodosića i Bobana Marjanovića u velikom doigravanju, čini se da su Klipersi već sad prežaljeni. Ekipa je u jako lošoj seriji, poražena je u pet od poslednjih šest utakmica i tako drastično pala na tabeli. Okupira deset mesto na tabeli, uz dve pobede zaostatka za devetoplasiranim Denverom, odnosno čak tri za Jutom! Odnosno, baš kao u Denverovom slučaju - četiri, zbog toga što Džezeri imaju bolji međusobni skor...

Klipersi su uz Portland jedini tim sa još deset utakmica do kraja ligaškog dela, u konkurenciji onih što se bore za plej-of. Tako, ujedno, ima i nešto veću šansu od Denvera da se nađe u narednoj fazi. Ne preveliku, ali veću. Novinari u Los Anđelesu otkrili su da su igrači među sobom držali sastanak pre trijumfa nad Milvokijem kako bi ponovo zapalili iskru. Uspeli su trenutno, ali za plej-of potrebno je mnogo više. Klipersima su iz naredna tri gostovanja (Toronto, Finiks, Portland) potrebne dve pobede kako bi se šanse uvećale, jer u poslednjih šest utakmica čak pet puta igraće kod kuće. Doduše, tu ih čekaju mečevi sa Indijanom, San Antonijom, Denverom, Nju Orleansom...

Kada već pominjemo Trejlblejzerse, oni su praktično overili mesto u plej-ofu. Ali, konačni plasman mogao bi da varira od treće do čak osme pozicije, pošto ima samo tri pobede više od Jute, ali i utakmicu manje. Portland je u ovakvu situaciju došao zahvaljujući impresivnoj seriji od 13 pobeda, počev od sredine februara, pa sve do sredine marta. Sada su puleni Terija Stotsa doživeli dva neuspeha, oba na svom terenu. Prvo od Hjustona, onda i Bostona. U obe te utakmice prvi igrač tima Demijan Lilard nije imao svoje prepoznatljive šuterske partije. Jeste ubacio 20, pa 26 poena, ali uz vrlo loše procente - 5/17 protiv Hjustona, onda i 9/22 protiv Bostona.

Portland je, ipak, i dalje u mirnim vodama. Uprkos tome što ima isti broj pobeda kao Oklahoma, dve utakmice manjka daju mu veliku prednost do kraja. Istina, dolaze i dve ključne serije - prvo tri, potom i četiri vezana gostovanja do kraja, što će umnogome odrediti dalji put Trejlblejzersa i konačnu poziciju na tabeli. Ne treba, ipak, zaboraviti da je Portland među najnezgodnijim gostima u ligi i da su samo Nju Orleans, Golden Stejt i Hjuston bolji.

Dok Portland ima deset, Oklahomu čeka još samo osam utakmica do kraja ligaškog dela. Po četiri kod kuće i na strani. Da su ostvarili pobedu u onoj drami na gostovanju Bostonu, sada bi Tanderi bili treći. Ovako, imaju „samo“ tri pobede više od Jute (i utakmicu više) i do kraja je praktično moguće. Po imenima sa kojima će Velika trojka (Vestbruk, Džordž, Entoni) ukrstiti koplja Oklahoma ima apsolutno najteži raspored do kraja. Tu su Portland, San Antonio, Denver, Nju Orleans, Golden Stejt, Hjuston i tek na kraju Majami i Memfis. Dakle - čist pakao!

Oklahoma i dalje ima sedam pobeda u prethodnih osam utakmica, ali odbrana i dalje ostaje veliki problem. Videćemo mogu li Tanderi da se iščupaju do kraja kako bi ostvarili što bolji plasman, pošto im je plej-of mesto skoro pa garantovano, ali ne i mesto u TOP 4.

Ono što je Nju Orleans uradio posle teške povrede Demarkusa Kazinsa zaista je pravo čudo. Nije da potcenjujemo kvalitet Entonija Dejvisa i njegovih saigrača, ali retko ko bi se iz takve situacije izvukao na ovaj način. Da se izostanak jednog od dva najvažnija šrafa gotovo i ne oseti. Najveće zasluge idu Entoniju Dejvisu, koji od povrede svog partnera u reketu igra na MVP nivou sa gotovo 30 poena, 13 skokova, tri blokade i dve ukradene lopte po utakmici.

Pelikansi su u seriji od četiri pobede, sve na svom terenu, a u naredne četiri utakmice slede najozbiljniji testovi. Gostovanje Hjuston, pa stiže Porland, onda se ide na noge Klivlendu, pa dolazi Oklahoma. I upravo te četiri utakmice pokazaće koliko Nju Orleans zaista može. Činjenica da Juta zaostaje samo dve pobede može da brine Pelikanse, jer po svaku cenu žele da izbegnu odlazak na noge Hjustonu ili Golden Stejtu na startu plej-ofa.

Drama San Antonija sa povredom Kavaja Lenarda (tetiva kvadricepsa) pretila je da uzme svoj danak. Ali, reakcija celog tima je fantastična! Posle samo tri pobede u četrnaest utakmica Sparsi su došli do nebeskog uspona sa šest vezanih pobeda i to sve kod kuće! A partija Lamarkusa Oldridža u izuzetno važnoj pobedi nad Jutom i njegovih 45 poena poveli su ekipu ka sigurnim vodama. Ništa, doduše, još nije rešeno, pošto Denver ima „samo“ tri utakmice manje, pa je svaka nova recka bitnija od prethodne.

Sparse do kraja sezone čeka još pet gostovanja, a u narednih pet utakmica biće jasnije šta tim Grega Popoviča može. Slede gostovanja Milvokiju i Vašingtonu, pa dolaze Oklahoma i Hjuston, a onda idu kod Klipersa u Stejpls Centar.

Mamuze nisu propustile plej-of još od vremena pre nego što je Tim Dankan bio draftovan 1997. godine, a gotovo je izvesno da neće ni ove sezone. Ali, da ne idemo previše unapred...

Na kraju stižemo do Jute. U ovoj ludoj, ludoj trci samo jedan poraz može da napravi ogromnu razliku. A Džezeri su tu negde - vise na tankoj ivici žileta... Doduše, donedavno nisu bili ni u priči za plej-of, ali su ih veliki timski uspon (devet vezanih pobeda od 3. do 18. marta), te generalno odlične partije Mičela Donovana dovele do osme pozicije. Onaj poraz od Atlante nikako im nije bio potreban, ali to je već prošlost. Juta, realno, može da se nada i borbi za četvrto mesto, pošto zaostaje samo tri pobede za Tanderima i imaju utakmicu manje. Ali, pre svega moraju da paze na Denver i Kliperse, koji se neće predati sve dok postoji matematička šansa da prođu u osam najboljih.

Juta je odličan defanzivni tim, protivnicima dopušta tek 95 poena na 100 poseda u poslednja dva meseca, što je i najveća odlika. Ujedno i najbitnija stvar koja je dovela do samo četiri poraza u poslednjih dvadeset i šest utakmica. Predani rad trenera Snajdera dao je ozbiljne rezultate, a povratak Rudija Gobera na parket doveo je do toga da odbrana bude utegnuta kao struna. Prema mišljenju mnogih - dugoruki Francuz možda bi čak mogao da bude i najbolji defanzivac ove sezone, uprkos tome što će na kraju imati svega 56 utakmica na svom kontu. Podsetimo, Kavaj Lenard je u sezoni 2014/15 poneo titulu najboljeg defanzivca sa svega 64 meča. Ono što je najvažnije, ni Džoel Embid, ni Drejmond Grin kao dva rasna defanzivca nemaju toliki uticaj na odbranu Filadelfije, odnosno Golden Stejta, kao što Gober ima na Jutu. Ali, ni bilo ko drugi. U to su uvereni i najpouzdaniji američki kritičari.

Dobra stvar za ekipu Kvina Snajdera je da imaju donekle povoljan raspored do kraja. U sledećem meču idu u goste Golden Stejtu - protiv koga će još jednom odmeriti snage do kraja, na svom terenu -, pa dolazi Boston. Biće tu do poslednjeg kola i okršaja sa Portlandom i Minesotom, ali bi utakmice sa Memfisom, Lejkersima (dva puta) i Klipersima mogli bi da olakšaju posao.

Ligaški deo sezone završava se 12. aprila. Do tada nas čeka još mnogo uzbuđenja! Jedva čekamo konačni rasplet...

RASPORED DO KRAJA LIGAŠKOG DELA

PORTLAND TREJLBLEJZERS

26. mart: Oklahoma - PORTLAND

28. mart: Nju Orleans - PORTLAND

29. mart: Memfis - PORTLAND

31. mart: PORTLAND - LA Klipers

2. april: PORTLAND - Memfis

4. april: Dalas - PORTLAND

6. april: Hjuston - PORTLAND

8. april: San Antonio - PORTLAND

10. april: Denver - PORTLAND

12. april: PORTLAND - Juta

OKLAHOMA SITI TANDER

26. mart: OKLAHOMA - Portland

30. mart: San Antonio - OKLAHOMA

31. mart: OKLAHOMA - Denver

2. april: Nju Orleans - OKLAHOMA

4. april: OKLAHOMA - Golden Stejt

8. april: Hjuston - OKLAHOMA

10. april: Majami - OKLAHOMA

12. april: OKLAHOMA - Memfis

NJU ORLEANS PELIKANS

25. mart: Hjuston - NJU ORLEANS

28. mart: NJU ORLEANS - Portland

31. mart: Klivlend - NJU ORLEANS

2. april: NJU ORLEANS - Oklahoma

5. april: NJU ORLEANS - Memfis

7. april: Finiks - NJU ORLEANS

8. april: Golden Stejt - NJU ORLEANS

10. april: LA Klipers - NJU ORLEANS

12. april: NJU ORLEANS - San Antonio

SAN ANTONIO SPARS

25. mart: Milvoki - SAN ANTONIO

28. mart: Vašington - SAN ANTONIO

30. mart: SAN ANTONIO - Oklahoma

1. april: SAN ANTONIO - Hjuston

4. april: LA Klipers - SAN ANTONIO

5. april: LA Lejkers - SAN ANTONIO

8. april: SAN ANTONIO - Portland

10. april: SAN ANTONIO - Sakramento

12. april: Nju Orleans - SAN ANTONIO

MINESOTA TIMBERVULVS

24. mart: Filadelfija - MINESOTA

27. mart: MINESOTA - Memfis

29. mart: MINESOTA - Atlanta

31. mart: Dalas - MINESOTA

2. april: MINESOTA - Juta

6. april: Denver - MINESOTA

7. april: LA Lejkers - MINESOTA

10. april: MINESOTA - Memfis

12. april: MINESOTA - Denver

JUTA DŽEZ

26. mart: Golden Stejt - JUTA

29. mart: JUTA - Boston

31. mart: JUTA - Memfis

2. april: Minesota - JUTA

4. april: JUTA - LA Lejkers

6. april: JUTA - LA Klipers

9. april: LA Lejkers - JUTA

11. april: JUTA - Golden Stejt

12. april: Portland - JUTA

DENVER NAGETS

27. mart: Filadelfija - DENVER

28. mart: Toronto - DENVER

31. mart: Oklahoma - DENVER

2. april: DENVER - Milvoki

4. april: DENVER - Indijana

6. april: DENVER - Minesota

7. april: LA Klipers - DENVER

10. april: DENVER - Portland

12. april: Minesota - DENVER

LOS ANĐELES KLIPERS

26. mart: Toronto - LA KLIPERS

28. mart: LA KLIPERS - Milvoki

29. mart: Finiks - LA KLIPERS

31. mart: Portland - LA KLIPERS

1. april: LA KLIPERS - Indijana

4. april: LA KLIPERS - San Antonio

6. april: Juta - LA KLIPERS

7. april: LA KLIPERS - Denver

10. april: LA KLIPERS - Nju Orleans

12. april: LA KLIPERS - LA Lejkers

NBA - RASPORED

Subota:

23.00: (1,35) Filadelfija (14,0) Minesota (3,70)

23.55: (1,17) Detroit (20,0) Čikago (5,50)

23.55: (1,60) Orlando (13,0) Finiks (2,60)

01.00: (1,30) Hjuston (15,0) Nju Orleans (4,00)

01.00: (2,95) Memfis (13,0) LA Lejkers (1,50)

01.30: (2,25) Dalas (12,5) Šarlot (1,80)

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: Shutterstock, Action Images