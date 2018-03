Crvena zvezda se oprostila od ovogodišnje borbe za četvrtfinale Evrolige, ali se i pored toga nije obrukala. Pred crveno-belima sada je odbrana jadranske krune, koja donosi novo učešće u elitnom klupskom takmičenju, a samim tim i novu šansu da se izbori plasman u četvrtfinale. Ili možda čak i na Fajnal for, što je bio ovosezonski san zvezdaške javnosti.

Zbog finansijskih problema tokom prošlog leta i rasprodaje gotovo celog tima, te promene na trenerskoj klupi Zvezda nije mogla ozbiljnije da se uključi u trku za F4, koji se ove godine igra u Beogradu. Ipak, Saša Dončić, nekadašnji košarkaš brojnih slovenačkih klubova i otac mlade superzvezde Luke veruje da bi Crvena zvezda u doglednoj budućnosti mogla da zaigra na završnom turniru.

„Crvena zvezda je primer dobrog rada na našim prostorima. Imaju dobru bazu, igrače, finansijsku snagu i razvojni klub. Čini mi se da dobro rade svoj posao. Ne bi me čudilo ako bi Zvezda zaigrala na F4 za dve do tri godine“, poručio je Dončić u razgovoru za italijanski košarkaški sajt Basketinside.

On, opet, smatra da je problem mnogih klubova sa Balkana upravo nedostatak novčanih sredstava kako bi bili konkurentniji na svim poljima.

„Gledajte, ekipe sa najvećim budžetima pobeđuju na evropskom nivou. To nije slučaj sa klubovima iz nekadašnje Jugoslavije, tek možda u ponekim slučajevima. Ali verujem da bi to moglo da se promeni uskoro. Ne isključujem da bi neko sa Balkana ponovo mogao da bude sila“.

Razgovor se potom preusmerio na budućnost Luke Dončića. Saša tvrdi - jedino njegov sin zna kada će otići u NBA.

„Luka je spreman. Mnogi jedva čekaju da ga vide u NBA, što je potpuno normalno jer igra u Real Madridu. Ali izbor je samo njegov. On će odlučiti kada će zaigrati u NBA. Uprkos njegovim mladim godinama, Luka se pokazao da zna kako da se nosi sa stresom i medijskim pritiskom. Znate zašto? Zato što je košarka i dalje samo igra za njega. To je ključ kojim izvlačite mlade talente. Morate da ih usmerite tako da im košarka bude igra, a to je nešto što se uči u sali za treninge. Talenat treba da se razvija spontano, a rezultati dolaze sami po sebi“.

Sam odlazak u NBA pokreće sa sobom pitanje - hoće li Luka u budućnosti nositi dres Slovenije?

„Naravno da hoće. Moj sin je izabrao da nosi dres Slovenije, s kojom je ostvario fantastičan rezultat i vratio ljudima u zemlju želju da gledaju košarku. Budite sigurni - Luka će igrati za Sloveniju u budućnosti“.

Zatim je još jednom vraćen film na prošlogodišnji uspeh Zmajčeka u Istanbulu i osvajanje evropskog zlata.

„Slovenija ima fin miks balkanskog pristupa košarci i zapadnog mentaliteta. To je dobitna kombinacija, koja vodi do dobrih rezultata. Ne treba zaboraviti da su mnogi momci koji su prošle godine osvojili to zlato iz mešovitih brakova. Zato i kažem - fina kombinacija“.

Malo ljudi zna da se Saša Dončić posle uspešne igračke karijere provedene mahom u Sloveniji, sada bavi trenerskim pozivom. I to u Iliriji.

„Pošto sam prestao da igram košarku, počeo sam da radim kao trener. Danas sam u ljubljanskoj Iliriji, koja igra u slovenačkoj ligi. Jesmo autsajderi, ali je prvenstvo ove godine otvoreno i mi se borimo. Nema jačih timova i favorita - pet ili šest klubova su kandidati zha titulu, zato je slovenačko prvenstvo neizvesno. Probaću da Iliriju podignem gore“.

Foto: MN Press