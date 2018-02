Nastavlja se Bajernova dominacija, Lučić u timu posle 103 dana!

Košarkaši Bajerna nastavljaju da ređaju pobede u TOP 16 fazi Evrokupa! Bajern je kao gost savladao Lijetuvos Ritas u Viljnusu rezultatom 87:85 (16:19, 27:19, 16:21, 28:26), utefterio petu recku u nizu i overio plasman u četvrtfinale.

Na velikim mukama našao se Bajern protiv fenjeraša Grupe F, utakmica se rešavala bukvalno u završnim sekundama utakmica, ali je minhenski gigant uspeo da se provuče kroz iglene uši. Ključni trenutak utakmice dogodio se 14 sekundi pre završnog zvuka sirene, u trenutku kada se na liniji slobodnih bacanja našao Lukas Mavrokefalidis. Iskusni centar pogodio je prvo slobodno bacanje za 85:83 u korist gostiju, drugo je namerno promašio, a do lopte je prvi stigao Kris Kramer. Ali, na putu do koša isprečio se Danilo Bartel efikasnom blokadom posle čega je Džared Kaningem iznudio faul i otišao na penal. Oba puta je bio precizan, pa Bajern nije zabrinulo ni to što je Kramer na dve sekunde do kraja pogodio sa poludistance i tako postavio konačni rezultat utakmice. Nekoliko trenutaka ranije Brejdon Hobs izrežirao je možda i najlepšu asistenciju ovosezonskog izdanja Evrokupa, kada je preko celog terena pronašao Redžija Redinga i omogućio mu da loptu snažno zakuca u koš.

Lepa vest za Bajern, ali i reprezentaciju Srbije je da se Vladimir Lučić našao u sastavu prvi put posle 103 dana zbog povrede metatarzalne kosti. Ali, nije zaigrao.

Najefikasniji igrač Bajerna u ovom meču bio je Kaningem sa 23 poena (7/11 za dva, 9/10 sa penala). Devin Buker je upisao 18, Majk Cirbes je dodao 14, a Danilo Bartel i Redži Reding po 11 poena. Stefan Jović je odigrao nešto manje od 21 minuta i za to vreme skupio dva poena (1/1 za dva, 0/3 za tri), uz tri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Kod domaćna Rokas Giedraitis i Trevis Piterson su ubacili po 15, dok je Kramer imao 18 poena, uz 10 asistencija i šest uhvaćenih lopti.

Odličnu utakmicu za Uniks odigrao je Danilo Anđušić i to u pobedi nad Limožom rezultatom 88:78 (21:18, 22:28, 22:19, 23:13).

Srpski šuter proveo je na terenu nešto manje od 20 minuta i za to vreme ubeležio 12 poena (3/5 za dva, 1/3 za tri), ali i pet skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu za indeks korisnosti - 17. Ispred njega bili su samo Džamar Smit sa 16 i Kvino Kolom sa 13 poena. Stefon Lazme je skupio osam poena i čak deset skokova.

Kod Limoža najbolji je bio Deni Gibson sa 14 poena.

EVROKUP (TOP 16) - 6. KOLO

Utorak

Galatasaraj - Alba 92:97 (18:21, 21:24, 25:26, 21:14, 7:12)

Ređo Emilija - Asvel 75:68 (18:15, 14:18, 22:18, 21:17)

Sreda

Lijetuvos Ritas - Bajern 85:87

/Kramer 18 - Kaningem 23/

UNIKS Kazanj - Limož 88:78

/Smit 16 - Gibson 14/

Budućnost - Cedevita 84:52

Trento - Lokomotiva Krasnodar 71:74

/Gutijerez 17 - Brohof 13/

Torino - Zenit 73:87

/Geret 21 - Karasev 17/

Gran Kanarija - Darušafaka 78:70

/Sili 23 - Ulubaj 16/

