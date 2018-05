Subota za nama pamtiće se dugo u evropskoj klupskoj košarci. Posle godina neizvesnosti, konačno je zaživela ideja koja bi trebalo da donese određene promene u budućnosti. U beogradskoj Štark Areni predstavljen je prvi evroligaški košarkaški sindikat, na čijem će čelu biti proslavljeni slovenački košarkaš Boštjan Nahbar, dok je jedan od idejnih tvoraca bio srpski reprezentativac Nikola Kalinić.

Sa Boštjanom Nahbarom razgovarali smo tokom sinoćnje svečane ceremonije održane u Palati Srbija, gde je Luka Dončić izabran za najkorisnijeg igrača sezone na izmaku. Za početak, Nahbar nam je otkrio detalje vezane za sam rad Sindikata i šta bi on trebalo da donese igračima u narednim godinama.

"Bilo je potrebno da se formira organizacija kroz koju će se oni boriti za svoja prava. I da se ta prava primene kroz Evroligu. Ja dobro znam neke stvari, imam neke ideje, ali ne bi bilo pravedno da pričam bilo šta dok se igrači ne sastanu među sobom i razgovaraju o tim stvarima. To će se desiti posle sezone. U medijima treba da se čuje glas svih igrača kroz ovaj sindikat. Ne moje ili mišljenje pojedinca, već svih zajedno. Mnogo je bitno da se zna da će ovo biti potpuno odvojena organizacija od Evrolige, finansijski i organizaciono, da će je voditi igrači i oni će odlučiti za šta će se boriti i kojim će smerom ići. Oni znaju koje im stvari smetaju, koje probleme žele da reše. To je najvažnija stvar", kaže Nahbar za MOZZART Sport i nastavlja:

"Videćemo da li će se igrači boriti za dužinu sezone, uvođenje penzije za igrače, problema na relaciji s Fibom... To će oni morati interno da se dogovore. Mi smo tu da pomognemo i da sve ide legalnim putem".

Govorio nam je Nahbar i o kontaktu koji ima s Nikolom Kalinićem, koji nam je još u intervjuu prošlog leta najavio mogućnost stvaranja sindikata.

"Sa Nikolom sam nekoliko putu bio u kontaktu. On je jedan od onih koji je bio najglasniji zagovornik ideje da se stvori ovaj sindikat. Ja njegovo mišljenje jako uvažavam i cenim, i njegov glas će mnogo značiti u budućnosti. Bilo nam je mnogo bitno da imamo i njegovu podršku, posebno sada na početku. A bitno je i za njega i druge igrače da će iza sebe imati organizaciju koja će se boriti za njih. Evroliga nas je priznala kao legitimnu organizaciju igrača i da će uvažavati njen glas, kao i procese pregovora i razgovora u budućnosti".

Nedavno penzionisani košarkaš otkrio nam je svoje impresije o dosadašnjem toku završnog turnira i tome - šta je na njega ostavilo najveći utisak?

"Impresionirao me je kvalitet košarke koji smo mogli da gledamo u petak. Naravno, nije to bila najbolja košarka ikad viđena, jer uvek može bolje, a i zbog velikih očekivanja publike, pa i stresa kvalitet ne može uvek da bude najveći. Ali, bilo je jako dobro. Svake godine gledamo bolju košarku. Organizacija je dobra, svake godine napreduje i razvija se u pravom smeru, a dobar utisak na mene ostavili su navijači, posebno tokom prve utakmice u petak, kada je najveći deo hale bio popunjen pristalicama Fenerbahčea. Bili su fantastični, očekujem da će biti još bolje u nedelju uveče".

Vratili smo kratko film na prve dve utakmice i neke detalje koji su uticali na konačne ishode.

"U prvoj utakmici se jasno znalo ko je favorit i to se posle videlo na parketu. Ali, treba biti iskren i reći 'svaka čast' Žalgirisu za celu sezonu. I ne samo to - Žalgiris je praktično celu utakmicu bio u igri za pobedu. Bilo je tu nekih mini-serija koje su ih dovodile na tako malo od toga da prelome rezultat, ali jednostavno Fenerbahče je toliko kvalitetan da nije dozvolio tako nešto. Zaista moram još jednom da čestitam Žalgirisu, mnogo me raduje što sam ih video na ovom završnom turniru, što su konačno uneli neku svežinu", kaže Nahbar i okreće se drugoj utakmici:

"Videlo se da CSKA nije bio pravi, da je bilo previše problema sa povredama. Real je na turnir došao kao da je tempirana forma isključivo za ovaj turnir. Vratio se Ljulj, što je bilo jako važno, ostali su igrali na svom nivou i zasluženo su dobili utakmicu. Bila je teška, jako lepa za gledanje, ali Real je pokazao veći kvalitet. Igra mnogo bolje i stabilnije. Zasluženo je u finalu".

To nas je dovelo do pitanja - ko će u finalu biti u prednosti?

"Fenerbahče je na papiru blagi favorit. Zbog toga ja kao igrač nisam previše voleo F4 format, jer sve je stvarno 50-50, nema tu previše razlike. Ako gledamo ko bi mogao pre da dođe do desete evropske titule između Željka i Reala - rekao bih da su šanse 51-49. Biće jako zanimljiva utakmica, ali tu će sve zavisiti od toga kakav će dan biti igračima, svašta tu može da se vidi i da se dogodi. Jedan igrač može da eksplodira i napravi potpuni zaokret. Kada se igraju serije od pet ili sedam utakmica, to je potpuno drugačije. Tada se stvarno vidi ko je najbolji i tada imaš priliku da stvari analiziraš, popraviš greške, izađeš na teren i dobiješ sledeću utakmicu. Ovde toga nema".

Nahbar je istakao osvajača svih najvažnijih individualnih priznanja u ovosezonskom izdanju Evrolige i svog sunarodnika, Luku Dončića kao čoveka koji bi mogao da ima prelomni uticaj na parketu.

"Luka je igrao super, napravio je korak više nego prošle sezone, postao još bolji. Od Evrobasketa je još više napravio i postigao. Ako je ovo njegova poslednja sezona u Evropi, onda je ovo prava šansa da osvoji evrotitulu i ode u NBA kao pravi elitni igrač. Nadam se, zbog njega lično, da u njemu ima još mesta za napredak, da ovo nije konačni produkt. Jeste da ima 19 godina, ali na terenu izgleda kao da ima 30, kao da iza sebe ima godine i godine iskustva".

Imao je dojučerašnji košarkaš Bilbaoa i savet za mladog asa.

"Moj savet njemu bio bi - nemoj nikada da izgubiš tu strast za košarkom koju osećaš sada. To je najbitnije - da nastavi da raste, da se ne zadovolji time što je postigao s 19 godina".

