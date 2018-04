Izgleda da navijači Budućnosti ne moraju da brinu. Ako će suditi po rečima premijera Crne Gore Duška Markovića, država će uraditi sve da Sportski centar Morača ispuni sve uslove Evrolige i na taj način se stvori ambijent za Plave da igraju u tom takmičenju.

Dakle, posle sastanka sa Đordijem Bartomemuom jasno je da će se uraditi sve da Morača ode na zahtevanih 5.000 sedišta.

“Nema dileme - Vlada će uraditi sve što je do nje da SC Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba. To je cilj i to je opravdano”, odgovorio je Marković na pitanje TV Vijesti.

Marković je kazao da za tu potrebu “ima sredstava”.

“Nećemo žaliti sredstva. Najbolje evropske ekipe i najbolji evropski igrači dolaziće u Moraču. To su naši ljudi zaslužili, ne samo po rezultatima, nego i po vrednostima koji oni promovišu širom kontinenta”, kazao je Marković.

Dakle, država je spremna da stane iza Budućnosti.

Plavi će morati pored sedišta za Moraču da obezbede i 4.000.000 evra za budžet kluba i to su dve glavne stavke koje "prave problem" osvajaču ABA lige za ovu sezonu.

Foto: Budućnost VOLI