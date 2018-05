Evroliga je stigla do završna dva poglavlja još jedne iscrpljujuće i uzbudljive sezone, a završni turnir u Beogradu dolazi kao vrhunac sezone na izmaku.

Fenerbahče kao branilac titule, te Žalgiris, CSKA Moskva i Real Madrid boriće se tokom predstojećeg vikenda za evropski tron, a srpska košarkaška publika imaće priliku da na delu vidi i sunarodnike na delu. Nikolu Kalinića i Marka Gudurića na parketu, Željka Obradovića, Vladu Androića i Predraga Zimonjića kraj aut linije - sve u bojama Fenera, te Vasilija Micića sa opremom Žalgirisa.

Imajući to na umu, odlučili smo da prelistamo stranice istorijskih udžbenika, pregledamo statističke podatke i izvučemo listu najefikasnijih, isključivo srpskih igrača u završnicama Evrolige, od 2000. godine do prošlogodišnjeg izdanja Fajnal fora u Istanbulu, gde je Fenerbahče uzeo prvu klupsku titulu prvaka Evrope. U računicu smo uključili i F4 Fibine Evrolige iz sezone 1999/00. Vredi pomenuti da je F4 format u Evroligi uveden je 2002. godine i igrao se u Bolonji. Pre toga završnica se igrala u plej-of formatu.

Zaključak je jednostavan - Dejan Bodiroga je i danas za koplje ispred svih! I to toliko da je suvereni vladar liste. Okupirao je prvu, treću i četvrtu poziciju, odnosno četiri od uvodnih šest mesta! Na listi 22 najefikasnijih igrača čak pet puta pominje se ime neponovljivog Bodi Bonda.

Gde god da je igrao jedan od najboljih košarkaških asova svih vremena ostavljao je najdublji, neizbrisiv trag i prosto bi bilo izlišno podsećati šta je sve osvojio i uradio Bodiroga, pošto bi se tekst značajno odužio.

Dok srpski igrači i dalje pokušavaju da se domognu vrha i dalje se pamte Bodirogine role koje je imao u dresu Panatinaikosa, u završnici Evrolige iz sezone 2001/02. Rekordno izdanje u polufinalu protiv Makabija izgledalo je ovako - 26 poena, devet skokova, dve ukradene lopte i jedna asistencija, za ukupni indeks korisnosti - 34! I to nije bilo sve. U finalnom okršaju iste godine sa tadašnjim Kinderom iz Bolonje upisao je 21 poen, sedam skokova, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu. Dovoljno za suvereno dizanje šampionskog pehara, prvo od dva zvanja najkorisnijeg košarkaša F4 i mesto u petorci Evrolige te sezone.

Između ta dva meča Bodiroga je u sezoni 1999/00 dopisao i 22 poena, pet skokova i tri završna dodavanja u polufinalu igranom protiv Efesa, kada je PAO zakazao bitku sa Makabijem. U istom meču odličan je bio i Rebrača sa 15 poena i sedam skokova. A na poslednjem stepeniku pre dolaska na tron te godine zablistao je upravo Rebrača sa još 20 poena, osam uhvaćenih lopti i dve blokade, kojim je upropastio Ponos Izraela. Tada je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije izabran za MVP završnog turnira. Identičan učinak kao i as iz Apatina imao je Dejan Bodiroga 2003. godine, ovog puta u opremi Barselone. I to u velikom finalu protiv moćnog Benetona vođenog Trajanom Lengdonom, Denisom Markonatom, Horheom Garbahosom... Ipak, Barselona je bila jača, ubedljivija, dominantnija! Na klupi Svetislav Pešić, kraj njega Milivoj Karalejić, a na terenu Bodi Bond, Gregor Fućka, golobradi Huan Karlos Navaro, Šarunas Jasikevičijus, Rodrigo de la Fuente... Bodiroga je tada bio najefikasniji igrač utakmice i igrač s najvećim indeksom korisnosti - 27.

Bodirogin savršeni niz prekinuo je Miloš Teodosić prošle sezone i u poslednjih deceniju i po kapiten srpske košarkaške reprezentacije bio je najbliži tome da prestigne legendarnog asa. Teodosić je u prošlogodišnjem polufinalu sa Olimpijakosom odigrao vrlo dobru partiju sa 23 poena (2/5 za dva, 4/8 za tri), za ukupni indeks korisnosti 17. Ali, prema nepisanom pravilu, CSKA je ponovo doživeo pravu noćnu moru protiv pirejskih crveno-belih, kada su zavlistali Vasilis Spanulis, Jorgos Printezis i Kostas Papanikolau sa po 14 poena i zakazali veliko finale sa Fenerom.

Ali, Olimpijakos je tada naišao na surovu mašineriju Željka Obradovića i srpske vedete Bogdana Bogdanovića i Nikolu Kalinića, zbog čega je grčki velikan morao da potpiše kapitulaciju! I danas se neretko govori da bi Bogdanović ili Kalinić osvojili priznanje za MVP završnog turnira da nije bilo monstruoznog Ekpea Juda, kome je kasnije pripala elitna nagrada. Ipak, Srbija je u tom finalu igranom u Istanbulu dobila još dvojicu igrača na večnoj listi strelaca - obojica su imali po 17 poena, što je Kaliniću donelo ulazak na spisak najboljih, a Bogdanoviću jednu poziciju više u CV.

Srpski poznavaoci košarkaških prilika pamte i finale Evrolige 2004. godine, kada je Makabi sa zemljom sravnio tada vrlo dobar Skiper iz Bolonje. Jedini raspoloženi igrač u italijanskom sastavu bio je Miloš Vujanić sa 21 poenom, čime je donekle sprečio apsolutnu katastrofu svog tima. To mu je donelo poziciju broj pet na večnoj listi.

Na večnoj listi strelaca nalazi se i ime Dušana Kecmana, koji je u dresu Partizana 2010. godine umalo izrežirao najveće iznenađenje u novijoj istoriji Evrolige. Parni valjak je u polufinalu prvo umalo šokirao Olimpijakos, potom i CSKA u susretu za treće mesto. Aleks Marić je takođe deo spiska, ali nije uvršten na istu zbog toga što je prvenstveno bio reprezentativac Australije, iako ima srpske korene i državljanstvo. Marić je protiv pirejskog tima imao 17 poena, osam uhvaćenih lopti, po tri asistencije i ukradene lopte, te dve blokade. Tada je jednu od ključnih uloga za Olimpijakos imao Miloš Teodosić sa 17 poena, a pamti se i ona "asistencija" Džošu Čildresu kojom je grčki tim porazio crno-bele. U meču sa Armejcima Marić je imao 15 poena, koliko i Dušan Kecman, ali tada se nije moglo protiv čuvenog Trajana Lengdona i njegovih 32 poena. Oba meča Partizan je odigrao sa produžetkom!

Miloš Teodosić je posle Dejana Bodiroge igrač s najviše pojavljivanja na listi - u čak četiri navrata! Posle Bodiroge i Teodosića sa po dva velika izdanja istakli su se Igor Rakočević u vreme kada je nosio dres TAU Keramike (sada Laboral Kuće prim. aut) i kada je bio najbolji strelac Evrope, te Marko Jarić - oba puta u dresu Kindera. Kao i Željko Rebrača i Bogdan Bogdanović braneći boje Panatinaikosa, odnosno Fenera. Svoje mesto u društvu najboljih našao je i Dejan Tomašević u pobedničkom pohodu Panatinaikosa u finalu 2007. godine protiv CSKA, kada je imao 16 poena. Tu je i Nemanja Bjelica iz meča za treće mesto protiv Reala 2015. godine i upisanih 18 poena.

Na kraju važno je istaći i da je Dejan Bodiroga u dresu Panatinaikosa imao i vrlo zapažene uloge u završnici jedinog izdanja Fibine Suprolige 2001. godine. Tada je prvo u polufinalu Efesu smestio 22 poena, ali u finalu nije mogao da sruši Makabi, iako je tada upisao čak 27 koševa i tako postavio lestvicu na najvišu tačku.

LISTA NAJBOLJIH SRPSKIH STRELACA NA F4

1. DEJAN BODIROGA (Panatinaikos, 2001/02): 26p, 9sk, 1as, 2uk, 34ind - vs Makabi, polufinale (+).

2. MILOŠ TEODOSIĆ (CSKA, 2016/17): 23p, 2sk, 1as, 1uk - vs Olimpijakos, polufinale (-).

3. DEJAN BODIROGA (Panatinaikos 1999/00): 22p, 5sk, 3as - vs Efes, polufinale (+).

4. DEJAN BODIROGA (Panatinaikos, 2001/02): 21p, 7sk, 4as, 1uk - vs Kinder, finale (+).

5. MILOŠ VUJANIĆ (Skiper Bolonja 2003/04): 21p, 3sk, 1as - vs Makabi, finale (-).

6. DEJAN BODIROGA (Barselona, 2002/03): 20p, 8sk, 2as, 1uk - vs Beneton, finale (+).

7. ŽELJKO REBRAČA (Panatinaikos, 1999/00): 20p, 8sk, 2bl - vs Makabi, finale (+).

8. MILOŠ TEODOSIĆ (CSKA, 2015/16): 19p, 7as, 5sk, 2uk - vs Fenerbahče, finale (+).

9. IGOR RAKOČEVIĆ (Laboral Kuća, 2007/08): 19p, 1sk, 1as - vs CSKA, polufinale (-).

10. BOGDAN BOGDANOVIĆ (Fenerbahče, 2015/16): 18p, 6sk, 3as, 1uk - vs Laboral Kuća, polufinale (+).

11. NEMANJA BJELICA (Fenerbahče, 2014/15): 18p, 10sk, 3as, 3uk - vs Real Madrid, meč za treće mesto (-).

12. MARKO JARIĆ (Kinder, 2001/02): 18p, 6sk, 3as, 2uk - vs Beneton, polufinale (+).

13. NIKOLA KALINIĆ (Fenerbahče, 2016/17): 17p, 5sk, 5as - vs Olimpijakos, finale (+).

14. BOGDAN BOGDANOVIĆ (Fenerbahče, 2016/17): 17p, 5sk, 1as, 1uk - vs Olimpijakos - finale (+).

15. DEJAN BODIROGA (Barselona, 2002/03): 17p, 4sk, 4as, 1uk - vs CSKA, polufinale (+).

16. MILOŠ TEODOSIĆ (Olimpijakos, 2009/10): 17p, 4uk, 2sk - vs Partizan, polufinale (+).

17. DEJAN TOMAŠEVIĆ (Panatinaikos, 2006/07): 16p, 3sk - vs CSKA, finale (+).

18. IGOR RAKOČEVIĆ (Laboral Kuća, 2006/07): 16p, 2sk - vs Unikaha, meč za treće mesto (-).

19. MARKO JARIĆ (Kinder, 2000/01): 16p, 4sk, 1as - vs Laboral Kuća, peta utakmica finala (+).

20. DUŠAN KECMAN (Partizan, 2009/10): 15p, 5sk, 3as, 3uk - vs CSKA, meč za treće mesto (-).

21. MILOŠ TEODOSIĆ (CSKA, 2011/12): 15p, 5sk, 3as - vs Olimpijakos, finale (-).

22. ŽELJKO REBRAČA (Panatinaikos, 1999/00): 15p, 7sk, 1as, 1bl - vs Efes, polufinale (-).

Legenda ( + pobeda, - poraz)

*PREDRAG DROBNJAK (Laboral Kuća, 2005/06): 19p, 7sk, 2as - vs Barselona, meč za treće mesto (+).

* VLADO ŠĆEPANOVIĆ (Panatinaikos, 2004/05): 16p, 1uk - vs Makabi, polufinale (-).

** ALEKS MARIĆ (Partizan, 2009/10): 17p, 8sk, 3as, 3uk, 2bl - vs Olimpijakos, polufinale (-).

** ALEKS MARIĆ (Partizan, 2009/10): 15p, 6sk - vs CSKA, meč za treće mesto (-).

* Obojica su bili članovi reprezentacije Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. Rekorde su upisali u vreme zajedničke države, ali su državljani Crne Gore i predstavljali su je na reprezentativnom nivou.

** Reprezentativac Australije, ima srpsko državljanstvo.

DEJAN BODIROGA (Panatinaikos, 2000/01): 27p, 8sk, 1as - vs Makabi, finale Suprolige.

DEJAN BODIROGA (Panatinaikos, 2000/01): 22p, 4sk, 5as - vs Efes, polufinale Suprolige.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: MN Press