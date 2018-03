2140: ROČDEJL – FLITVUD, 20.45

(Fudbal, Engleska 3)

Ročdejl je prethodne tri sezone u Engleskoj 3 završavao u gornjem delu tabele, međutim trenutno su na njoj pretposlednji gde ih šest bodova deli od sigurne zone. U poslednje vreme ipak pokazuju znake oporavka jer su bez poraza na prethodne četiri utakmice. Flitvud je prošlu sezonu završio na četvrtom mestu, ali je u plej-ofu eliminisan od Bredforda. Trenutno ih jedno mesto deli od zone ispadanja. Bez pobede su na poslednjih devet mečeva od kojih su poslednja tri igrali nerešeno. Ročdejl nije gubio od Flitvuda na poslednjih pet susreta od kojih je tri završeno nerešenim rezultatom uključujući prethodni u novembru (2:2).

2375: DANDI JUN - KVIN OF S. 20:45

(Fudbal, Škotska 2)

Na poslednjih šest mečeva Dandi Junajted upisao je samo jednu pobedu i to upravo protiv ekipe Kvin of Saut pre nedelju dana. Na tabeli škotskog Čempionšipa zauzimaju treće mesto. Kvin of Saut koji je trenutno šesti, na prethodnih šest utakmica ima potpuno identičan učinak kao Dandi. Pomenuti meč Dandi je dobio sa 3:1, a tip GG3+ prošao je na šest prethodnih duela ova dva rivala.

2657: KLIFTONVIL - BALMEN JUN. 20.45

(Fudbal, Irska 1)

Kliftonvil je vezao tri pobede u svim takmičenjima što je dobar rezultat imajući u vidu da je prethodno igrao veoma promenljivo. Balimena je od kraja januara ostvarila samo jedan trijumf i ima priličan problem sa gostovanjima. Prethodno su ipak dobili i to im je prvi trijumf na strani još od septembra. Kliftonvil je s druge strane kod kuće izgubio samo dve utakmice od poslednjih deset. Ove dve ekipe sastale su se prethodni put polovinom februara u Liga kupu kada je Balimena slavila sa 3:1, a prethodni duel odigran u Belfastu domaćin je dobio minimalnim rezultatom.

7807: FENERBAHČE - MAKABI T.A. 18.45

(Košarka, Evroliga)

Ponos Izraela se uprkos velikom takmičarskom i rezultatskom padu poslednjih godina pokazao kao penicilin za Fener. Sama činjenica da je Makabi u seriji od tri pobede i da je svaki put ubacivao bar 81 poen dovoljno govori u prilog tome. Aktuelni evropski šampion nije savladao Makabi gotovo pune tri godine! Doduše, u tom periodu samo su se sastali jednom. Bilo je to prošlog marta, kada je Makabi na krilima Silvena Landsberga slavio sa 81:79.

7808: ŽALGIRIS - ARMANI MILANO, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Žalgiris je vezao poraze od Fenera i Baskonije, dok Olimpija iz Milana drugujući sa Efesom koji je na začelju Evrolige ima dve pobede i tri poraza iz minulih pet mečeva na evropskom parketu. Od bitnijih slavljeničkih pohoda u poslednje vreme, tim iz Milana može da se pohvali pobedom od 77:86, protiv petoplasiranog Himkija. Taj rezultat Olimpiji uliva nadu u nešto bolje dane, ali ne i činjenica da je upravo Žalgiris u novembru bio italijanski dželat koji je u Milanu slavio sa (62:94). Poslednje slavlje Milana protiv Litvanaca datirano je u mart prošle godine, kada je Olimpija u gostima slavila sa 84:88.

7809: PANATINAIKOS - CRVENA ZVEZDA, 20.15

(Košarka, Evroliga)

PAO je veliki favorit, a Zvezda nije bez šanse iako je su Panatinaikos i Himki jedine dve ekipe koje su u Pioniru nekako uspele da savladaju naš tim. Zvezda u meč ulazi posle brljantne pobede u ABA ligi, odnosno odličnih 91:63 protiv Mornara, dok PAO ima tri vezane pobede u svim takmičenjima kojoj je prethodio poraz od ( 92:75) protiv Reala na evropskom bojištu. Pre tipovanja, treba se setiti da je Panatinaikos savladao Zvezdu u decembru sa (63:69), dok je s početka prošle godine beoradski parket ipak preseo Grcima sa 72:66.

7810: VALENSIJA - REAL MADRID, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Real je do 27. kola samo devet puta kapitulirao u Evroligi ove sezone, dok Valensija ima čak 16 poraza i mršavih devet pobeda. Madriđani su u seriji od dve pobede iz utakmica sa Panatinaikosomi Milanom, dok Valensija beleži isto toliko poraza u nizu. Domaćina je prvo savladala Baskonija, a zatim i naša Crvena zvezda sa (106:90) u Pioniru. Pre tipovanja, dobro je setiti se i poslednje Realove pobede nad Valensijom u decembru, kada je semafor Evrolige zabeležio rezultat 91:72.

7384: LOK.KUBANJ - REĐO EMILIJA, 17.30

(Košarka, Evrokup)

Lokomotiva je do polufinalne sesije plej-ofa Evrokupa stigla nakon dve uzastopne pobede u četvrtfinalu protiv Gran Kanarije. Ređina je morala na majstoricu sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Treba znati da je Lokomotiva u Top 16 fazi prvo mesto u Grupi G zauzela sa šest pobeda, bez zabeleženog poraza, kojih je Ređina u Grupi H imala ukupno dva. Ova dva tima do sada se nisu sastajala, ali ne treba zaboraviti da je Ređena u seriji od dve pobede u svim takmičenjuma, dok kubanjski tim poslednju utakmicu knjiži kao poraz od Minska koji je bio bolji u VTB konkurenciji, ali tek nakon produžetaka.

7386: DARUŠAFAKA – BAJERN, 18.45

(Košarka, Evrokup)

Darušafaka se u polufinalnu rundu plasirala nakon dvostruke pobede nad ekipom podgoričke Budućnosti, dok su bavarski košarkaši morali u doigravanje sa Uniksom, pošto je rezultat posle prva dva meča bio (1:1) u pobedama. Oba tima su u Top 16 fazi imala po pet pobeda i jedan poraz, a poslednji i jedini međusobni, doduše susret dve ekipe desio se u septembru 2016. godine, kada je Darušafaka slavila sa 82:87. Treba znati da je Darušafaka u seriji od četiri pobede na evropskom i turskom parketu, dok je Bajern na minulih pet mečava na strani kiksnuo jedno protiv Uniksa sa 80:73.



CRNA GORA - SRBIJA, 18.00

(Vaterpolo, Svetska liga)

Susret rešava pitanje pobednika Grupe A. U prvom meču, sa daleko jačim sastavom Srbija je pobedila sa 7:4. Sada će se Crnoj Gori, po unapred utvrđenom programu, suprotstaviti mladji tim. Od igrača koji su osvojili bronzu na SP u Budimpešti prošle godine biće V. Rašović, Mandić, Randjelović, Jakšić i S. Mitrović. Bilo je planirano da igra Nemanja Ubović, međutim, naš centar je u međuvremenu doživeo povredu. Delfini su od poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima izgubili samo od Hrvata u Evrokupu sa (9:7), dok crnogorske Ajkule sa istog broja susreta imaju tri pobede, i poraze od Italije i naše selekcije u decembru.

7698: SAKARI M - KRUNIĆ A, 20.05

(Tenis, WTA Majami, tvrda podloga)

Biće teško našoj Aleksandri Krunić, 49. teniserki sveta da savlada grčku uzdanicu Mariju Sakari, koja je dobila tri od poslednjih pet mečeva. Da joj ne leži ova protivnica, videlo se pre dve godine upravo na ovom turniru kada je Marija Sakari slavila sa (2:0) u setovima. Ne treba zaboraviti ni da je Krunićeva od minulih pet, dobila samo jedan meč, ali i da je na svim tim izlascima na teren osvojila svega tri seta.

