Najluđi meč sezone! Kari čudotvorac za devet dana doneo trofej Barsi!

Kada je u julu 2016. godine napustio klupu Bajerna zbog problema sa zdravljem izgledalo je da je Svetislav Pešić ispisao završno poglavlje svoje prebogate karijere. Niko, logično, nije mogao da veruje da će legendarni Kari u svom rukavu imati aduta kojim će pokazati zašto je jedan od najvećih trenera svih vremena! Svetislav Pešić je Barseloni podario trofej koji je pre samo dve sedmice bio svetlosnim godinama daleko!

Barselona je u velikom finalu Kupa kralja na štit bacio Kralja i svrgnuo ga sa trona na kojem je sedeo pune četiri godine u finalu za pamćenje - 92:90 (15:21, 25:13, 27:18, 25:38). Verovali ili ne, ovo je prvi trofej za Barselonu posle tri godine čekanja, odnosno prva bitka za nacionalni kup posle isto toliko vremena i osvojen pehar nakon čak pet godina posta!

Ne samo što je za nepunih deset dana napravio potpuni zaokret u sistemu koji je bio gotovo razoren u godinama lutanja, Svetislav Pešić je od Barselone napravio zver koja ima glavu i rep. Početak i kraj. Svaki igrač zna svoju pravu ulogu, ceo tim igra kao jedan, iako je po večerašnjem izdanju jasno da će jedan od najboljih srpskih trenera svih vremena morati još malo da poradi na uigravanju tima i „glancanju“ onih najsitnijih detalja. Bilo kako, Barselonino furiozno izdanje u u krcatoj dvorani Gran Kanarija na Kanarskim ostrvima bio je zalogaj koji igrači madridskog Reala nisu mogli da progutaju.

Mada će nekima izgledati kao preterivanje, ali ovo finale je većim delom izgledalo kao okršaj izrazitog favorita i podređenog tima koji se nada iznenađenju. Takvom su ovu utakmicu napravili košarkaši Reala, iako su na početku strašnom odbranom naterali Barselonu na ogroman broj izgubljenih lopti i još boljom igrom mladog komandanta Luke Dončića diktirali tempo utakmice. Posle vrlo dobre prve deonice, Kralj se izgubio u svojim glupostima i lošim rešenjima, čime je potpuno prebacio dirigentsku palicu najljućem protivniku i tek nakon ulaska u ozbiljan minus krenuo da napada pobedu. To je bila kobna greška.

Barselona je nagazila papučicu za gas i pregazila Realu u furioznom naletu čiste sile! Ante Tomić je igrao kao u najboljim danima, dominirao je reketima s mnogo autoriteta, a imao je Tomu Ertela i Adama Hangu da ga „hrane“ loptama. Upravo je hrvatski dugajlija kumovao zaokretu rezultata i seriji 11:3 kojom je Barsa stigla do vođstva rezultatom 35:29. Od tog momenta, pa sve do kraja utakmice Real više nije uspeo da preotme vođstvo Barsi - koje je u 25. minutu iznosilo i ogromnih 18 poena (58:40) - iako je u finišu utakmice ozbiljno zapretio. Barselona je upravo u vremenskom intervalu od kraja druge, pa u naredna dva i po minuta treće deonice ušla u seriju 15:1, stigla do ozbiljnog vođstva kada je izgledalo da se Realu „smeši“ potpuno uništenje.

Real, opet, ne bi bio to što jeste da gledaocima u Gran Kanarija Areni nije pružio spektakl za pamćenje. Trojkama Džejsija Kerola i Treja Tompkinsa umalo potpuno anulirao zaostatak i umalo upropastila sve ono što je Barselona velikom mukom gradila. U najvažnijim trenucima utakmice izabranici Pabla Lasa napravili su nekoliko jako loših poteza, poput izgubljene lopte zbog kršenja pravila pet sekundi u poslednjem minutu, čime su olakšali Barsi posao da uzmu toliko čekani pehar! Mada su se trzali sve do poslednjeg zvuka sirene, prvenstveno jer je Tompkins sa dve trojke u završnih 20 sekundi učinio da utakmica ima finiš ispunjen ozbiljnom dramom! Tolikom da je Real čak imao i napad za pobedu nakon dva promašena slobodna bacanja, ali je Fabijen Kozer loše izbacio loptu, dok je Rudi probao da ga ispravi košem za produžetak. Nije uspeo, a po oglašavanju sirene došlo je i do razmene teških reči, ali i koškanja aktera fantastičnog meča.

Ogromnu, ako ne i najveću razliku pravio je odnos u skokovima. Barselona je u jednom od najvažnijih segmenata igre rasturila Kraljevski klub (26-13 / 13-10), čime je nadoknadila čak 21 izgubljen posed lopte na celoj utakmici, što je za tim ovakvog kalibra i u meču najvećeg značaja praktično nedopustivo. Ponajviše jer su čak 11 lopti rivalu prepustili dvojica kod kojih je lopta najčešće - Pau Ribas sedam i Toma Ertel pet! Ali, ruku na srce, baš su Ribas i Ertel u finišu za infarkt vodili Barsu pobedničkim kolosekom. Prvi sa nekoliko strašnih realizacija, pa je na kraju imao 21 poen, a drugi vanserijskim asistencijama, ukupno sedam uz četiri uhvaćene lopte i osam poena. Tomić je posle 12 poena u prvom poluvremenu u nastavku pogodio još pet. Kod Reala Kerol je imao 18, Tompkins je dodao 17 poena, dok su Luka Dončić i Fakundo Kampaco ubacili po 14 poena. U Realovoj igri se posebno osetio nestanak slovenačkog vunderkinda, koga je u drugom poluvremenu bilo jako malo u napadačkoj polovini. To je, dobrim delom, i skrojilo ovakav ishod. A izveo je, treba naglasiti - čak 16 slobodnih bacanja! I pogodio 12.

Svetislav Kari Pešić je tako osvojio svoj drugi Kup kralja na klupi Barselone nakon 15 godina i peti trofej u istoj ulozi, a zanimljivo je da je Huan Karlosu Navaru to sedmi pehar u kupu tokom karijere.

REAL MADRID - BARSELONA 90:92

/21:15, 13:25, 27:18, 25:38/

Dvorana: Gran Kanarija Arena

Gledalaca: 9.912

REAL MADRID: Kozer 2, Dončić 14, Kampaco 14, Tavares 2, Tompkins 17, Rendolf 2, Fernandez 14, Mačijulis -, Ajon 3, Kerol 18, Tejlor 2, Rejes 2.

BARSELONA: Hanga 12, Ertel 8, Sanders 12, Tomić 17, Moerman 4, Ribas 21, Presi -, Vezenkov -, Oriola 9, Koponen 2, Klaver 7, Navaro -.

KUP KRALJA - FINALE

Real Madrid - Barselona 90:92

/Kerol 18 - Ribas 21/

