Članovi skupštine ABA lige na sastanku u utorak u Beogradu odredili su kakav bi trebalo da bude sistem takmičenja u prvom i drugom rangu i ta pravila trebalo bi da važe do završetka sezone 2024/25. Od značajnih odluka izdvajaju se one o uvođenju baraža za popunu prvog ranga takmičenja, zatim ona da neće biti proširenja sa 12 na 14 ekipa, kao i to da se ukidaju nacionalni koeficijenti.

Saopštenje sa sastanka Skupštine ABA lige prenosimo u celosti:

"Skupština ABA odlučile je da će i prva i druga liga imati po 12 učesnika.

Sa ciljem da se zaštite kvalitet i dalji napredak takmičenja, a imajući u vidu isključivo sportske kriterijume, skupština je odlučila da ukine nacionalne koeficijente i počevši od sezone 2018/19, učesnici će biti određeni isključivo na osnovu rezultata u takmičenjima pod okvirom ABA.

U skladu sa ovom odlukom skupštine ABA lige, ulazak u prvi rang takmičenja moguć je isključivo i drugog. Poslednjeplasirani tim prve ABA lige u sezoni 2017/18 izgubiće pravo da u sezoni 2018/19 igra u tom rangu, a njegovo mesto zauzeće šampion druge lige koji obezbeđuje direktan plasman.

Takođe, od sezone 2018/19, pretposlednji, 11. tim prve ABA lige i drugoplasirani tim iz nižeg ranga, igraće baraž za mesto u višem rangu. Baraž će se igrati na dve dobijene, a prednost domaćeg terena imaće tim iz višeg ranga.

Maksimum klubova iz jedne zemlje u prvoj ABA ligi je pet.

U skladu sa potvrđenim kriterijumama, učesnici prve ABA lige u sezoni 2018/19 biće: Budućnost VOLI, Cedevita, Cibona, Crvena zvezda mts, FMP, Igokea, Mega Bemaks, Mornar, Partizan NIS, Petrol Olimpija, Zadar i pobednik druge lige koji će biti dobijen nakon završnog turnira u Čačku.

Klub koji zauzme poslednje mesto u prvoj ABA ligi imaće garantovano mesto u nižem rangu takmičenja sledeće sezone, a ostali učesnici druge lige biće dobijeni na osnovu rezultata klubova u nacionalnim šampionatima. Svaka zemlja imaće po dva kluba u drugoj ligi.

Umesto Fajnal fora, od sezone 2018/2019 šampiona druge ABA lige odlučiće plej-of u kojem će se takmičiti četiri prvoplasirane ekipe iz ligaškog dela. Poslednjeplasirana ekipa druge ABA lige u sezoni 2017/18 gubi pravo da se u sezoni 2018/19 takmiči u tom rangu bez obzira na rezultat u nacionalnom šampionatu.

Potvrđeni sistem takmičenja neće se menjati do završetka sezone 2024/25, osim ako ne bude značajnih promena u evropskoj košarci do tada".