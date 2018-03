Nedović pred Zvezdu: Jedva čekam sa istrčim na parket

Unikaha sutra od 19 časova gostuje Crvenoj zvezdi u Pioniru, a to će biti ujedno i poseban meč za Nemanju Nedovića koji će igrati protiv svog bivšeg kluba.

Pogodi najveću kvotu i osvoji karte – Final 4 u Beogradu!

Nedović kaže da je uzbuđen zbog povratka u Beograd i meča protiv svog bivšeg kluba. Dodaje i da se redovno čuje s košarkašem Zvezde Alenom Omićem, kao i da se bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević.

"Uzbuđen sam što ću drugi put u karijeri igrati u Pioniru protiv bivšeg kluba. Sada će biti drugačije zato što imam mnogo ozbiljniju ulogu u timu. Velika je razlika u odnosu na prvu godinu u Malagi. Jedva čekam da istrčim na parket, da vidim kako to sve izgleda i naravno da pobedimo na možda i najjačem domaćem terenu u Evroligi", rekao je Nedović za Sportski žurnal.

Kako Nedović vidi dosadašnji deo sezone Crvene zvezde?

"Crvena zvezda igra odličnu sezonu. Imala je taj kiks u Kupu Koraća, ali to nije neka velika i važna stvar. Prva je u ABA ligi, u Evroligi ima devet pobeda što je više nego što je košarkaška javnost očekivala. Zvezda je u poslednjih par godina malo razmazila navijače", rekao je košarkaš Unikahe.

Poznato je da ima dobar odnos s Alenom Omićem sa kojim je bio saigrač u Unikahi.

"I sada se često čujemo. Kada je došao prošle sezone u Unikahu bukvalno nas je preporodio. Ne samo igrački, već i sa tim ljudskim kvlatetima i pozitivnim stavom. Nekako je uspeo da poveže ceo tim. Dosta smo se družili gok je bio u Unikahi", rekao je Nedović.

Biće ovo poseban meč i za Dragana Milosavljevića, bivšeg kapitena Partizana.

"Gagi već par dana ima specijalne pripreme. Šalu na stranu, on je bio kapiten Partizana i naneo je mnogo bola nama zvezdašima. To su mu sigurno zapamtili i biće dočekan u skladu s tim. Ali, siguran sam da će to sve biti u okviru sportskog navijanja", rekao je Nedović.

Foto: Star sport